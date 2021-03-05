Продлен срок ареста обвиняемым в убийстве Эльджаркиева

05 марта 2021, 20:06

Суд в Москве продлил до начала июня срок содержания под стражей пяти обвиняемым в покушении на главу ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

Как информировал "Кавказский узел", 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев. В феврале следствие заочно арестовало двух уроженцев Ингушетии, всего постановления о заочном аресте вынесены в отношении пяти обвиняемых.

Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме.

Мосгорсуд продлил арест ингушскому бизнесмену Хасану Полонкоеву и четверым другим обвиняемым в покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. "Московским городским судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей. В отношении Полонкоева З. , Накастхоева И., Картоева А. продлена мера пресечения до 7 июня, в отношении Полонкоева Х., Полонкоева А. - до 6 июня", - сообщил представитель пресс-службы суда.

Как следует из картотеки на сайте Мосгорсуда, ходатайства о продлении содержания под стражей пяти обвиняемых поступили в суд 26 февраля, суд вынес решение 5 марта. На сайте Следственного комитета Российской Федерации сведений о продлении ареста обвиняемым нет.

Напомним, что баталхаджинцами, или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".