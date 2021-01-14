Защита сообщила о жалобах Белхароева на пытки

14 января 2021, 12:13

Алихан Белхароев, арестованный по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний. Защита потребовала уголовного преследования силовиков.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты Алихана Белхароева, задержанного по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, неоднократно жаловались, что их не пускают в следственный изолятор во Владикавказе. Защитник Тимур Идалов предположил, что таким образом на подзащитного пытаются оказать давление.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Среди задержанных - его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Восемь обвиняемых были заключены под стражу, трое подозреваемых арестованы заочно.

Адвокат попал к Белхароеву только к концу третьего дня ожидания

Утром 13 января, как и ранее, 11 и 12 января, адвокатов Алихана Белхароева отказывались допустить к нему, но затем все же позволили пройти одному из защитников.

"13 января я снова был там (у СИЗО. - Прим. "Кавказского узла"), с 8 утра и до 12, а потом уехал, потому что у меня дела. Нас туда не запускают. Предлоги разные. Сначала сказали, что якобы из-за сильного ветра в СИЗО нет света. Потом кабинеты [для свиданий] стали внезапно заняты, хотя я самый первый туда пришел, и мимо меня за это время никто не проходил. Потом сказали, что его собираются вывозить [на следственные действия]. И да, я видел, что какой-то автозак заезжал на территорию. Это те же отговорки, которые и раньше мы слышали", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Белхароева Руслан Джиоев.

Помимо Джиоева, у СИЗО находился еще один адвокат Белхароева, Николай Дьяков. "В понедельник и вторник [11 и 12 января] мы не могли попасть к своему подзащитному. Вчера, в среду [13 января] тоже не сразу удалось. Мы каждый день к 8 часам утра приходим и стоим около СИЗО-6. Нам нашего подзащитного не выдают. Мы просим, чтоб нас к нему допустили, потому что переживаем о том, что он подвергается пыткам, издевательствам", - сказал Дьяков корреспонденту "Кавказского узла".

13 января Дьякову все-таки удалось увидеть подзащитного. "У них был короткий день, до 16 часов, а меня запустили в 15.30. Меня принял начальник СИЗО, он разрешил мне в течение 25 минут, до окончания короткого дня, со своим подзащитным побеседовать. Привели Алихана. У него состояние подавленное, угнетенное, он сильно встревожен. Он рассказал мне, что в понедельник-вторник [11 и 12 января] его вывозили в управление <силовой структуры> по Республике Ингушетия", - сообщил Николай Дьяков.

Белхароев пожаловался на пытки и угрозы

Как рассказал Белхароев Николаю Дьякову, силовики вынуждали его дать признательные показания. При это они угрожали, что будут пытать и членов его семьи, и его адвокатов.

"На голову ему надевали мешок, чтобы он не видел, куда его доставляют, но ему удалось исподтишка увидеть, что это ингушское <управление силовой структуры>, и кабинет был такой же, [как в здании,] куда его [ранее] привозили - он понял это по узору на полу. Там его, по его словам, пытали сотрудники <силовой структуры>. Они добивались, чтобы он дал следователю признательные показания, заключил с ним досудебное соглашение. Если он не признается в совершении преступления, они обещали повесить на него два эпизода - покушение на убийство Эльджаркиева и убийство Эльджаркиева. Они его запугивали, говорили, чтобы не жаловался никому, и адвокатам чтобы не жаловался - мол, им на этих адвокатов все равно. Угрожали, что подвергнут пыткам и адвокатов, и членов семьи Алихана", - рассказал Дьяков.

По словам адвоката, Белхароев рассказал, что его пытали электрошокером, а также электротоком - присоединяя к пальцам провода, били по внутренним органам ладонями - так, чтобы на коже не осталось следов от побоев. Сам Дьяков видел следы от наручников на руках Белхароева.

"Я когда вышел после беседы с ним, хотел встретиться с начальником СИЗО, чтобы его (Алихана Белхароева. - Прим. "Кавказского узла") обследовали медики на предмет телесных повреждений. Этого я буду добиваться сегодня, надеюсь попасть на прием к начальнику СИЗО", - сообщил Дьяков, который с утра вновь поехал к изолятору.

Белхароев нуждается в медицинской помощи

Дьков считает, что его все же допустили в Белхароеву 13 января, потому что силовики сочли свое давление успешным. "Как мне пояснил начальник СИЗО, Алихана опять намеревались вывезти [13 января], но не вывезли, потому что у него случился припадок. Я думаю, что меня впустили, потому что они решили, что сломали его. Что он не будет жаловаться и говорить нам что-то. Они думали, что добились результата", - сказал адвокат.

Он пояснил, что Белхароев уже восемь лет страдает от нервного расстройства и принимает лекарства. "А с этим избиением, на фоне стресса - у него обострилось это все, и случился припадок. Помимо этого, у него проблемы с желудком, ему нужна специальная диета. Но вчера [13 января] он не жаловался по поводу диеты - просто не было времени, мы успели только коротко поговорить", - сказал Дьяков.

Защита добивается уголовного преследования силовиков

Дьяков отметил, что адвокаты не имеют претензий к руководству владикавказского СИЗО. "У нас нормальные отношения, мы к СИЗО-6 претензий не имеем", - сказал он. "Его вывозят по бумагам от следователя, для проведения следственных действий. При этом адвокатов Следственный комитет не уведомляет о проведении следственных действий. И следователей там нет <...>. А какие следственные действия, если следователя нет? И нет адвокатов?", - указал Дьяков.

По словам адвоката, все три дня он пытался дозвониться до следователя Алексея Северилова, возглавляющего расследование по этому делу, но тот либо оказывается недоступен, либо сбрасывает звонок. "Так же и другие следователи по этому делу. То автоответчик отвечает, то еще что. Обращения в следственное управление СКР по Северной Осетии тоже ничего не дают - там отвечают, что этих следователей нет на месте. Ни один следователь из следственной группы под руководством Северилова на связь не выходит", - подчеркнул Дьяков.

Сегодня Дьяков отправил заявления о превышении должностных полномочий на имя главы Следкома России и директора ФСБ (копия заявлений с пометкой о том, что они приняты, есть в распоряжении "Кавказского узла"). "Плюс мы думаем о том, как обратиться в военное управление Следственного комитета <...>. Необходимо, чтобы как можно быстрее они начали проверку. Там же видеокамеры везде есть - и в СИЗО, и в управлении <силовой структуры> по Ингушетии. Если сейчас этим займутся следственные органы, они изымут все эти записи. Когда его привезли, кто привез, почему без следователя, без адвоката. Пусть проведут проверку и возбудят уголовное дело по фактам издевательств и пыток, принуждения к даче признательных показаний", - пояснил адвокат.

Адвокат раскритиковал работу следствия

Следственных действий с участием кого-либо из адвокатов не проводилось и не проводится по сей день, утверждает адвокат Руслан Джиоев. "17 декабря [2020 года] я приходил к Алихану, мы общались. В тот же вечер мне позвонил [подчиненный Алексея Северилова,] следователь Сергей Иванов, и сказал: "Давайте 19 декабря попробуем к нему зайти для проведения неотложных следственных действий". Так и сказал - "неотложных". Я согласился, несмотря на то, что 19 декабря было выходным, суббота. Но если это неотложные следственные действия, я не должен их срывать. Хотя они должны были меня уведомить раньше, а не за один день", - отметил адвокат.

По его словам, в СИЗО следователь достал порядка 80 заключений экспертов. "Я спросил подзащитного, нуждается ли он в переводчике для ознакомления с этими материалами, он ответил, что да. Я обратился к следователю, сказал, что мы заявляем ходатайство о назначении переводчика, потому что Алихан не владеет юридической терминологией, какие-то термины ему непонятны. А следователь ответил, что Белхароев в переводчике не нуждается и что он просто пытается затянуть или сорвать следственные действия. Но это нарушение прав моего подзащитного", - указал Руслан Джиоев.

Посмотрев экспертизы, адвокат усомнился, что следственные действия, на которые его пригласили, действительно были неотложными. "Некоторые заключения датированы чуть ли не 2018 годом. О какой неотложной ситуации следователь говорил мне по телефону, если экспертизы в течение двух лет у него находятся? И он вполне мог ознакомить Белхароева с экспертизами еще в Москве. Следователь сказал, что это указание старшего следователя, Северилова. Я отказался ознакамливаться с экспертизами. Потому что коллеги мои отсутствовали, а моим подзащитным заявлено ходатайство о присутствии всех трех адвокатов по соглашению. А коллег моих следователь не уведомил о проведении следственных действий. А я в любом случае должен был согласовать позицию с ними - они мне единолично доверяют в проведении этого действия, изучении экспертиз, либо желают участвовать сами?", - пояснил адвокат.

Следователь созвонился с руководством и заявил, что ознакомление с экспертизами необходимо провести во что бы то ни стало. "Мол, хоть до потери пульса там сидите, но пока они не ознакомятся - ни обвиняемого в камеру, ни меня на улицу не выпускать. Это мне прямо сказал следователь. Я был в шоке. И они действительно удерживали меня там, не выпускали. Я даже начал в двери стучаться, ругаться, буянить. Это продолжалось около часа. Потом меня выпустили. После этого [до 13 января] Алихана никто из нас не видел", - рассказал Джиоев.

Связь со следствием прервалась после того, как адвокат отклонил очередной срочный вызов на следственные действия. "25 декабря [2020 года], в пятницу вечером, следователь Иванов написал мне сообщение, что в понедельник, 28 декабря, в 9 утра, я должен быть у СИЗО. Что будет опять проведение следственных мероприятий. Он не согласовывал со мной ничего, а именно в приказном порядке написал. А у меня на 28 декабря были запланированы другие мероприятия, тем более, что я уже просил этого следователя, чтоб сообщали о следственных действиях заранее. В конце рабочей недели, под вечер, в конце года - и сообщать о мероприятиях в понедельник с утра, кто так делает? Я ему написал об этом. А он мне ответил, что в другой день никаких следственных действий проводиться не будет. И после этого связь с ним прервалась. Я ему потом звонил, писал - он трубку не берет, на сообщения не отвечает по сей день. Ни Иванов, ни старший следователь по этому делу Северилов. Также звонили и другие адвокаты - без результата", - заключил Джиоев.