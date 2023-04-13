Адвокат Тимур Идалов арестован по делу об угрозе прокурору

13 апреля 2023, 20:56

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Суд в Москве удовлетворил просьбу следователей об аресте адвоката Тимура Идалова, представляющего интересы Белхароевых в деле об убийстве Эльджаркиевых. Версия следствия об угрозе прокурору безосновательна, заявил коллега Идалова.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Москве был задержан московский адвокат Тимур Идалов, подозреваемый в угрозе насилием представителю власти во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). Тимур Идалов представляет интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

По версии следствия, 3 октября 2022 года адвокат, находясь в зале суда высказал "угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя", сообщило управление СКР по Москве. Следствие решило просить суд об аресте задержанного.

Пресненский суд Москвы сегодня удовлетворил просьбу следствия об аресте Тимура Идалова, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. "Суд избрал Идалову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 июня", - приводит ее слова на своем сайте Business FM.

Адвокат Мурад Мусаев назвал «высосанным из пальца» обвинение, предъявленное Тимуру Идалову. "У него в зале суда состоялась заурядная перепалка с государственным обвинителем, а теперь, спустя полгода, произнесенную им тогда реплику решили квалифицировать как угрозу", - сказал Мурад Мусаев, не согласившись с версией следствия, что реплика Идалова в адрес гособвинителя была угрозой.

По его словам, в октябре 2022 года, обращаясь к прокурору, Тимур Идалов сказал: «Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли». "Идалов из тех адвокатов, кто бьется за доверителя: заваливает следствие и суды ходатайствами и жалобами, собирает и представляет доказательства, а не кивает головой и не подмахивает послушно протоколы. Поэтому у многих своих оппонентов он как кость в горле", - процитировал Мусаева "Коммерсант".

Напомним, Тимур Идалов - один из адвокатов семьи Белхароевых. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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