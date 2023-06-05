Адвокату Белхароевых продлен арест по делу об угрозе прокурору

05 июня 2023, 20:08

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Суд в Москве продлил на три месяца срок ареста адвокату Белхароевых Тимуру Идалову, который подозревается в угрозе насилием прокурору.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Москве был задержан, а затем арестован до 10 июня московский адвокат Тимур Идалов. Он подозревается в угрозе насилием представителю власти во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По версии следствия, 3 октября 2022 года адвокат, находясь в зале суда, высказал "угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя". Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца". "У него в зале суда состоялась заурядная перепалка с государственным обвинителем, а теперь, спустя полгода, произнесенную им тогда реплику решили квалифицировать как угрозу", - сказал Мурад Мусаев. По его словам, обращаясь к прокурору, Тимур Идалов всего лишь сказал: "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли".

Пресненский суд Москвы продлил срок ареста Тимура Идалова до 12 сентября, сообщает сегодня SOTAvision.

При этом сам Тимур Идалов просил суд освободить его под залог в миллион рублей или под поручительство, говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Напомним, Тимур Идалов представляет интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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