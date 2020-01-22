Самир Ибрагимов в зале суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

22 января 2020, 13:40

Обвиняемому в подготовке теракта на концерте Киркорова отказано в переводчике

Самир Ибрагимов, обвиненный по делу о подготовке теракта в Махачкале, потребовал предоставить ему переводчика на лезгинский язык. Суд счел, что Ибрагимов достаточно хорошо понимает русский язык.

Как сообщал "Кавказский узел", предварительные слушания по этому делу прошли в ноябре 2019 года. Обвиняемые - Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов - выходцы из Дагестана, их задержали еще в октябре 2017 года. Следователи полагают, что они планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал, где выступал артист.

Сегодня на заседании Южного окружного военного суда Самир Ибрагимов заявил ходатайство о предоставлении ему переводчика с лезгинского на русский язык "для разъяснения юридических терминов". Суд отказал Ибрагимову, указав, что на стадии следствия таких просьб от Ибрагимова не было, а в деле есть заявление от Ибрагимова на русском языке, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Рассмотрение дела по существу было отложено по ходатайству адвокатов по назначению, которые заявили, что плохо знакомы с материалами дела. В свою очередь, подсудимые заявили, что их уведомили о заседании только сегодня, а Хидирнаби Казуев попросил дождаться его адвоката по назначению Исрафила Гададова.

В итоге коллегия судей отложила слушания до 10:30 мск 30 января.

Ранее силовики заявили, что обвиняемые признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане и покушении на силовиков и военных. Однако адвокат Казуева Исрафил Гададов опроверг эту информацию. Казуев утверждал, что готовил не теракт, а убийство Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина. Сами Галкин и Киркоров отнеслись к этой версии с юмором.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.

Примечание:

"Осужденный за теракт на Ставрополье заподозрен в финансировании ИГ*", "Родственники россиянок рассказали об их отъезде в ИГ*", "Семь человек задержаны по делу о финансировании ИГ*".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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