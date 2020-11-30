Двое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы заочно

30 ноября 2020, 20:01

Суд постановил заочно арестовать Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева, обвиняемых по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье подозреваемым по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. В октябре суд на два месяца продлил срок содержания под стражей восьми обвиняемым в покушении на главу ингушского ЦПЭ. В октябре силовики провели обыски в домах обвиняемых и нашли автомат и патроны.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники.

Басманный суд Москвы заочно санкционировал заключение под стражу еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве Ибрагима Эльджаркиева. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева. В связи с объявлением обвиняемых в международный розыск мера пресечения избрана на два месяца с момента их задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ", - цитирует пресс-секретаря суда Ирину Софинскую ТАСС.

По словам Софинской, обоим заочно предъявлено обвинение в организации террористического сообщества и участии в нем; в террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку; в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Они объявлены в международный розыск, пишет "Интерфакс".