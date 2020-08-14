Ибрагим Эльджаркиев, место гибели Ибрагима Эльджаркиева. Фото: МВД РФ по Республике Ингушетия, https://nevnov.ru/739433-kollegi-glavy-centra-e-ingushetii-zapisali-na-video-svoi-soboleznovaniya, Стоп-кадр видео Telegram-канал "Mash" https://tlgrm.ru/channels/@breakingmash

14 августа 2020, 11:56

12 подозреваемым по делу о нападении на Эльджаркиева предъявлено обвинение в терроризме

Обвиняемые совершали теракты, чтобы запугать правоохранителей и вызвать панику среди населения, считают следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье подозреваемым по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года, с ним вместе был убит его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили источники.

По версии следствия, участники уголовного дела создали террористическую группу для того, чтобы совершать теракты и принуждать правоохранителей к отказу от расследования преступлений, которые совершали участники этой группы. Теракты выразились в нападении на Эльджаркиева в январе и ноябре 2019 года. Этим самым злоумышленники пытались запугать силовиков и вызвать панику среди жителей, сообщил сегодня Следком России на своем сайте.

"Участники террористического сообщества, в том числе один из его организаторов Хасан Полонкоев, содержатся под стражей. Один из фигурантов объявлен в международный розыск", – отметило ведомство.

Обвинения по делу предъявлены 12 его участникам, в зависимости от роли и степени участия, им вменяются организация террористического сообщества, теракты и незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия и боеприпасов, указано в сообщении.

Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

14 августа 2020, 11:47

14 августа 2020, 10:57

14 августа 2020, 10:53

  • Суд в Баку оставил Рагима Газиева под стражей

    Сабаильский районный суд Баку оставил без удовлетворения ходатайство о переводе бывшего министра обороны Азербайджана Рагима Газиева под домашний арест. Правозащитники заявили о неправомерности ареста Газиева и политических мотивах его преследования.

14 августа 2020, 10:04

  • 1 Пользователи соцсети перешли к агрессии в споре о шутке над Дагестаном

    За насмешками над Дагестаном должны последовать не только публичные извинения, но и физическая расправа над шутниками, указали некоторые участники дискуссии о выступлении стендап-комика Руслана Белого. Агрессивная риторика ухудшает имидж жителей республики, предостерегли их оппоненты.

14 августа 2020, 09:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи