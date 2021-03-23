Завершены следственные действия по делу об убийстве Эльджаркиева

23 марта 2021, 21:27

Сбор доказательств по делу о покушении на главу ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева завершен, задержанным предъявлены обвинения в окончательной редакции, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. В феврале следствие заочно арестовало двух уроженцев Ингушетии, всего постановления о заочном аресте были вынесены в отношении пяти обвиняемых. 5 марта суд в Москве продлил до начала июня срок содержания под стражей пяти обвиняемым в покушении Эльджаркиева.

Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев.

Следственные действия в отношении уроженцев Ингушетии, обвиняемых в причастности к убийству Эльджаркиева, завершены, обвинение им предъявлено в окончательной редакции, сообщил сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

"Практически все фигуранты дела уведомлены об окончании следственных действий.... Вину из них никто не признает", - сказал источник.

В обвинение в окончательной редакции добавлена статья о незаконном хранении взрывчатых веществ, привел сообщение информированного источника "Интерфакс".

"Сбор доказательств по делу завершился. В зависимости от роли фигурантам, как и раньше, вменяется организация террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ), совершение террористических актов по эпизодам нападений на Эльджаркиева (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ)", - сказал источник. Кроме того, к этим обвинениям добавлена статья о незаконном хранении взрывчатых веществ (часть 3 статьи 222.1 УК РФ), отметил он. Максимальная санкция по этим статьям - до 20 лет лишения свободы.

По словам источника, теперь защита и обвиняемые должны будут приступить к ознакомлению с материалами дела, а затем дело передадут в прокуратуру.

На сайте Следственного комитета России информации о завершении расследования дела об убийстве Эльджаркиева по состоянию на 21.15 мск сегодня нет.