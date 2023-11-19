Дело адвоката Идалова передано в суд Химок

19 ноября 2023, 12:57

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Адвокат из Чечни Тимур Идалов убедил Верховный суд изменить территориальную подсудность своего дела об угрозе прокурору. Дело передано из райсуда Москвы в подмосковные Химки.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Верховный суд России отказался изменить территориальную подсудность дела адвоката Тимура Идалова и оставил его на рассмотрении в Никулинском суде Москвы. Защита просила передать дело в Чечню, к адвокатской палате которой принадлежит Идалов, так как сомневается в объективности суда, поскольку именно в Никулинском суде Идалов адресовал прокурору фразу, которая стала поводом для уголовного преследования адвоката.

По версии следствия, 3 октября 2022 года Идалов, находясь в зале Никулинского суда Москвы, высказал "угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя". Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца". "У него в зале суда состоялась заурядная перепалка с государственным обвинителем, а теперь, спустя полгода, произнесенную им тогда реплику решили квалифицировать как угрозу", - сказал Мурад Мусаев. По его словам, обращаясь к прокурору, Тимур Идалов всего лишь сказал: "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли".

Верховный суд России отменил свое решение по иску Тимура Идалова и передал дело адвоката в городской суд Химок Московской области, сообщает сегодня со ссылкой на документы суда "Кавказ.Реалии"*.

В апелляционной жалобе Тимур Идалов указал, что уголовное дело на него возбуждено по заявлению судьи Никулинского райсуда, а потерпевшей проходит прокурор отдела государственных обвинителей Москвы. Апелляционная коллегия Верховного суда пришла к выводу, что эти обстоятельства "не исключают возможность возникновения сомнений в объективности судей", и изменила территориальную подсудность дела, пишет издание.

Апелляционное определение коллегии Верховного суда, размещенное на сайте суда, датировано 9 ноября. "Апелляционная коллегия считает, что […] постановление от 15 сентября 2023 года нельзя признать соответствующим требованиям закона, поскольку имеющиеся по делу обстоятельства не исключают возможность возникновения сомнений в объективности и беспристрастности судей г. Москвы, в связи с чем в этой части оно подлежит отмене, ходатайство обвиняемого Идалова Т.С-М. в части изменения территориальной подсудности подлежит удовлетворению", - говорится в документе.

Вопросы относительно продления, изменения или отмены меры пресечения Идалову "подлежат рассмотрению и разрешению судом, в который дело направлено для рассмотрения по существу", подчеркивается в решении суда.

Напомним, Тимур Идалов был задержан 12 апреля, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). 5 июля стало известно, что мера пресечения адвокату изменена на запрет определенных действий - Идалову запрещено пользоваться интернетом и телефоном - а обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ).

Тимур Идалов как адвокат представляет интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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