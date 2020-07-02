Оставлен в силе арест обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова

02 июля 2020, 21:27

Апелляционный военный суд не удовлетворил жалобу на продление до 29 сентября ареста уроженцам Дагестана, обвиняемым в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова.

"Кавказский узел" писал, что дело четырех уроженцев Дагестана о подготовке теракта на концерте Киркорова слушает с ноября 2019 года Южный окружной военный суд. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным. На заседании 18 марта сестра одного из подсудимых рассказала, что он пытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО из-за пыток.

Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник, по версии следствия, планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал. Им предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта и содействии терроризму. Все обвиняемые не признают вины и утверждают, что признательные показания дали под пытками.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 июня продлил до 29 сентября сроки содержания под стражей всех подсудимых. Защита Казуева и Халдузова обжаловала постановление о продлении им ареста, однако Апелляционный военный суд в Московской области оставил постановление нижестоящего суда без изменения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Комментариями подсудимых и их представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.