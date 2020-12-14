Ибрагим Аушев заочно арестован по делу об убийстве Эльджаркиева

14 декабря 2020, 19:35

Суд заочно арестовал выходца из Ингушетии Ибрагима Аушева, обвиняемого по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье подозреваемым по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. В октябре суд на два месяца продлил срок содержания под стражей восьми обвиняемым в покушении на главу ингушского ЦПЭ. В октябре силовики провели обыски в домах обвиняемых и нашли автомат и патроны. 30 ноября суд постановил заочно арестовать Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева, обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники.

Басманный суд в Москве сегодня заочно арестовал выходца из Ингушетии Ибрагима Аушева в связи с его возможной причастностью к покушению на убийство и к убийству Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд заочно арестовал Ибрагима Аушева, который обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", - цитирует источник в Басманном суде Москвы ТАСС.

Источник в правоохранительных органах отметил, что следователи считают Аушева причастным к убийству Эльджаркиева.