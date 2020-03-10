Верховный суд Чечни отказался реабилитировать убитых силовиками дагестанцев

10 марта 2020, 17:24

Восемь жителей Дагестана, которые были объявлены убитыми в Чечне в ходе спецоперации в 2016 году, признаны виновными в покушении на силовиков, постановил сегодня Верховный суд Чечни. Родственники намерены обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов, Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Силовики утверждают, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. На заседании суда 6 февраля в прениях прокурор заявил о доказанности вины дагестанцев. Обвинение представило несуразную версию о том, как происходило боестолкновение, она опровергается имеющимися в деле доказательствами, считает адвокат обвиняемых.

По версии силовиков, инцидент произошел в ночь 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни, когда полицейские пытались остановить две легковые автомашины. Из них был открыт огонь. В перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских, заявили в МВД Чечни. Сотрудники МВД Чечни были представлены к госнаградам. Свое предложение наградить полицейских Рамзан Кадыров ранее объяснил тем, что "они, рискуя жизнью, нейтрализовали особо опасных бандитов".

Сегодня в Верховном суде Чечни было оглашено постановление по делу о восьми убитых в Чечне дагестанцах. На зачитывание решения суда ушло примерно 30 минут, передает присутствовавший на процессе корреспондент «Кавказского узла».

Как отметила председательствующая, вина всех восьми дагестанцев в покушении на сотрудников полиции и незаконном хранении оружии "нашла полное подтверждение" исследованными в суде доказательствами. Представленные стороной защиты доказательства не свидетельствуют о невиновности, поскольку они не противоречат предъявленному обвинению, отметила судья.

Судья постановила прекратить уголовное дело и уголовное преследование "в связи со смертью обвиняемых".

Само постановление суда в письменном виде приехавшим на процесс родственникам не дали, сообщив, что оно будет выдано в течение пяти дней.

Родственники убитых выразили корреспонденту "Кавказского узла" несогласие с решением суда и заявили о намерении обжаловать его в вышестоящей инстанции после получения копии постановления. Родственники уверены, что все восемь человек были похищены и не могли оказаться вместе в ночь на 9 октября 2016 года в Чечне.

Напомним, по версии родных, дагестанцы были похищены, а затем убиты. На заседании суда 3 февраля сотрудник станции техобслуживания подтвердил, что трое из восьми дагестанцев были похищены у него на глазах.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.