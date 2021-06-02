Руководитель Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев. Фото пресс-службы Контрольно-счетной палаты РИ http://kspri.ru

02 июня 2021, 05:12

Адвокат назвал обыск в доме Белхароевых местью за жалобы на пытки

Два обыска за два месяца провели силовики в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева, сообщил его сын Амирхан. Обыски являются местью за то, что Мустафа Белхароев и его сын Алихан, задержанный по делу об убийстве братьев Эльджаркиевых, написали заявление о пытках, считает адвокат Тимур Идалов.

Как писал "Кавказский узел", глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу о покушении на начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. 27 мая источники сообщили об обыске в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева.

Обыск в доме Мустафы Белхароева в Назрани действительно прошел 27 мая, подтвердил 1 июня корреспонденту "Кавказского узла" его сын Амирхан Белхароев.

"В шесть часов утра - даже пораньше - к нам во двор и в соседний двор приехали с обыском. Приехали, сказали, что они из ФСБ, и что у них есть постановление на обыск - мол, ищут людей по какому-то преступлению, которое было в Хабаровске и по которому люди находятся в розыске. И они якобы искали этих людей. Это люди с ингушскими фамилиями, но никаких ни родственных, ни дружеских отношений с этими людьми у нас нет и не было. Мы их не знаем, и мы понятия не имели, почему они именно к нам приехали их искать", - рассказал Белхароев. 

Дома были 63-летний Мустафа Белхароев, его 58-летняя супруга, их младший сын с женой и пятилетним ребенком, и еще двое парней, оставшиеся у Белхароевых в гостях на ночь. По словам Амирхана, силовики вывели всех во двор и поставили у ворот. "С задних ворот тоже подъехали, дрон какой-то запустили, как будто какие-то преступники у нас укрываются. И в сопровождении матери полностью сделали обыск в доме. Улицу не перекрывали, но там стояло порядка шести-семи машин - и в задней части двора еще три машины, у задней калитки. Ушли в десятом часу, порядка четырех часов продолжался обыск. Обыск был не такой глубокий, чтобы каждую бумажку смотреть, но они всю мебель (осмотрели), везде искали - в шкафах, даже в тумбочках. Это очень странно - они же людей искали", - отметил собеседник. 

Амирхан добавил, что в ходе обыска ничего не было изъято, но силовики увезли двоих парней, гостивших у Белхароевых. "По-моему, они их в ФСБ Ингушетии отвезли. Допросили - и к вечеру отпустили. Еще забирали соседа, у которого тоже был обыск в это же время", - сказал он. Никаких постановлений или повесток силовики не оставили, пояснил собеседник: "Пришли, обыскали и ушли, никаких документов не оставили".

По словам Амирхана Белхароева, два месяца назад, в марте в доме отца уже был обыск. "У нас уже были обыски в 2015 году, в 2017 году. Каждый раз, когда они приходили, обычно забирали у нас оружие - охотничье, с разрешением. В 2015 году у нас был обыск и у нас оружие забрали - и до сих пор его не вернули. И когда два года назад в 2019 году, начались обыски... Тогда везде ходили с обысками, каждый день. И мы подумали, что к нам они тоже, как обычно, придут. И решили перепрятать наше оружие, чтобы они его не забрали. Мы же его за деньги покупали, а они при обыске забирают и не возвращают. И мы свое оружие перенесли в другое место. Они как-то об этом узнали, и человека, у которого оружие хранилось, забрали [...]. Били его там, говорили - вот, мол, ты перевез. И он сказал, где и что за оружие. Они поехали, забрали это оружие и увезли. И сфоткали его. И там было всё оружие - охотничий карабин, травматический пистолет - всё с разрешением, с лицензиями. Они сначала сфоткали. А потом передали это оружие в ГУВД, и там уже не было пистолета моего брата. Отца пистолет оставили, а брата - нет. И брат сказал - смотрите, вот фотография, они же сами делали, там мой пистолет есть, а тут в коробке уже нет. Его украли, мол. Но ему посоветовали сказать, что пистолет пропал. Брат написал заявление, что у него пропал пистолет, всё остальное оружие нам вернули. И якобы поэтому они теперь - почти через два года - пришли с обыском. По тому заявлению брата. Обычно если кто-то пишет, что потерял пистолет, они сразу, на следующий день приходят и делают обыск. Не специально ли он, мол, написал заявление о пропаже. У нас такое практиковалось раньше. А они через два года поднимают это заявление, и на основании него приходят к нам с обысками!" - возмутился собеседник/

По его словам, мартовский обыск был жестче, чем майский: "Они жестко себя вели, нагло".

При этом, по словам Белхароева, обыск не получил огласки, потому что начался около шести утра и закончился около восьми утра, то есть до того времени, когда люди обычно идут на работу. "Это был понедельник. Я сразу подумал, что они готовят какую-то провокацию, и позвонил адвокату. Я ему сказал: "Они не просто так приходили, им нужен был какой-то повод, и они его нашли, через два года. Они что-то затевают, иди к Алихану, сегодня же - и сообщи ему, что были обыски, чтоб он на провокации ни на какие не поддавался". И на второй день они пришли к брату [...]. Показали ему фотографии - когда задержали и пытали моего отца, и сказали ему, вот, мол, мы пытали твоего отца, смотри. Мы твоего отца задержали, мол, давай показания. То есть они старые фотографии ему показали, а сами сказали, что отец якобы сейчас задержан. Мол, если ты не дашь показания на Хасана Полонкоева и других, мы будем пытать отца. Запугивали его. Алихан уже был предупрежден и ничего не стал давать. Когда в четверг к нему опять пришел адвокат, он ему всё это рассказал", - сообщил Амирхан Белхароев.

2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. 14 августа подозреваемым по делу было предъявлено обвинение в терроризме. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев. 23 марта следственные действия по делу были завершены.

Он уточнил, что в этот раз, в мае ничего такого не было, после обыска никто к Алихану не приходил.

Амирхан также отметил, что раньше во время обысков к соседям ни разу не приходили. "А в этот раз они и у соседей делали обыск. В тот день, насколько я знаю, они во многих местах делали обыски. Искали этих людей. Но только мы тут при чем - мы понятия не имеем. У нас никаких отношений с этими людьми нет", - заявил он.

По его словам, обыски тяжело переживают родители и другие члены семьи. "Два месяца назад были обыски, сейчас опять обыски - это же морально изматывает. Когда общаешься (с отцом), видно, насколько он уже морально устал от этого всего. Его это добивает. Это же не так, что пришел кто-то: "Добрый день, можно мы сделаем обыск?" Они нагло себя ведут, творят, что хотят, штурмуют дом. Это и для ребенка травма, для племянника. И для всех. В двух обысках, которые были раньше - в 2017 и 2019 годах - у нашей снохи - она была беременная на начальной стадии - после обысков два раза были выкидыши. Она и сейчас беременная - и опять обыск. Это морально влияет на всю семью. Матери уже приходится пить сильные антидепрессанты - с тех пор, как началась у нас вся эта история. Отец тоже очень сильно нервничает, начал пить сердечные лекарства. После пыток у него начались проблемы с сердцем", - отметил Белхароев.

Адвокатам семьи только 31 мая удалось получить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Мустафы Белхароева и Алихана Белхароева о пытках. "Мы еще зимой написали заявления в военный следственный комитет по пыткам отца и по пыткам Алихана. Они тогда же вынесли решение, в обоих случаях отказали в возбуждении уголовного дела, но постановление об отказе нам не выдавали. Потому что знали, что мы его обжалуем в суд. На прошлой неделе, в пятницу мы подали на этого следователя жалобу в суд. И мы не успели подать - следователь вечером звонит и говорит: "Отмените (жалобу), я вам выдам постановление". И в понедельник нам его выдали. Оба постановления мы будем обжаловать", - заявил Амирхан.

"В конце прошлой недели я подал жалобу по статье 125 УПК РФ в Нальчикский гарнизонный военный суд. И они в целях экономии процессуального времени заставили следственный орган направить в наш адрес копии вынесенных по делу процессуальных решений. Уже в понедельник следователь прислал по электронной почте копию постановлений. И еще я его обязал прислать копию постановлений в бумажном виде", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Белхароевых Тимур Идалов.

Он уточнил, что никаких ограничительных сроков для обжалования этих постановлений нет. Теперь Идалов намерен обжаловать эти отказные постановления в суд в порядке статьи 125 "за незаконно вынесенное процессуальное решение". "Мотивацию я вам пока не готов озвучить. Но там есть моменты, которые не были выполнены следователем при проверке доводов из заявлений о преступлении. Он не проверил все факты и дал им однобокую оценку, не оценил должным образом. Заявления (о преступлении) подавались от лица Белхароева-старшего, в отношении которого применялись пытки током, и от лица Белхароева-младшего, которого также били, угрожали, пытали током [...]. Целью было получение нужных им признательных показаний. Это были два разных заявления, но постановление выдали по обоим, так как я являюсь адвокатом обоих", - пояснил он.

Адвокат полагает, что обыски в доме Белхароевых - это попытка давления и одновременно месть за то, что они подали заявления о пытках. "Все эти обыски связаны с попыткой Белхароевых противостоять их (силовиков) беспределу, беззаконию. Это месть силовиков за то, что они не поддались на эти пытки, не стали оговаривать ни себя, ни других. И это давление - за попытку отстоять свое имя. То есть тут и то, что они подали заявления о совершенных преступлениях. Силовики пытаются таким образом подавить волю Белхароевых. За то, что они не согласны с их преступлениями и пишут жалобы и заявления, не молчат. Поэтому идет такой накат", - сказал Идалов.

Напомним, что баталхаджинцами, или белхароевцами, называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи

Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Следствие отказалось завести дело о пытках отца Алихана Белхароева".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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