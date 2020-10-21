У обвиняемых в убийстве Эльджаркиева найдено оружие

21 октября 2020, 03:10

Силовики обнаружили автомат и патроны при обысках в домах обвиняемых по делу о покушении на главу ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье подозреваемым по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. В октябре суд на два месяца продлил срок содержания под стражей восьми обвиняемым в покушении на главу ингушского ЦПЭ.

"Проведены обысковые мероприятия по адресам проживания предполагаемых участников данного преступления в селе Яндаре", - сообщило 20 октября МВД по Ингушетии на своем сайте. По данным ведомства, во время обысков, которые прошли 16 октября, были обнаружены оружие и боеприпасы.

В доме, принадлежащем одному из обвиняемых, обнаружен автомат Калашникова калибра 5,45 миллиметра без номерного обозначения, а в доме другого обвиняемого обнаружены 15 патронов калибра 7,62 миллиметра, информировал со ссылкой на сотрудника ведомства "Интерфакс-Юг". Оружие и боеприпасы изъяты и направлены для исследования в экспертно-криминалистический центр ведомства, говорится в сообщении

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники.