Правозащитники сочли правдоподобной версию об инсценировке КТО в Нальчике

05 июля 2021, 18:07

В пользу версии об инсценировке спецоперации в Кабардино-Балкарии говорят примеры в разных регионах Северного Кавказа, когда силовики похищали людей, а потом сообщали об их убийстве при задержании, указали опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в Нальчике, а затем и в Баксане был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в ходе спецоперации убиты пять боевиков в Нальчике и в окрестностях селения Баксаненок. Следком возбудил два уголовных дела, в том числе о посягательстве на жизнь силовиков. Режим КТО в тот же день был снят. По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пятеро - Хасанби Хупсергенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены. Спецоперация в Кабардино-Балкарии была инсценировкой, предположила она.

Один из убитых во время контртеррористической операции в Нальчике Хасанби Хупсергенов был осужден по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. Он был среди тех, кто подвергся давлению силовиков после того, как их жалобы коммуницировал ЕСПЧ, отметил адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев, не исключив, что убийство в ходе КТО может быть связано с теми обращениями. В ноябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал 20 жалоб осужденных по делу о нападении на Нальчик, в том числе Хасанби Хупсергенова. Они жаловались на пытки, несправедливый суд, нарушение права на свободу и неприкосновенность. В декабре того же год Рустам Мацев сообщил, что силовики заставляют осужденных отказаться от исковых требований в ЕСПЧ.

Версия о том, что все пятеро объявленных боевиками были похищены и убиты, а спецоперация стала инсценировкой, выглядит правдоподобной, считает юрист "Кабардино-Балкарского правозащитного центра" Заур Шокуев.

«Версию с похищением, убийством и последующей инсценировкой не исключаю. И ранее имелись подобные случаи, когда родственники заявляли об исчезновении близкого человека, похищенного сотрудниками силовых структур, а спустя несколько дней их тела обнаруживались в ходе проведенной контртеррористической операции. А инсценировка перестрелки, полагаю, нужна для того, чтобы придать реалистичности. Общественность не должна усомниться, что была ожесточенная перестрелка, в результате которой нейтрализованы опасные личности, представляющие угрозу обществу и государству. То есть придать таким образом законность и обоснованность своим действиям»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» Заур Шокуев.

В местах проведения контртеррористической операции в Нальчике и Баксане были слышны взрывы и стрельба, а в воздухе летали вертолеты. При этом жители близлежащих домов не были оповещены о проведении спецоперации, рассказали ранее горожане. На сайтах НАК, ФСБ и управления СКР по Кабардино-Балкарии к 18.00 мск 5 июля не опубликованы фото или видео с места спецоперации в Нальчике и Баксане. Сообщение республиканского управления СКР о начале расследования уголовных дел о посягательстве на жизнь силовиков проиллюстрировано архивной фотографией, сделанной, судя по имени файла, в 2020 году.

Отсутствие фото- и видеофиксации операции нельзя расценивать как неопровержимое подтверждение версии с инсценировкой, отметил Шокуев. «Обычно картинка, предоставляемая силовиками на обозрение общественности, скудна. О версии инсценировки можно судить по последовательности событий - обращение граждан об исчезновении родственников, объявление КТО и ликвидация пропавших в ходе операции», - пояснил юрист.

Шокуев также сообщил, что родственники Хасанби Хупсергенова обращались к нему в 2017 году. «Его пытали в тюрьме в Красноярском крае. Тогда сестра обратилась к нам. Но после КТО родственники погибших к нам не обращались», - добавил он.

Председатель "Гражданского содействия"* Светлана Ганнушкина доверяет версии о похищении перед спецоперацией людей, объявленных боевиками.

«Я доверяю Надежде Кеворковой, она серьезный исследователь. Я убеждена, что, если она что-то говорит, то на это есть серьезные основания. Кроме этого, ситуация, когда людей похищают, а потом они таинственным образом превращаются в боевиков, к сожалению, обычная. В связи с этой проблемой я даже обратилась к Дмитрию Медведеву. Мы знали, когда и как похитили человека и предупредили прокуратуру, что его могут выставить боевиком и убить, но на это не обратили внимания. Ничего не помогло. Через какое-то время тело этого человека было найдено, его выставили боевиком», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Светлана Ганнушкина.

Силовикам могло быть нужно инсценировать перестрелки с взрывами для отчетности, полагает она. «Отчетность, имитация эффективной деятельности, попытка избавиться от незаконно похищенных людях – основные причины для инсценировок КТО. Вот после этого КТО в Нальчике были фото и видео? Например, убитых боевиков? Нет. Это косвенное доказательство того, что не было КТО. Их просто убили. Хотя силовики могут сфальсифицировать также фото- и видео материалы», - уверена Светлана Ганнушкина.

Она добавила, что родные убитых не обращались в ее организацию за помощью. «Пока обращений нет. Лично ко мне не обращались. Но подобные обращения ранее были от родных, которые сообщали о похищении или исчезновении людей. Результаты, как уже рассказала, печальные», - сказала правозащитница. С тем, что версия с похищением выглядит вполне правдоподобно, согласен и адвокат "Правовой инициативы"* Рустам Мацев.

«Нет ничего удивительного в этой практике, к сожалению. Считаю, что эта версия должна быть тщательно проверена следственными органами. Подобных случаев на Кавказе было много, и это не голословные утверждения, а задокументированные в постановлениях Европейского суда факты. Первое, что приходит в голову в качестве примера, это похищение и убийство Аслана Емкужева в 2011 году, по которому уже состоится оглашение постановления ЕСПЧ. Он тоже был убит якобы в ходе спецоперации, однако на теле были обнаружены многочисленные следы пыток и ссадины от наручников на запястьях. Второй свежий случай из Дагестана, когда похитили восемь парней и затем обнаружили на территории Чечни в сожженной машине. Это дело на рассмотрении в ЕСПЧ прямо сейчас, и тоже ожидает вынесение постановления», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Рустам Мацев.

16 марта 2011 года в ходе контртеррористической операции в Нальчике силовики убили Аслана Емкужева. По данным Национального антитеррористического комитета, он проходил диверсионно-террористическую подготовку в Ливане и воевал на стороне боевиков. Российское правительство в мае 2020 года заявило, что жительница Кабардино-Балкарии Хайшат Емкужева обратилась в Европейский суд по правам человека, не исчерпав средства правовой защиты внутри страны. Следствие отказалось расследовать убийство ее сына во время спецоперации, возразили в "Правовой инициативе"*. Восемь жителей Дагестана пропали 28 сентября и 4 октября 2016 года. Силовики утверждают, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. 10 марта 2020 года Верховный суд Чечни признал убитых виновными в посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном обороте оружия, но прекратил уголовное дело в связи с их смертью. Родственники обратились в ЕСПЧ, который в июне 2020 года коммуницировал их жалобу.

При этом он согласен и с тем, что на основании факта отсутствия фото- и видеодоказательств спецоперации нельзя делать выводы. «Наличие или отсутствие фото или видео с оперативной съемки спецоперации в интернете абсолютно ни о чем не говорит. Завтра оно может там появиться, а может и не быть вовсе в публичном пространстве», - отметил Мацев.

Он также рассказал, что родственники Хупсергенова обращались к нему ранее. «Лично ко мне обращался Хупсергенов, когда его уговаривали отказаться от жалобы в ЕСПЧ, и уговаривали не только его одного. После КТО пока никто к нам не обращался. Думаю, у родных немного другие заботы», - предположил Рустам Мацев.

Отметим, что сегодня ФСБ раскрыла некоторые детали спецоперации 3 июля в Кабардино-Балкарии. Убитые были "членами религиозно-экстремистской группировки" и готовили теракты "в отношении объектов официального исламского духовенства" Кабардино-Балкарии, при задержании "они оказали вооруженное сопротивление", говорится в публикации на сайте ведомства. Силовики сообщили об изъятии принадлежавших убитым "самодельных взрывных устройств с поражающими элементами, автоматического огнестрельного оружия и боеприпасов, гранат, компонентов для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистской литературы". Личности убитых не разглашаются в интересах следствия, подчеркнуло ведомство.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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