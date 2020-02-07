Обвиняемые в подготовке теракта на концерте Киркорова заявили о пытках

07 февраля 2020, 21:21

Признательные показания о подготовке взрыва в Махачкале были даны под пытками, заявили все четверо подсудимых. Задерживавшие их силовики признали, что применяли силу, и выдвинули взаимоисключающие версии о травмах у обвиняемых.

Как сообщал "Кавказский узел", слушание дела началось в Южном окружном военным суде в Ростове-на-Дону в ноябре 2019 года. Обвиняемые - четверо уроженцев Дагестана, их задержали еще в октябре 2017 года. 22 января рассмотрение дела по существу было отложено по ходатайству адвокатов по назначению, которые заявили, что плохо знакомы с материалами дела. На заседании 30 января все обвиняемые заявили о своей невиновности.

Следователи считают, что Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал, где выступал артист. Подсудимым предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта, содействии терроризму, создании незаконного вооруженного формирования и участия в нем, а также в незаконном приобретении и хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении.

На сегодняшнее заседание суда не пришли родственники или знакомые подсудимых, а единственным представителем СМИ был корреспондент "Кавказского узла". Обвиняемые перед началом заседания находились в приподнятом настроении, шутили между собой и улыбались.

Силовик заявил, что задержанные сами нанесли себе увечья

Сегодня сторона обвинения начала представлять свои доказательства. По видеосвязи с гарнизонным военным судом Махачкалы были допрошены двое оперативников. Начальник отдела Центра противодействия экстремизму по Махачкале Арсен Магомедов рассказал, что в конце 2017 года на стройке здания по проспекту Петра Первого рабочие нашли несколько взрывных устройств, которые затем были уничтожены взрывотехниками. "Было установлено, что на стройке работали Казуев, Халдузов, Ибрагимов. Мы получили информацию, что они являются приверженцами исламского радикального течения. Потом установили, что Казуев жил в дачном обществе «Фрегат», выехали и нашли там Казуева и Ибрагимова. Халдузова задержали в Москве <...> Когда мы сообщили, что все найдено, они признались", - заявил суду силовик.

По его мнению, обвиняемые отказались от взрыва на концерте Киркорова, когда увидели, что "люди уже возвращаются". При задержании к подсудимым "пришлось применить физическую силу", добавил свидетель. Мотивом теракта силовик назвал то, что на концерт "приходят люди, которые поют и танцуют, то есть «кяфиры»". На возражение защитника, что на концерты ходят и верующие, силовик ответил, что обвиняемым "было все равно".

По просьбе сторон был оглашен протокол допроса Арсена Магомедова, в котором тот сообщал, что Казуев и Ибрагимов назвали приехавших к ним в дачное общество "Фрегат" полицейских "кяфирами". Согласно документу, в отделе полиции задержанные стали "дебошировать", и к ним применили физическую силу. Казуев, Ибрагимов, а также задержанные в Москве и Махачкале Халдузов и Магомедов "признались во всем" и пояснили, что теракт на концерте не состоялся из-за охраны площадки, следует из допроса полицейского. Следователь также спрашивал силовика о наличии "пигментных пятен и следов на кистях рук" у Шамиля Магомедова, и "пигментных пятнах, многочисленных ссадинах грудной клетки и в области левого коленного сустава" у Казуева, которые задержанный назвал травмами, нанесенными самим себе. Свидетель подтвердил эти показания.

Комментируя слова свидетеля, Шамиль Магомедов заявил суду, что его задержали около 10.30 утра, а не в послеобеденное время, как записано в материалах дела, после чего он "незаконно и неофициально" находился в здании одной из силовых структур. "Когда судмедэкспертиза была, эксперт указала, что следы на моих пальцах могли быть только после ожогов током. Зная республику Дагестан и боясь за свою работу, она уклонилась от прямого ответа", - возмутился подсудимый. Он также добавил, что в камерах СИЗО ведется видеонаблюдение и если бы он сам нанес себе увечья, "сотрудники составили бы материал".

Габибула Халдузов сообщил, что его задержали в Москве, составив протокол о нахождении в общественном месте в нетрезвом виде, а самолетом доставили в Махачкалу, где "держали на полу связанным по рукам и ногам".

Свидетель Арсен Магомедов назвал возражения подсудимых их "линией защиты" и заявил, что пыток не применял.

Второй свидетель предложил две версии появления травм у задержанных

Также на заседании был допрошен заместитель начальника ЦПЭ по Махачкале Магомед Магомедов, который дал схожие показания. Обвиняемых он назвал салафитами. По словам полицейского, Халдузов рассказал ему о планах "совершить теракт в одном из концертных залов, где Филипп Киркоров должен был выступать". "Казуева задержали по месту его проживания в дачном обществе «Фрегат», с ним был Ибрагимов. Они проходили по дороге, мы их увидели и отвезли. Они вели себя агрессивно, и разговор с ними не получался, была применена физическая сила", - рассказал Магомедов. Сразу после этого силовик заявил, что оговорился, и уточнил, что Казуеву с Ибрагимовым "просто объяснили, что надо проехать [в отделение]". До задержания Казуева и Ибрагимова силовики не знали, что те создали незаконное вооруженное формирование и готовили теракт, это выяснилось уже в ходе допросов, добавил свидетель.

В протоколе допроса Магомеда Магомедова, также оглашенном в суде, говорится, что к Казуеву, Ибрагимову и Шамилю Магомедову в отделе полиции "пришлось применить физическую силу" по причине "дебоширования". В итоге, как они, так и задержанный в Москве Халдузов дали признательные показания о подготовке теракта на концерте певца, говорится в документе. Телесные повреждения у задержанных Магомедов объяснил тем, что они "где-то поцарапались" или получили травмы еще до задержания.

Шамиль Магомедов отметил, что показания оперативников практически совпадают, а также заявил, что никогда не работал на стройке на проспекте Петра Первого.

Все четверо подсудимых не признают вину и отказались от прежних показаний, как от данных под пытками, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Казуева и Халдузова Исрафил Гададов. "В ходе судебного заседания подсудимые заявили, что к ним применялись пытки, и в ходе допроса мы исследовали показания двух свидетелей-сотрудников, где следователь ставил вопрос, что они могут сказать по поводу следов физического насилия у обвиняемых. На что они сказали, якобы те сами могли их себе нанести, чтобы уйти от ответственности. У двоих эти следы подтверждены, экспертизы есть в материалах дела", - сказал адвокат.

Он добавил, что подсудимые не состояли на профучете полиции как экстремисты. "Как сказали сами оперативные работники, они собирали на них характеризующий материал, но не сказали об этом. Таким образом, все сведения о причастности к незаконным вооруженным формированиям записаны только в их показаниях после задержания", - сказал Гададов.

Рассмотрение дела продолжится 18 февраля. Ожидается, что будут допрошены другие свидетели обвинения.

Ранее силовики озвучили версию, что обвиняемые признались в принадлежности к спящей ячейке "Исламского государства"*. Казуев озвучил версию, что готовил не теракт, а убийство Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина. Сами Галкин и Киркоров отнеслись к этой версии с юмором.

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