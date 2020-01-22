22 января 2020, 13:40
Обвиняемому в подготовке теракта на концерте Киркорова отказано в переводчике
Как сообщал "Кавказский узел", предварительные слушания по этому делу прошли в ноябре 2019 года. Обвиняемые - Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов - выходцы из Дагестана, их задержали еще в октябре 2017 года. Следователи полагают, что они планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал, где выступал артист.
Рассмотрение дела по существу было отложено по ходатайству адвокатов по назначению, которые заявили, что плохо знакомы с материалами дела. В свою очередь, подсудимые заявили, что их уведомили о заседании только сегодня, а Хидирнаби Казуев попросил дождаться его адвоката по назначению Исрафила Гададова.
В итоге коллегия судей отложила слушания до 10:30 мск 30 января.
Ранее силовики заявили, что обвиняемые признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане и покушении на силовиков и военных. Однако адвокат Казуева Исрафил Гададов опроверг эту информацию. Казуев утверждал, что готовил не теракт, а убийство Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина. Сами Галкин и Киркоров отнеслись к этой версии с юмором.
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* "Исламское государство" - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"