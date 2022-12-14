Аналитики назвали мотивы сотрудничества баталхаджинцев с Кадыровым

14 декабря 2022, 20:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудничество с Кадыровым в подготовке отрядов для отправки на Украину стало для баталхаджинцев попыткой "обелиться" на фоне арестов представителей этого вирда и раскрытия следователями убийства Ибрагима Эльджаркиева, сочли политолог и советник главы Ингушетии. Кадыров же хочет заручиться поддержкой баталхаджинцев и обучить их боевым навыкам на случай опасности для себя, предположил оппозиционный властям Чечни блогер Муса Ломаев.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что баталхаджинцы в обмен на поддержку со стороны Рамзана Кадырова сформировали отряды для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и уже принимает участие в военной операции, подтвердил 13 декабря глава Чечни.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, что не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Напрмиер, Белхороевы поддерживали продуктами участников митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы в пользу Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

Создание в Чечне БОБРа из числа уроженцев Ингушетии выгодно не только Рамзану Кадырову, который всеми способами стремится показать свою преданность президенту России, понимая зависимость своей судьбы от судьбы Путина, но и баталхаджинцам, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев. "Формирование таких БОБРов очень выгодно верхушке братства Батал-Хаджи, которая в последние годы резко попала в немилость российской правоохранительной системы", - сказал он.

Создание батальона - не больше чем PR-ход, как со стороны главы Чечни, так и со стороны баталхаджинцев, и вряд ли оно может повлиять на общественно-политическую ситуацию в Ингушетии, а тем более на события на Украине, считает Абадиев.

Кадыров пообещал Путину, что регулярно будет отправлять на Украину отряды, в связи с этим в Чечню со всех концов России прибывают те, кто подписал контракт для участия в спецоперации, указал политолог Али Магамадов. По его словам, желающие принять участие в спецоперации охотно приезжают в Чечню. "По отзывам многих, кто проходил военную подготовку в других регионах, в Чечне и кормят хорошо, и экипируют перед вылетом в Украину по полной программе. Все они воюют под маркой кадыровцев", - сказал политолог.

При этом в самой Чечне мобилизация идет очень туго, вот Кадыров и приказал старейшинам каждого вирда готовить свои полки и батальоны под именем того святого, который у них считается главным, а в качестве примера приводит им баталхаджинцев, которые уже сформировали отряды, считает Магамадов.

В последнее время члены религиозного сообщества баталхаджинцев привлекли пристальное внимание силовиков, часть руководителей сообщества арестованы и осуждены. И теперь, "как бы доказывая, что они, несмотря ни на что, самые большие патриоты" и готовы идти в бой за Россию, они отправляются на Украину, а формируются отряды баталхаджинцев в Гудермесе на базе университета спецназа, сказал политолог.

Глава Чечни 2 ноября вступился за семью Белхароевых, несколько членов которой были арестованы после обысков в Ингушетии. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими друзьями.

То, что баталхаджинцы изъявили желание якобы доказать свой патриотизм и готовность погибнуть на полях сражения, для Кадырова не стало неожиданностью, уверен Магамадов. "Они считают, что именно Кадыров их поддержал как верный друг и защитник, он является их духовым лидером, и именно поэтому первые шаги подготовки к военным испытаниям они получают в Гудермесе", - сказал он. По его мнению, это стало еще одним подтверждением того, что Кадыров верен своей дружбе с баталхаджинцами. "Кадыров доволен еще и потому, что в очередной раз сдержал данное президенту слово и пополнил ряды участников спецоперации", - заметил Магамадов.

Дружба с баталхаджинцами Кадырову досталась по наследству от отца, рассказал оппозиционный блогер Муса Ломаев, живущий за границей. "Придя к власти, Кадыров-старший наладил связь с влиятельными членами братства Батал-Хаджи. К тому времени баталхаджинцы имели очень большие и серьезные связи в криминальном мире", - сказал Ломаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, консолидация Рамзана Кадырова с баталхаджинцами не случайна, так как они "до последнего времени имели большое влияние в Ингушетии". "Рамзан Кадыров делает все, чтобы поддерживать с ними связь, декларируя на всех уровнях власти свое отношение к ним, не устает повторять об их честности и порядочности. Он надеется, что если вдруг возникнет время крайней для его опасности, то ему на помощь придут им же обученные на базе в Гудермесе баталхаджинцы", - пояснил блогер.

"Все беды Ингушетии на протяжении больше чем полувека связаны с баталхаджинцами", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" советник главы Ингушетии, заслуженный юрист России Исса Костоев. Он в этой связи напомнил, что большой резонанс в 2019 году вызвало убийство начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, которое стало толчком к расследованию деятельности баталхаджинцев. "Никакого отношения к расследованию этого преступления Ингушетия не имеет. Санкции на арест, ордера на обыски, задержания – ко всему этому местные силовики не имели отношения. Расследование ведется федеральным центром, следователи из Москвы приезжают в Ингушетию неожиданно и только для того, чтобы изъять что-то, обыскать того или другого фигуранта или кого-то еще арестовать", - рассказал Костоев.

Следком 12 декабря отчитался о завершении расследования дела Хасана Полонкоева и еще 10 человек, обвиняемых в убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева, которое произошло в Москве 2 ноября 2019 года. Источники предположили, что Эльджаркиев был убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи сочли предпринимателя Хасана Полонкоева. Среди арестованных по делу об убийстве Эльджаркиевых - племянник Хасана Полонкоева Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. В ноябре и декабре 2019 года суд арестовал Гелани Костоева, Ахмеда Арапиева и Магомеда-Гази Чаниева. Курейши Картоев, которого следователи назвали предполагаемым исполнителем убийства, арестован заочно. Также заочно арестованы Ибрагим Аушев, Борис Богатырев и Ильяс Белхароев.

Создание баталхаджинских отрядов связано с попыткой отвлечь жителей Ингушетии от темы расследования убийства Эльджаркиевых, уверен Исса Костоев. "Чтобы отвести людей от этой темы, от того, что идет целенаправленное разоблачение опасной для республики группировки, и уже состоялся первый суд и фигуранты этого уголовного дела осуждены и отправлены в места лишения свободы, придумана эта многоходовая схема. Авторы этого спектакля пытаются убедить всех, что баталхаджинцы – настоящие патриоты России и, несмотря на гонения, остаются настоящими патриотами и находятся в рядах тех, кто идет воевать за Родину. Но в республике мало кто поверит в это", - говорит Исса Костоев.

По его словам, именно для этого баталхаджинцы договорились с Кадыровым о создании отрядов. "Однако, насколько известно, большого наплыва желающих из числа баталхаджинцев идти воевать в Украину не наблюдается", - сказал советник главы Ингушетии.

Во второй БОБР из числа баталхаджинцев записалось пока только 36 желающих участвовать в спецоперации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.