Следы побоев на теле Джабиева ужаснули пользователей соцсети

28 августа 2020, 21:58

В соцсетях опубликованы фотографии тела Инала Джабиева, умершего после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Пользователи Facebook призвали наказать людей, жестоко избивших Джабиева.

"Кавказский узел" сообщал, что 17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел республики Игорь Наниев. Никто не пострадал. Сегодня в больнице скончался задержанный по делу о покушении, Инал Джабиев. Президент отстранил Наниева от должности на время расследования смерти задержанного. Сотни человек собрались перед зданием Кабмина Южной Осетии и потребовали отставки правительства, к ним вышел президент Анатолий Бибилов. Премьер-министр Эрик Пухаев, который также вышел на площадь, заявил, что уходит в отставку, чтобы не подводить президента.

По данным Генпрокуратуры, Джабиев умер вскоре после госпитализации в Республиканскую больницу, он был травмирован и без сознания. Родственники Джабиева считают, что его пытали. Они собрались перед зданием больницы в Цхинвале, потребовав выдать тело. Сотрудники МВД оцепили больницу.

Джабиева привезли в больницу уже мертвым, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" близкие умершие. "В больнице медики сказали, что его привезли сегодня днем, и он уже был мертв. Ему еще пытались сделать адреналин, но сердцебиения уже не было. Он был холодный", - рассказала одна из родственниц Инала Джабиева.

Оцепление с больницы не снято, а тело Джабиева семье не выдано, передал корреспондент "Кавказского узла" в 20.39 мск. "Все, от кого зависит выдача тела Инала, выключили свои телефоны", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из родственниц.

С Иналом Джабиевым был задержан его брат-близнец. "Они оба были мои одноклассники. Очень похожи были, как две капли воды. Одноклассники и учителя отличали их только по поведению, так как Инал был очень тихий, спокойный, уравновешенный человек. Никого не обижал, не был задирой. Второй брат, наоборот, был более активный, и в драку влезал охотно. Вот по темпераменту мы их и различали. Весь наш класс в шоке. За что так могли с ним поступить?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" одноклассник Джабиева, Алан.

На странице "Саурмаг Ирон" в соцсети Facebook опубликованы фото тела Инала Джабиева. На его руках, ногах и спине видны обширные гематомы, на левом запястье - глубокая рана. К 21.58 мск 28 августа эта публикация собрала 44 отметки пользователей и 33 комментария.

"Ужас, что творят эти мрази. На нем живого места нет", - написала Olesya Plieva. "Какими же надо быть нелюдями, чтобы вот так поиздеваться над своим братом", - высказалась Ludmila Galabajeva. Она предложила отправить эти снимки в Брюссель. "Пусть международный суд решит участь <...> совершивших эти нечеловеческие деяния", - написала пользовательница соцсети.

Отметим, что ранее, 28 февраля 2018 года, на Инала Джабиева напали три сотрудника СОБР, которые сломали ему челюсть и выбили несколько зубов. Избиение Джабиева зафиксировала камера видеонаблюдения. Пользователи Instagram предположили, что Инала Джабиева перепутали с его братом-близнецом. Против силовиков было возбуждено уголовное дело. По данным Генпрокуратуры Южной Осетии, избиение было спланировано заранее. Полицейские находились при исполнении, к избитому они испытывали личную неприязнь, отметили в прокуратуре.