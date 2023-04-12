Адвокат Тимур Идалов задержан в Москве

12 апреля 2023, 23:17

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Силовики отчитались о задержании московского адвоката по делу об угрозе насилием представителю власти во время заседания суда. Задержан Тимур Идалов, представляющий интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, в доме Идалова прошел обыск.

Уголовное дело в отношении адвоката возбуждено за угрозу применения насилия в отношении сотрудницы правоохранительных органов (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщило сегодня главное управление Следкома России по Москве. "По данным следствия, 3 октября 2022 года фигурант, находясь в зале одного из судов города Москвы, демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду и участникам судебного разбирательства, высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома Москвы.

Подозреваемый задержан, у него дома проведен обыск. Следствие намерено просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщило ведомство.

В правоохранительных органах отметили, что речь идет об адвокате Тимуре Идалове, сообщило сегодня ТАСС.

При обыске в доме Идалова присутствовали его жена и пятилетний сын. Адвоката уронили на пол, на членов его семьи кричали. Жене не дали связаться с адвокатом. В доме изъяли всю технику, в том числе телефон супруги, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Тимур Идалов — бывший милиционер из Чечни, которого российский суд признал лидером ОПГ, похитившей Сержа Джилавяна, планировавшего стать президентом Армении. После выхода из тюрьмы Идалов занялся адвокатской деятельностью и часто выступал в делах, связанных с терроризмом. Дважды подавал жалобу в ЕСПЧ. В 2012 году суд признал, что во время тюремного срока в отношении Идалова были нарушены нормы Европейской Конвенции по правам человека, в частности, запрет на пытки. Идалов сотрудничал с фондом "В защиту прав заключенных"* и проектом "За права человека"* Льва Пономарева*, сообщила сегодня "Новая газета. Европа".

"Кавказский узел" писал, что Тимур Идалов является одним из адвокатов семьи Белхароевых. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом, подозреваемым по делу предъявили обвинение по этой статье. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

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