Подсудимые отказались признать вину в подготовке теракта на концерте Киркорова

30 января 2020, 16:38

Представитель прокуратуры озвучил в суде версию следствия о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Все четверо обвиняемых заявили о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал слушания по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале. Обвиняемые - четверо уроженцев Дагестана, их задержали еще в октябре 2017 года. 22 января рассмотрение дела по существу было отложено по ходатайству адвокатов по назначению, которые заявили, что плохо знакомы с материалами дела.

Следователи считают, что Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал, где выступал артист.

Сегодня на заседании в зале суда присутствовали четверо адвокатов по назначению и пять представителей СМИ. Родственники и знакомые подсудимых в суд не приехали, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Секретарь суда сообщил, что единственный адвокат по соглашению, защитник Хидирнаби Казуева Исрафил Гададов, не смог приехать по состоянию здоровья, но не возражал, чтобы заседание прошло без него. Сам Казуев также не высказал возражений.

После этого гособвинитель Вадим Латифов огласил объемное обвинительное заключение. По версии обвинения, осенью 2016 года Хидирнаби Казуев и Габибула Халдузов, будучи приверженцами идей запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", объединились в "террористическое сообщество с целью оправдания и поддержки терроризма, для совершения на территории Махачкалы преступных акций, направленных на поддержку отдельных догм идеологии ИГ* о необходимости ведения вооруженной борьбы против представителей действующей власти, изменения конституционного строя РФ, для последующего установления на территории РФ законов шариата".

Казуев, как считают следователи, не позднее мая 2017 года прошел в Махачкале обучение террористической деятельности, в том числе просматривая в соцсетях видеоролики о деятельности ИГ* и видео, обучающие минно-подрывному делу. После этого Казуев изготовил пять взрывных устройств, которые в мае 2017 года вместе с Халдузовым и Ибрагимовым установил в строящемся здании и привел их в действие, следует из обвинительного заключения. "Получив положительный результат, они решили изготовить вместе еще взрывные устройства и тем самым выработать навыки в целях совершения преступления", - зачитал прокурор.

Изготовив еще три взрывных устройства, Казуев, Халдузов и Ибрагимов объединились в незаконное вооруженное формирование, которое возглавил Габибула Халдузов. В мае 2017 года Казуев уговорил четвертого обвиняемого, Магомедова, примкнуть к ним, считают следователи.

После этого Казуев, Ибрагимов и Халдузов стали планировать на 6 июля 2017 года взрывы во время концерта Филиппа Киркорова на летней эстраде филармонии Махачкалы, но не смогли установить взрывные устройства, так как территория летней эстрады охранялась, следует из обвинительного заключения.

Подсудимым в зависимости от их роли предъявлено обвинение в прохождении обучения террористической деятельности (ст.205.3 УК РФ), организации и участии в террористическом сообществе (ч.ч.1 и 2 ст.205.4 УК РФ), подготовке теракта (ч.1 ст.30; п."а" ч.2 ст.205 УК РФ), содействии терроризму (ч.1 ст.205.1 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ), создании и участии в незаконном вооруженном формировании (ч.ч.1 и 2 ст.208 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении (ч.3 ст.221 УК РФ, ч.1 ст.223.1 УКРФ, ч.5 ст.33; ч.3 ст.223.1 УК РФ), сообщил суду прокурор.

Адвокаты подсудимых попросили тайм-аут для ознакомления с делом

После оглашения документа все четверо подсудимых отказались признать вину. "Считаю, что расследование дела проведено не окончательно, не полностью. Непонятно, почему по одному и тому же делу и 208-я и 205-я [статьи] предъявлены. Вину не признаю полностью", - заявил суду Хидирнаби Казуев. Остальные трое подсудимых также заявили, что не признают вину в полном объеме, и пообещали озвучить свое отношение к обвинению в ходе процесса.

Трое из четырех адвокатов по назначению сообщили суду, что не до конца ознакомились с материалами дела, и попросили дать им еще несколько дней. Судья назначил следующее заседание на 10.30 мск 6 февраля. Ожидается, что в этот день обвинение начнет представление своих доказательств. Адвокаты по назначению отказались прокомментировать журналистам итог заседания.

Ранее, 22 января, дагестанская журналистка Светлана Анохина выразила сомнение в версии о попытке взрыва на концерте Филиппа Киркорова, но обратила внимание, что в 2000-х годах дагестанские имамы обнародовали список артистов, которым не рекомендовали приезжать на гастроли в республику.

"Причем не рекомендовали имамы, и там были формулировки, в которых содержались плохо замаскированные угрозы, что они не ручаются за чью-то целостность, если те приедут. Это была явная угроза, и все это имеет одни корни", - сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

В 2018 году несколько артистов отменили запланированные в Дагестане концерты. В частности, в музыкальный лейбл Тимати Black Star отменил махачкалинские концерты двух своих рэперов - MC Doni и Егора Крида. Представители лейбла объяснили отмену концертов "неспокойной обстановкой на местах". После этого концерты в Махачкале отменили также рэпер Элджей и Стас Михайлов. При этом в Дагестане звучали призывы оградить жителей республики от культурных явлений и событий, не соответствующих традиционным ценностям дагестанского общества, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Срыв концерта из-за чрезвычайного происшествия считается форс-мажором, и в этом случае одна из сторон договора рискует выплачивать неустойку зрителям несостоявшегося выступления, сообщил 22 января корреспонденту "Кавказского узла" менеджер одного из московских концертно-праздничных агентств, попросивший не упоминать название агентства.

"Все зависит от договоренностей, от того, по чьей вине произошел срыв. Обычно мероприятие переносится на другую дату, все договоренности остаются в силе. Срыв концерта из-за ЧП - это форс-мажор", - сказал менеджер агентства.

Филипп Киркоров в последние дни не комментировал на своих страницах в соцсетях процесс по делу о подготовке теракта на его концерте. В ноябре 2019 года пресс-служба Киркорова заявила, что "данная тема не комментируется артистом", сообщил 25 ноября 2019 года "Интерфакс".

Гендиректор компании "Филипп Киркоров Продакшн" Геннадий Рыбак ранее сообщил, что не знает об уголовном деле о подготовке теракта. "Первый раз слышу об этом. Не было никакого теракта и не было никакой подготовки. Мы об этом не знаем ничего", - привела 5 ноября 2019 года его слова "Газета.Ru".

Напомним, ранее силовики озвучили версию, что обвиняемые признались в принадлежности к спящей ячейке "Исламского государства"*, подготовке терактов в Дагестане во время общественных мероприятий и покушений на силовиков и военных. Однако в марте 2019 года адвокат Казуева Исрафил Гададов заявил, что обвиняемые не признают вину. Казуев озвучил версию, что готовил не теракт, а убийство Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина. Сами Галкин и Киркоров отнеслись к этой версии с юмором.

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