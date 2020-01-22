Обвиняемому в подготовке теракта на концерте Киркорова отказано в переводчике

22 января 2020, 13:40

Самир Ибрагимов, обвиненный по делу о подготовке теракта в Махачкале, потребовал предоставить ему переводчика на лезгинский язык. Суд счел, что Ибрагимов достаточно хорошо понимает русский язык.

Как сообщал "Кавказский узел", предварительные слушания по этому делу прошли в ноябре 2019 года. Обвиняемые - Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов - выходцы из Дагестана, их задержали еще в октябре 2017 года. Следователи полагают, что они планировали взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал, где выступал артист.

Сегодня на заседании Южного окружного военного суда Самир Ибрагимов заявил ходатайство о предоставлении ему переводчика с лезгинского на русский язык "для разъяснения юридических терминов". Суд отказал Ибрагимову, указав, что на стадии следствия таких просьб от Ибрагимова не было, а в деле есть заявление от Ибрагимова на русском языке, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.