Глава Кабмина Южной Осетии ушел в отставку

28 августа 2020, 21:33

Эрик Пухаев выполнил требование протестующих и ушел с поста премьер-министра Южной Осетии. Он объяснил отставку нежеланием подводить президента.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел республики Игорь Наниев. Никто не пострадал. Сегодня в больнице скончался задержанный по делу о покушении, Инал Джабиев. Президент отстранил Наниева от должности на время расследования смерти задержанного. Сотни человек собрались перед зданием Кабмина Южной Осетии и потребовали отставки правительства. Президент вышел к протестующим и пообещал объективно расследовать гибель Джабиева.

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев сделал заявление об отставке, в котором заявил, что это обдуманный шаг. "Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые из них скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение. Я обдумал, и считаю, что это будет правильно <...> Принимая это решение, считаю его правильным, потому что я не хочу подводить нашего президента, Анатолия Ильича", - процитировало сегодня заявление Пухаева государственное информационное агентство Южной Осетии "Рес".

При этом он никак не прокомментировал действия полиции и выразил благодарность министрам.

На сайте правительства Южной Осетии, по состоянию на 21.33 мск 28 августа, не появилось информации об отставке Пухаева.

Напомним, что в 2019 году группа парламентариев выносила министру внутренних дел Игорю Наниеву, а также министру юстиции Залине Лалиевой вотум недоверия. Перед этим Игорь Наниев подтвердил применение силы к заключенным цхинвальской колонии, которые проводили голодовку с требованием улучшить условия содержания. "Нельзя идти на поводу у опасных преступников", - сказал Наниев на заседании Кабмина. Инициаторы вотума недоверия сочли эти слова оправданием насилия. Вотум встретил противодействие спикера и президиума парламента, в результате работа парламента в октябре-ноябре 2019 года была парализована, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".