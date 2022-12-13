Кадыров подтвердил участие баталхаджинцев в боях на Украине в составе спецназа "Ахмат"

13 декабря 2022, 16:09

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Баталхаджинский отряд быстрого реагирования входит в состав спецназа "Ахмат" и уже принимает участие в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", члены ингушского братства Батал-хаджи в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова согласились сформировать несколько отрядов для участия в спецоперации на Украине. После арестов, обысков и уголовных дел против баталхаджинцев Рамзан Кадыров обеспечил им публичную защиту, отметила Meduza* 12 декабря.

27 октября силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева (упоминаются в ряде источников как Белхороевы) и задержали его. Родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска. Вместе с Белхароевым и Алиевым задержан предприниматель Тухан Зязиков. 28 октября стало известно, что все трое арестованы. 1 октября обыски прошли у пяти сыновей двоюродного брата Мустафы Белхароева, два человека были задержаны. 3 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими друзьями.

Бойцы из Ингушетии "в составе Баталхаджинского отряда быстрого реагирования (БОБР) принимают участие в военной операции на Украине, сообщил сегодня Рамзан Кадырова. Отряд вошел . "Данный отряд, в свою очередь, входит в состав спецназа «"хмат"", - написал он в своем Telegram-канале.

На приложенном к сообщении видео, двое мужчин сидят с оружием в окопе. Один из них заявил, что создание отряда стало ответом на призыв главы Чечни к суфийским братствам. "Услышав призыв Рамзана Ахматоваича мы создали Баталхаджинский отряд быстрого реагирования". Все бойцы отряда - жители республики ингушетии, сегодня находятся на передовой бок о бок с чеченскими бойцами. Перед приездом сюда ребята прошли подготовку в Российскому университете спецназа в городе Гудермес", - говорит он на видео, размещенном в Telegram-канале. Рамзана Кадырова.

Кадыров в ноябре призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Также он обратился к чеченским суфиям с призывом формировать собственные воинские подразделения по принципу принадлежности к определенным религиозным братствам."Все мюриды (последователи, – прим. "Кавказского узла") должны объединяться в группы, создавать и называть свои батальоны, роты и отряды в честь своих устазов (учителей, основателей суфийских течений, – прим. "Кавказского узла"). Надо их создать и подготовить", – заявил Кадыров, чьи слова перевел "Кавказский узел". Кадыров таким образом ищет новый мобилизационный ресурс, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" аналитики".

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников, на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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