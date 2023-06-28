Курейш Картоев признался в убийстве Ибрагима Эльджаркиева

28 июня 2023, 19:31

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Причиной убийства главы ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева стала кровная месть за убийство Ибрагима Белхороева, сообщил на видео Курейш Картоев. Он признался в убийстве главы республиканского ЦПЭ и заявил, что подсудимые по этому делу невиновны.

"Кавказский узел" писал, что 12 декабря 2022 года Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела Хасана Полонкоева и еще 10 обвиняемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества. На первом заседании в Южном окружном военном суде, которое состоялось 8 февраля, обвиняемые отказались признать вину. Защита требовала вернуть дело в прокуратуру, но суд отказался сделать это. При этом предполагаемый убийца Курейши Картоев был арестован заочно, предположительно, он скрывается в Турции.

Глава ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом Ахмедом Эльджаркиевым. Основные факты об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и выводы следствия собраны в краткой справке "Кавказского узла" "Главное об убийстве Ибрагима Эльджаркиева".

Обращение Курейша Картоева опубликовал сегодня Telegram-канал "Правда Ингушетии". В обращении он говорит на ингушском, место и дата съемки не указаны.

Картоев заявил, что причиной убийства Ибрагима Эльджаркиева стала кровная месть после убийств двух баталхаджинцев, в частности Ибрагима Белхороева, сообщила сегодня газета "Ингушетия". "Ему (Ибрагиму Эльджаркиеву - прим. "Кавказского узла") была объявлена кровная месть после убийства Иби (Ибрагима) Белхороева (также упоминается как Белхароев - прим. "Кавказского узла"). Я это сделал не ради славы, не из гордости, не из-за денег, не для совершения теракта. Никто меня не просил это сделать — ни Белхороевы не просили, ни те, кто в заключении не просили меня", - перевело слова Картоева издание. В публикации утверждается, что сотрудник силовых структур Ингушетии подтвердил подлинность видеообращения.

По словам Картоева, его побудил признаться тот факт, что родственники убитого силовика оговаривают в суде невиновных людей – по этому делу были арестованы 11 человек, еще двое объявлены в розыск, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. "Я большинство из них (подсудимых) не знаю, а те, кого видел, раньше работали таксистами или строителями, были простыми людьми", – сказал Картоев.

Он объявил кровную месть родственникам Ибрагима Эльджаркиева, которые, по его словам, причастны к тем же убийствам, а также преследованию, пыткам и его родственников. "Я вам это не оставлю, ни я не оставлю, ни мои братья-мусульмане не оставят вам это. Если Аллах даст мне сил сделать это", - следует из опубликованного Telegram-каналом Baza фрагментом заявления Картоева с переводом на русский язык.

Управление Следкома России по Ингушетии, Центр противодействия экстремизму и республиканское МВД к 19.20 мск не прокомментировали это заявление.

По версии следствия, обвиняемые в 2019 году совершили два теракта в отношении Ибрагима Эльджаркиева. "В результате второго нападения, совершённого в ноябре 2019 года в Москве, последний (Ибрагим Эльджаркиев) и его брат погибли", - заявила пресс-служба Следственного комитета. Первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе, находившиеся в ней трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал. После убийства Эльджаркиева источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Адвокаты одного из обвиняемых, Алихана Белхароева, неоднократно жаловались на недопуск к нему в СИЗО во Владикавказе. В январе 2021 года Алихан Белхароев заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний.

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