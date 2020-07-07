ФСБ рапортовала о предотвращенном теракте в Астрахани

07 июля 2020, 15:21

Сотрудники ФСБ задержали сегодня астраханца, подозреваемого в подготовке нападения на административные здания в городе.

По данным спецслужб, задержанный является сторонником запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". "Астраханец 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике <...> принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания", - процитировал сегодня сообщение пресс-службу управления ФСБ по Астраханской области ТАСС.

Астраханец принес присягу лидеру "Исламского государства"*, признав того своим амиром. Его задержали по месту жительства, передало сегодня информацию областного управления ведомства РИА "Новости".

На сайте Национального антитеррористического комитета к 15.20 мск 7 июля не появилось информации об этом задержании.

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* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.