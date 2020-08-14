12 подозреваемым по делу о нападении на Эльджаркиева предъявлено обвинение в терроризме

14 августа 2020, 11:56

Обвиняемые совершали теракты, чтобы запугать правоохранителей и вызвать панику среди населения, считают следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье подозреваемым по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники.

По версии следствия, участники уголовного дела создали террористическую группу для того, чтобы совершать теракты и принуждать правоохранителей к отказу от расследования преступлений, которые совершали участники этой группы. Теракты выразились в нападении на Эльджаркиева в январе и ноябре 2019 года. Этим самым злоумышленники пытались запугать силовиков и вызвать панику среди жителей, сообщил сегодня Следком России на своем сайте.

"Участники террористического сообщества, в том числе один из его организаторов Хасан Полонкоев, содержатся под стражей. Один из фигурантов объявлен в международный розыск", – отметило ведомство.

Обвинения по делу предъявлены 12 его участникам, в зависимости от роли и степени участия, им вменяются организация террористического сообщества, теракты и незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия и боеприпасов, указано в сообщении.