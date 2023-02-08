Обвиняемые на суде по делу об убийстве Эльджаркиевых отказались признать вину

08 февраля 2023, 21:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ростове-на-Дону сегодня начал рассмотрение дела об убийстве главы ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Одиннадцать подсудимых, которые обвиняются в организации террористического сообщества и участии в нем, отказались признать вину.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела Хасана Полонкоева и еще 10 обвиняемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества. Дело было передано в Южный окружной военный суд.

Глава ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом Ахмедом Эльджаркиевым. Основные факты об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и выводы следствия собраны в краткой справке «Кавказского узла» "Главное об убийстве Ибрагима Эльджаркиева".

Сегодня в Южном окружном военном суде началось слушание уголовного дела в отношении группировки из 11 человек по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщила газета "Ингушетия".

На скамье подсудимых — Хасан Полонкоев, обвиняемый в организации террористического сообщества в Ингушетии, а также десять его предполагаемых соучастников. В зависимости от роли эти мужчины обвиняются в организации террористического сообщества и участии в нем, совершении терактов, хранении оружия и боеприпасов и других преступлениях. На вопрос председательствующего судьи, признают ли подсудимые вину, они все ответили отрицательно, говорится в публикации.

Телекомпания НТВ опубликовала сегодня кадры из зала суда. Из них следует, что заседание проходило при большом скоплении людей, подсудимые находились в отдельном отсеке за стеклом, некоторые из них улыбались.

Дело поступило в суд 23 декабря 2022 года. С этого момента защитники подсудимых направили пять жалоб в Апелляционный военный суд, все они приняты к рассмотрению, указано в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда.

Первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе, находившиеся в ней трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал. После убийства Эльджаркиева источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Адвокаты одного из обвиняемых, Алихана Белхароева, неоднократно жаловались на недопуск к нему в СИЗО во Владикавказе. В январе 2021 года Алихан Белхароев заявил адвокатам, что силовики пытали его, добиваясь признательных показаний.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.