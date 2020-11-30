30 ноября 2020, 20:01

Двое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы заочно

Суд постановил заочно арестовать Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева, обвиняемых по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье подозреваемым по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. В октябре суд на два месяца продлил срок содержания под стражей восьми обвиняемым в покушении на главу ингушского ЦПЭ. В октябре силовики провели обыски в домах обвиняемых и нашли автомат и патроны.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники.

Басманный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве Ибрагима Эльджаркиева. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева. В связи с объявлением обвиняемых в международный розыск мера пресечения избрана на два месяца с момента их задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ", - цитирует пресс-секретаря суда Ирину Софинскую ТАСС.

По словам Софинской, обоим заочно предъявлено обвинение в организации террористического сообщества и участии в нем; в террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку; в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Они объявлены в международный розыск, пишет "Интерфакс".

Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 ноября 2020, 22:00

30 ноября 2020, 21:30

  • Муфтий отчитал жительниц Грозного за ношение никабов

    Видеосюжет о «воспитательной беседе» муфтия Чечни и начальника грозненского отдела полиции с девушками, которые носили никаб, подготовил сегодня телеканал "Грозный". После наставлений муфтия девушки сняли закрывающие их лица темные повязки. Часть комментаторов видео раскритиковала публичные порицания в телеэфире.

30 ноября 2020, 20:45

30 ноября 2020, 19:39

30 ноября 2020, 19:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи