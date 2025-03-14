RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:11, 14 марта 2025

Сын Кеворковой организовал сбор для оплаты ее штрафа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 500 тысяч рублей для оплаты штрафа, назначенного журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма, удалось собрать за 12 часов.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве 12 марта признал журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма и приговорил к 600 тысячам штрафа. Она была освобождена из-под стражи. 10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Прокурор требовал для Кеворковой шесть лет колонии со штрафом, поэтому защита журналистки решила не обжаловать сравнительно мягкий приговор. 

Кеворкова обвинялась в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Сын Надежды Кеворковой, журналист Василий Полонский 13 марта организовал сбор денег для оплаты присужденного матери штрафа. 

“Мне очень многие написали, что хотят помочь и я решил, что не буду отказываться. Чем быстрее мы разберемся с этим штрафом, тем лучше”, - написал Полонский в своем Telegram-канале, опубликовав ссылку на сбор через систему Т-Банка. Он отметил, что это единственный канал для сбора, предупредив, что система работает со сбоями и перевод не всегда проходит с первой попытки. 

Ссылка на сбор была опубликована в канале Полонского в полдень 13 марта. По состоянию на 1.40 мск 14 марта на странице значатся собранными почти 90% суммы: 538 тысяч 464 рубля из необходимых 600 тысяч. 

В последнем слове перед приговором Кеворкова подчеркнула, что Орхан Джемаль, перепост публикации которого вменяется ей в вину, считал мятеж в Нальчике ошибкой, а риски для журналистов в России сильно выросли за последние годы. Текст Джемаля не был признан противозаконным, указывала ранее защита. 

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:20, 13 марта 2025
Контрактник-рецидивист получил срок за уклонение от службы в Кабардино-Балкарии
Мурат Хоконов. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Сделано в КБР" от 07.11.24, https://www.youtube.com/watch?v=qk1L0Spbilc
00:54, 11 февраля 2025
Мурат Хоконов потребовал извинений за незаконные увольнения от руководства КБГУ
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Персоналии
Михаил Саакашвили. Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:39, 11 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
Медвежья услуга. Почему обвиняемая вынуждена была обжаловать оправдательный приговор?
Фото
12:04, 10 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
Приключения шведского автомобиля в Кабардино-Балкарии 
Фото
16:44, 6 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
13
Быть или не быть сельскому самоуправлению?
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
21:39, 11 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
Медвежья услуга. Почему обвиняемая вынуждена была обжаловать оправдательный приговор?
Фото
12:04, 10 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
Приключения шведского автомобиля в Кабардино-Балкарии 
Фото
16:44, 6 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
13
Быть или не быть сельскому самоуправлению?
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Джейхун Байрамов. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/zaversilis-peregovory-po-tekstu-mirnogo-soglaseniya-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-erevan-prinyal-ostayushhiesya-otkrytymi-dva-punkta-605201
13 марта 2025, 17:49
Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора

Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/
12 марта 2025, 19:12
Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
12 марта 2025, 17:02
Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

Надежда Кеворкова. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
12 марта 2025, 15:13
Гособвинение потребовало приговорить Кеворкову к шести годам колонии

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше