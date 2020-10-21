Ибрагим Эльджаркиев, место гибели Ибрагима Эльджаркиева. Фото: МВД РФ по Республике Ингушетия, https://nevnov.ru/739433-kollegi-glavy-centra-e-ingushetii-zapisali-na-video-svoi-soboleznovaniya, Стоп-кадр видео Telegram-канал "Mash" https://tlgrm.ru/channels/@breakingmash

21 октября 2020, 03:10

У обвиняемых в убийстве Эльджаркиева найдено оружие

Силовики обнаружили автомат и патроны при обысках в домах обвиняемых по делу о покушении на главу ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье подозреваемым по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. В октябре суд на два месяца продлил срок содержания под стражей восьми обвиняемым в покушении на главу ингушского ЦПЭ.

"Проведены обысковые мероприятия по адресам проживания предполагаемых участников данного преступления в селе Яндаре", - сообщило 20 октября МВД по Ингушетии на своем сайте. По данным ведомства, во время обысков, которые прошли 16 октября, были обнаружены оружие и боеприпасы.

В доме, принадлежащем одному из обвиняемых, обнаружен автомат Калашникова калибра 5,45 миллиметра без номерного обозначения, а в доме другого обвиняемого обнаружены 15 патронов калибра 7,62 миллиметра, информировал со ссылкой на сотрудника ведомства "Интерфакс-Юг". Оружие и боеприпасы изъяты и направлены для исследования в экспертно-криминалистический центр ведомства, говорится в сообщении

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники.

Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву".

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