Суд отказался вернуть дело об убийстве Эльджаркиевых в прокуратуру

15 марта 2023, 21:12

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Защита на сегодняшнем заседании по делу об убийстве главы ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева и его брата заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, однако суд отказался удовлетворить его.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела Хасана Полонкоева и еще 10 обвиняемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества. На первом заседании в Южном окружном военном суде, которое состоялось 8 февраля, обвиняемые отказались признать вину.

Глава ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом Ахмедом Эльджаркиевым. Основные факты об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и выводы следствия собраны в краткой справке "Кавказского узла" "Главное об убийстве Ибрагима Эльджаркиева".

Суд отклонил ходатайство защиты о возвращении в прокуратуру уголовного дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева на заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, сообщило сегодня ТАСС. "Суд постановил в удовлетворении ходатайства со стороны защиты о возвращении уголовного дела в прокуратуру отказать", - процитировало агентство слова судьи.

Дело поступило в суд 23 декабря 2022 года. С этого момента защитники подсудимых направили шесть жалоб в Апелляционный военный суд, все они приняты к рассмотрению. Сегодня состоялось второе заседание по делу, информации о дате нового заседания в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда к 21.00 мск не содержится..

По версии следствия, обвиняемые в 2019 году совершили два теракта в отношении Ибрагима Эльджаркиева. "В результате второго нападения, совершённого в ноябре 2019 года в Москве, последний (Ибрагим Эльджаркиев) и его брат погибли", - заявила пресс-служба Следственного комитета.

Первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе, находившиеся в ней трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал. После убийства Эльджаркиева источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Адвокаты одного из обвиняемых, Алихана Белхароева, неоднократно жаловались на недопуск к нему в СИЗО во Владикавказе. В январе 2021 года Алихан Белхароев заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний.

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