Суд отказался передать дело адвоката Идалова в Чечню

15 сентября 2023, 20:10

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Дело адвоката Тимура Идалова об угрозе убийством прокурору будет рассматриваться в Москве, постановил Верховный суд России. Защита добивалась изменения территориальной подсудности на Чечню, к адвокатской палате которой принадлежит Идалов, так как сомневается в объективности суда.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Москве был задержан, а затем арестован до 10 июня адвокат Тимур Идалов. Он подозревается в угрозе насилием представителю власти во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ), 5 июня суд продлил срок ареста Идалова на три месяца. 5 июля стало известно, что Идалов, представлявший в частности интересы Белхароевых, освобожден судом, мера пресечения изменена на запрет определенных действий - Идалову запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ)

По версии следствия, 3 октября 2022 года адвокат, находясь в зале суда, высказал "угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя". Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца". "У него в зале суда состоялась заурядная перепалка с государственным обвинителем, а теперь, спустя полгода, произнесенную им тогда реплику решили квалифицировать как угрозу", - сказал Мурад Мусаев. По его словам, обращаясь к прокурору, Тимур Идалов всего лишь сказал: "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли".

Верховный суд России отказался изменить территориальную подсудность дела против адвоката Тимура Идалова. Защита просила передать дело в Чечню, однако Верховный суд оставил его на рассмотрении в Никулинском суде Москвы. "Суд отклонил заявление защиты Идалова об изменении территориальной подсудности", — процитировало Business FM сообщение пресс-службы суда.

Дело Идалова будет рассматривать Никулинский суд Москвы, где было допущено высказывание, которое привело к обвинению Идалова в угрозе. Защита считает, что в связи с этим суд не может быть объективным, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Идалов представляет интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены. В июне в сети появилась видеозапись, на которой Курейш Картоев признался в убийстве главы республиканского ЦПЭ, объяснив его кровной местью, и заявил, что подсудимые по этому делу невиновны.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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