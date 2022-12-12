Завершено следствие по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева

12 декабря 2022, 19:09

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Следственный комитет сегодня отчитался о завершении расследования дела Хасана Полонкоева и еще 10 человек, обвиняемых в убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Как писал "Кавказский узел", начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат Ахмед Эльджаркиев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи сочли предпринимателя Хасана Полонкоева. Среди задержанных - его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Восемь обвиняемых были заключены под стражу, трое подозреваемых арестованы заочно.

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела Хасана Полонкоева и еще 10 человек. Хасана Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

"Каждый из них в зависимости от установленной роли обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1-2 ст. 205.4 (руководство террористическим сообществом и участие в его деятельности), ч. 4 ст. 205.1 (организация совершения террористического акта), п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК РФ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР. 1

По версии следствия, обвиняемые в 2019 году совершили два теракта в отношении Ибрагима Эльджаркиева. "В результате второго нападения, совершённого в ноябре 2019 г. в Москве, последний (Ибрагим Эльджаркиев) и его брат погибли", - отмечается в публикации.

Первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе, находившиеся в ней трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал.

Целями терактов были "дестабилизация деятельности органов власти и оказание на них воздействия для принуждения к отказу" от раскрытия правонарушений, совершенных участниками террористического сообщества "и лицами из их окружения", заявил Следком.

Напомним, после убийства Эльджаркиева источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников на 2019 год, насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

Отметим, что адвокаты одного из обвиняемых, Алихана Белхароева, неоднократно жаловались на недопуск к нему в СИЗО во Владикавказе. В январе 2021 года Алихан Белхароев заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний.

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