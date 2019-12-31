Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона

2019 год обернулся для стран Южного Кавказа массовыми протестами практически в каждом из регионов, конфликтами на около религиозной почве и политическими перестановками разных уровней.

Азербайджан: роспуск парламента, помилование политзеков, спор о границе

Внутренняя политика: масштабное помилование политзеков и роспуск парламента

16 марта президент Азербайджана помиловал 431 осужденного, в том числе около полусотни человек, включенных в списки политзаключенных. Это стало самым масштабным помилованием в стране с момента отмены смертной казни в Азербайджане в 1998 году. Решению о помиловании предшествовал самый массовый за последние годы митинг в поддержку осужденного журналиста и блогера Мехмана Гусейнова и других политзаключенных.

19 января на митинг в Баку пришли, по данным полиции, около 2,8 тысячи человек. После того как президент Азербайджана потребовал обеспечить объективность следствия по новому делу Гусейнова, дело закрыли, и 2 марта Гусейнов вышел свободу.

Правозащитники связали массовое помилование политзаключенных с изменениями социальной политики властей наряду с повышением минимального размера зарплаты и пенсии, решением погасить часть долгов населения перед банками и демонстрацией готовности властей к диалогу с людьми. Однако даже после массового помилования в списке политзаключенных, составленном союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана", осталось 87 человек. А в ноябре 2019 года список политзеков насчитывал уже 135 человек, в том числе шестерых журналистов, семерых политических активистов и 53 верующих.

При этом уже в апреле на фоне смягчения уголовного преследования активистов власти страны усилили административное давление на них, что вызвало упреки в адрес властей в "имитации" либерализации. Азербайджану необходимы "фундаментальные реформы" для того, чтобы выполнить свои обязательства по соблюдению Европейской конвенции о правах человека, указал в декабре профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Поддержкой "реформ, проводимых президентом" объяснили власти озвученное 5 декабря решение Ильхама Алиева распустить парламент и назначить внеочередные выборы на 9 февраля 2020 года. Правозащитники раскритиковали это решение, указав, что оно противоречит Конституции. Оппозиционные Национальный совет демократических сил и партия Народного фронта Азербайджана призвали к бойкоту выборов.

В свою очередь оппозиционная партия "Мусават" решила участвовать в выборах, чтобы использовать возможности избирательной кампании "для привлечения внимания общества к проблемам страны". Участвовать в выборах готова также "Республиканская альтернатива". Группа активистов, решивших принять участие в выборах, объявила о создании избирательного блока "Движение". Среди своих целей они назвали назвали проведение "прозрачных, справедливых и свободных выборов". Активность оппозиции в преддверии выборов усилилась на фоне встречи руководителей партий и общественных движений, которые в ноябре договорились совместно противостоять авторитарному режиму в стране.

Отношения с соседями: новый виток спора о границе с Грузией

В апреле обострился спор о границе между Азербайджаном и Грузией после того, как азербайджанские пограничники перекрыли монахам и туристам дорогу к монастырю Удабно, расположенному в монастырском комплексе "Давид Гареджи". В мае протесты грузинской стороны вызвало строительство дороги на спорном участке: несколько сотен жителей Грузии приняли 28 мая участие в шествии, потребовав открытых переговоров по вопросу демаркации границ с Азербайджаном.

В июле около "Давид Гареджи" произошел новый конфликт между азербайджанскими пограничниками и грузинскими активистами. По версии грузинской стороны, пограничники вынесли из храмов иконы, объяснив, что храмы находятся на территории Грузии. Согласно же заявлению Государственной погранслужбы Азербайджана, группа людей со стороны Грузии проникла на служебную территорию пограничной заставы и напала на азербайджанских пограничников. К разрешению конфликта подключились МИД Азербайджана и посольство Грузии.

После конфликта Грузия закрыла на неделю доступ к монастырю Удабно, а Азербайджан решил патрулировать исключительно несогласованный участок границы. Однако в октябре Азербайджан открыл новую пограничную заставу на участке границы, охватывающем комплекс "Давид Гареджи". Новая застава наряду с охраной границы призвана "оберегать историко-культурное наследие азербайджанского народа", объяснили представители азербайджанской стороны. Грузинская патриархия в свою очередь озвучила претензии на эти монастыри.

Пограничный спор вызван тем, что в начале работы по определению границы Грузия предлагала использовать служебную карту НКВД 1938 года, а Азербайджан - официальные карты Верховных советов двух республик, изданные в 1960-х годах, пояснили историки. По первой карте монастыри Удабно и Чичхитури находятся на грузинской территории, а по второй - на азербайджанской.

Экономика: газопровод TANAP достиг турецко-греческой границы

Одно из главных экономических событий региона - строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP). 1 июля Государственная нефтекомпания Азербайджана сообщила, что он приведен в полную готовность для транспортировки азербайджанского газа в Европу.

Общая протяженность TANAP - 1850 километров, на границе с Грецией он подключается к Трансадриатическому газопроводу (TAP) для дальнейшей транспортировки газа через Турцию к берегам Италии. Пропускная способность трубопровода составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной газ - в Европу.

Доходы Азербайджана от использования этого трубопровода составят за 40 лет не менее 120 миллиардов долларов, оценил преимущества TANAP глава центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. А ежегодные доходы от поставок газа - три миллиарда долларов – это сумма, равная 20% доходов госбюджета страны, подсчитал эксперт.

Нефть и газ – это козыри властей Азербайджана в отношениях с Европой, вынуждающие европейских политиков не акцентировать внимание на нарушения прав человека в стране, констатировали правозащитники.

ДТП или покушение на убийство

Резонанс в стране вызвало происшествие с координатором Комитета против репрессий и пыток Огтаем Гюльалыевым, который 29 октября был сбит на пешеходном переходе сразу после того, как на пресс-конференции озвучил план кампании против пыток. Гюльалыев впал в кому и был перевезен в стамбульскую клинику, его лечение оплачивает Фонд Гейдара Алиева. Благотворительный марафон, организованный активистами в Азербайджане, собрал для семьи Огтая Гюльалыева около 8000 долларов.

Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Платформа гражданской солидарности, объединяющая около 35 правозащитных организаций из разных стран, также расценила ДТП как покушение на Гюльалыева и призвала к международному расследованию обстоятельств. Азербайджанские следователи 28 декабря озвучили свои выводы о том, что наезд на Гюльалыева был случайностью.

Армения: суды над президентами, признание геноцида, экоугрозы

Внутренняя политика: уголовное преследование экс-президентов, люди без жилья

В феврале следствие завершило расследование дела о разгоне акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Помимо второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвинения предъявлены тогдашним министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну. В июне парламент принял закон о компенсациях потерпевшим.

Столкновения демонстрантов с полицией 1 и 2 марта 2008 года в Ереване произошли в ходе уличных беспорядков, которые начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов. Президентом тогда был избран Серж Саргсян. В результате столкновений погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в материале "Бунт в Армении. 10 лет спустя", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Суды по продлению Кочаряну ареста проходили на фоне самоотводов судей и параллельных акций протеста его сторонников и противников. Решение об освобождении Кочаряна, принятое 18 мая, вызвало резкую реакцию лидера «бархатной революции», премьер-министра Никола Пашиняна, призвавшего активистов блокировать суды по всей стране. 25 июня Кочарян по решению Апелляционного суда вернулся в СИЗО. После заявлений активистов о том, что Кочаряну благоволил председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, появилось беспрецедентное для Армении дело об узурпации власти – следствие считает, что Товмасян занял свою должность благодаря подлогу.

Уголовному преследованию подверглись несколько родственников третьего президента Армении, Сержа Саргсяна, а 4 декабря и ему самому предъявили обвинение в присвоении более одного миллиона долларов.

В июле правительство Армении пообещало жилье жертвам Спитакского землетрясения 1988 года. Многие пострадавшие и их потомки - всего около 25 тысяч человек – до сих пор живут во времянках, образующих целые городки. Власти нашли деньги на переселение 453 семей. Еще 2589 семей – это нуждающиеся в жилье беженцы из Азербайджана. Государство вспомнило о них впервые за 11 лет, пообещав жилищные сертификаты малой части нуждающихся - 112 семьям. При этом беженцы, попавшие в списки, указали, что обещанной суммы не хватит для покупки даже дешевого жилья в столице.

Экологические угрозы

Несмотря на то, что международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, жители близлежащего города Джермук продолжают акции протеста и блокаду рудника. Они считают, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.

Беспокойство экологов вызвала авария на трубопроводе Зангезурского медно-молибденового комбината, произошедшая 17 октября. Отходы комбината вылились в реку Вохджи, и вода окрасилась в белый цвет. Генпрокуратура полагает, что это произошло из-за нарушения правил безопасности. Механизма предотвращения подобных аварий нет, указали экологи.

Правительство Армении решило спасти от цветения и заболачивания озеро Севан. Однако экологи назвали неэффективным принятый парламентом законопроект, ограничивающий водозабор из Севана.

Отношения с соседями: нагорно-карабахский конфликт и армия

Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало в 2019 году наименьшее число обстрелов своих позиций за последние 10 лет, а Минобороны Азербайджана сообщало о почти полном затишье на фронте с 20 июня по 17 июля. Однако военные аналитики указали и на негативную тенденцию – постепенное сближение боевых позиций Армении и Азербайджана за счет сокращения нейтральной полосы. Так, 14 августа азербайджанские пограничники заняли новые позиции на нейтральной полосе границы с Арменией в Газахском районе.

Потери армянской армии по большей части небоевые, особо актуальной остается проблема суицидов. 9 декабря депутаты приняли в первом чтении поправки об ужесточении наказания за доведение военнослужащих до самоубийства. Однако правозащитники считают, что этого недостаточно – нужно заставить офицеров нести ответственность за неуставные отношения, увеличить количество женщин в армии и создать мониторинговую группу для контроля за ситуацией.

Матери и жены погибших в мирное время военнослужащих на акции протеста 19 сентября заявили, что обделены вниманием государства, и потребовали выплаты единовременных компенсаций нескольким тысячам семей военнослужащих, погибших с начала движения за независимость Нагорного Карабаха до обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года.

Конгресс США признал геноцид армян

В 2019 году к признанию убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году присоединились парламенты Италии и Португалии, но наиболее резонансным стало аналогичные решения обеих палат Конгресса США, принятые 9 октября и 12 декабря. В списке американских штатов, признавших геноцид армян, не хватает только Миссисипи.

Нагорный Карабах: протесты, подготовка к выборам и футбол

Внутренняя политика: протесты против Саакяна, поддержка Кочаряна, противоречия с Пашиняном

20 мая около 17 активистов вышли на центральную площадь Степанакерта, потребовав отставки Бако Саакяна. Пока Саакян у власти, рассчитывать на честные выборы в 2020 году не приходится, заявил активист Артур Осипян. Полицейские на три часа задержали четырех из них, ограничившись устным предупреждением. В полиции заявили, что акция проводилась в запрещенном месте. Активисты не нарушали закон "О свободе собраний" и имели право на проведение своего митинга, считает участник акции, юрист Монте Мадоян. Акции протеста в Степанакерте указали на усилившийся после "бархатной революции" в Армении запрос жителей республики на демократические реформы, но в то же время продемонстировали разобщенность оппозиции, ослабленной в условиях жесткого подавления инакомыслия.

Преследование в Армении второго президента страны Роберта Кочаряна вызвало бурную реакцию у активистов в Нагорном Карабахе и трения в отношениях карабахских политиков с Николом Пашиняном. Кочарян - уроженец Нагорного Карабаха и в республике достаточно много его сторонников. Представители Республиканской партии Армении и сам Кочарян обвинили Пашиняна в обесценивании карабахского движения, которое премьер-министр сравнил с "бархатной революцией" 2018 года. В результате и карабахская оппозиция, и карабахские руководители - ставленники прежних властей Армении, - оказались солидарны в недружественном отношении к Пашиняну. Действующий и бывший президенты Нагорного Карабаха Бако Саакян и Аркадий Гукасян просили освободить Кочаряна, а активисты движения "Во имя Арцаха" организовали в Нагорном Карабахе сбор подписей в его поддержку.

Активизация политической жизни перед выборами

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. В связи с этим в республике в 2019 году появился целый ряд новых политических сил. Среди них партия "Революционный Арцах", требующая провести коренные экономические реформы и национализировать крупные компании, консервативная партия "Доверие" и партия "Завтрашний Арцах", которая декларирует своей целью борьбу с коррупцией. Особенностью президентской кампании стало первое в истории Нагорного Карабаха выдвижение женщины-кандидата на этот пост –о президентских амбициях заявила общественный деятель Кристина Балаян. Политологи отмечают, что впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, хотя у кандидатов без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, шансы на победу минимальны.

Отношения с соседями: обмен пленными

Важным событием для сторон карабахского конфликта стал состоявшийся в 2019 году обмен пленными. При посредничестве Красного Креста вернулись на родину Завен Карапетян, который считается в Азербайджане диверсантом, и Эльвин Ибрагимов, задержанный армянскими военными как нарушитель границы. После этого Баку предложил обменять оставшихся пленных: осужденных в Нагорном Карабахе Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова на осужденных в азербайджане армянских военных Арсена Багдасаряна и Карена Казаряна. МИД Нагорного Карабаха объявил, что власти республики считают недопустимым обмен Гулиева и Аскерова на граждан Армении.

Футбольный чемпионат КонИФА и возвращение беженцев в Талиш

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA - объединения футбольных сборных, которые официально не были включены в состав ФИФА и зачастую принадлежат непризнанным государствам или автономиям внутри государств, - состоялся в Степанакерте с 1 по 9 июня. Матчи вызвали огромный интерес зрителей, трибуны на всех стадионах были переполнены. Президент ConIFA Пер-Андерс Блинд назвал прошедший в Нагорном Карабахе турнир "одним из лучших", а местные жители выразили надежду, что турнир такого масштаба приблизит Нагорный Карабах к признанию международным сообществом.

В восстановленное после "апрельской войны" 2016 года приграничное село Талиш вернулись 42 семьи, эвакуированные во время активных боевых действий. Восстановление села длилось три года - в это время беженцы жили в поселке Алашан, где им предоставили времянки и возможность вести хозяйство. Власти анонсировали возвращение жителей в Талиш к 1 сентября 2018 года, но фактически люди смогли вернуться только в ноябре 2019 года - к этому времени для них построили новые дома, был решен вопрос с электроснабжением, водоснабжением, сотовой связью и интернетом, заработали три торговые точки и новая школа.

Грузия: протесты, санкции, конфликты на границах

Внутренняя политика: массовые протесты и подготовка к выборам

Строительство ГЭС в Панкиси обострило противостояние между местными жителями, часть из которых поддерживает проект, а часть выступает против. Между сторонниками и противниками ГЭС произошло несколько конфликтов, один из которых закончился убийством. Противостояние имеет также политическую подоплеку: члены двух давно враждующих семей принадлежат к соперничающим партиям и не раз вступали в открытые конфликты в связи с выборами. Власти настаивают, что ГЭС на реке Алазани улучшит дорожную и энергетическую инфраструктуру в Панкиси. Противники же возведения ГЭС заявляют, что для них важнее вода и пастбища, которых они боятся лишиться. 21 апреля 2019 года протестная акция в селе Биркиани Ахметского района по поводу ГЭС привела к столкновениям, в которых пострадали 38 полицейских и 17 местных жителей. После акции протеста правительство Грузии объявило о приостановке строительства.

Летом 2019 года в Грузии начались масштабные акции протеста. Они вспыхнули 20 июня: на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, и у здания парламента в Тбилиси стали собираться тысячи возмущенных людей с политическими требованиями. После попытки протестующих прорваться в здание парламента, полиция прибегла к жестким мерам, применив против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но требование об отставке главы МВД Георгия Гахарии осталось невыполненным – напротив, через несколько месяцев после жесткого разгона протестующих Гахария возглавил правительство Грузии.

В середине ноября вспыхнула вторая волна протестов: несмотря на обещание, озвученное летом, правящая партия "Грузинская мечта" отказалась проводить выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Оппозиция потребовала отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". 18 ноября силовики разогнали протестующих, применив водомет и слезоточивый газ: четыре человека пострадали во время разгона активистов, но протесты продолжились.

Отношения с соседями: спор с Азербайджаном, санкции от России и обострение на границе с Южной Осетией

Одним из главных событий года для Грузии стало обострение отношений с соседним Азербайджаном и пограничный спор из-за монастырского комплекса "Давид Гареджи". Весной азербайджанские пограничники перекрыли монахам, паломникам и туристам дорогу к монастырю Удабно, в мае протесты грузинской стороны вызвало строительство дороги на спорном участке. В июле у "Давид Гареджи" произошел конфликт между азербайджанскими пограничниками и грузинскими активистами. Конфликт возник из-за незавершенности процесса демаркации границы Грузии и Азербайджана, при этом сам монастырский комплекс обе стороны считают своим достоянием.

После июньских протестов Россия ввела санкции против Грузии и запретила прямое авиасообщение между двумя странами. Национальный банк Грузии в декабре оценил потери страны от этого решения в 300 миллионов долларов. При этом общее количество иностранных туристов в Грузии не снизилось: отдыхающих из России стало меньше, однако турпоток из других стран вырос. В итоге финансовые потери понесли авиакомпании и та часть туристической отрасли, которая была ориентирована именно на россиян, но не вся отрасль. В то же время санкции со стороны России усугубили кризисные явления в грузинской экономике: через несколько недель после запрета прямого авиасообщения с Россией обменный курс лари упал до 2,91 единиц за доллар, обновив рекорд обесценивания. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе связал падение курса лари с протестами, обвинив оппозицию в подрыве доверия к власти.

В сентябре обострилась ситуация на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией: грузинские военные возвели блокпост в районе села Цнелис, в ответ югоосетинская сторона установила менее чем в двух километрах от него свой пост. 9 сентября КГБ Южной Осетии объявил о закрытии границы с Грузией. Стороны обмениваются взаимными обвинениями в провокациях. Одним из резонансных инцидентов стало задержание 24 октября сотрудниками КГБ Южной Осетии патруля Миссии мониторинга Евросоюза. В ноябре Южная Осетия заявила об обстрелах со стороны Грузии, и тогда же югоосетинские силовики задержали на границе грузинского врача Важу Гаприндашвили, обвинив его в умышленном нарушении границы.

Дело "Рустави 2" и турбулентность церкви

Европейский суд по правам человека 18 июля признал законным решение Верховного суда Грузии, принятое в 2015 году, передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Сразу после этого решения гендиректор телеканала Ника Гварамия был уволен и стал обвиняемым о присвоении денег телеканала "Рустави 2". Оппозиция назвала это дело политически мотивированным. 11 августа Тбилисский горсуд оставил Гварамию на свободе под залогом в размере 40 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). Также в августе канал покинули ключевые сотрудники и с тех пор вещание "Рустави 2" проходит без информационных программ. Гварамия пригласил журналистов и ведущих ток-шоу с "Рустави 2" на свой новый телеканал "Мтавари архи" с сохранением заработной платы.

31 октября священный синод Грузинской православной церкви постановил лишить митрополита Чкондидской епархии Петра Цааву сана, отстранил от возглавляемой им епархии и направил на покаяние в монастырь из-за его заявлений о мужеложстве среди священников. Цаава отказался ехать в монастырь, определенный ему синодом. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты связали заявление Цаавы с противостоянием пророссийской и антироссийской группировок в грузинской церкви. Сразу после этого скандала патриархия публично выступила вместе с противниками ЛГБТ против показа в грузинских кинотеатрах фильма "А потом мы танцевали", рассказывающего о любви двух исполнителей грузинских народных танцев. 8 ноября, в день премьеры фильма, произошло противостояние протестующих с силовиками у тбилисского кинотеатра. Полиция по завершении акции отчиталась о 28 задержанных в Тбилиси и Батуми, но митинги у кинотеатров продолжились и в последующие дни.

Материалы «Кавказского узла» о грузинских протестах, за которыми последовали российские санкции, доступны на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии".

Аджария: провал турсезона, протесты, давление на прессу

Экономика: провал летнего турсезона на фоне российских санкций

Летний туристический сезон-2019 в Аджарии ознаменовался снижением потока российских туристов после запрета Россией прямого авиасообщения с Грузией. Эта мера стала ответом на новый виток антироссийских протестов в Тбилиси и других городах.

От российских санкций существенно пострадал гостиничный бизнес в Батуми и других курортных городах Аджарии. Так, в отелях и гостевых домах Кобулети, по данным «Федерации гостиниц и ресторанов Грузии», после грузино-российкого обострения было аннулировано 40% броней. Владельцы отелей вынуждены были снизить цены на 15-20% от запланированных, понесли убытки и не справились с выплатой взятых перед началом сезона кредитов. Итогом стали их протесты с требованием к властям о реструктуризации долгов и субсидировании процентов по кредитам. Представители отельного бизнеса в Аджарии рассказали «Кавказскому узлу», что с октября по апрель их бизнес несет им лишь убытки.

Несмотря на обострение конфликта с Россией, общий доход Грузии от туризма за январь-ноябрь 2019 на 5,2% превысил показатель прошлого года, подсчитали в Нацбанке. А доход от иностранных туристов, по данным Национальной администрации туризма, вырос на 1,2%. Российские санкции обусловили снижение доходов в июле, августе и сентябре, но ситуацию скомпенсировали показатели первого полугодия, октября и ноября.

Внутренняя политика: борьба активистов против застройки Батуми, жалобы журналистов на давление

Противники хаотичной застройки Батуми в 2019 году не единожды заявляли о своей позиции акциями протеста. Одну из своих акций, под лозунгом «Нет бетонированию», они провели в День города чтобы привлечь к этой проблеме внимание как можно большего числа жителей Батуми.

Протесты усилились после того, как горсовет Батуми утвердил проект строительства на набережной комплекса небоскребов «Батуми Ривьера» площадью около 9 гектаров под гостиницы и квартиры для аренды. Активисты движения "Защити Батуми" и их единомышленники настаивают, что эти небоскребы испортят исторический облик города и навредят экологии. Исполнение проекта позволит обеспечить жителей города рабочими местами, возражают власти.

Жители Батуми в 2019 году также выразили протест против строительства терминала по перевалке удобрений в городском порту. Склад химикатов в черте города навредит экологии курорта и здоровью горожан, заявили они. Протесты инспирированы пророссийскими политиками и бизнес-конкурентами, ответили депутаты парламента Аджарии, указав и в этом случае, что проект сулит новые рабочие места жителям грузинской автономии.

Освещение проблем, связанных с застройкой Батуми, стало одной из причин давления на журналистов «Аджарского телевидения», заявивших в 2019 году о попытке властей воздействовать на редакционную политику канала путем смены гендиректора. «На телевидение Аджарии постоянно звонят чиновники и требуют не освещать проблему строительства в центре города», - рассказала «Кавказскому узлу» медиаэксперт Екатерина Басилая.

Новый гендиректор Ajara TV Георгий Кохреидзе, сменивший на этом посту уволенную в апреле Натию Капанадзе, связан с правящей "Грузинской мечтой" и нацелен на воспитание у журналистов как минимум самоцензуры, считают аналитики. Журналисты в декабре потребовали от Кохреидзе прекратить вмешиваться в редакционную политику телеканала.

Нацвопрос: мусульмане судятся с мэрией Батуми

Суд Батуми в сентябре по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть свою позицию относительно строительства в городе еще одной мечети. Отказ мэрии разрешить мусульманам строить мечеть суд признал проявлением дискриминации. При этом в решении суда подчеркнуто, что систематической дискриминации мусульман властями в нет - речь идет о единичном ее проявлении. Кроме того, суд отказался обязать мэрию выдать разрешение на строительство мечети, как того требовала в своем иске умма, а лишь предписал властям заново рассмотреть запрос мусульман.

Мэрия Батуми, объяснившая запрет возводить мечеть плотной жилой застройкой района, категорически не согласилась с выводом суда о дискриминации и подала апелляцию, которая пока не рассмотрена. Мусульмане же выразили удовлетворение тем, что суд признал ущемление их интересов как религиозной группы.

Южная Осетия: голодовка заключенных, обострение ситуации на границе

Внутренняя политика: голодовка заключенных привела к парламентскому кризиса

27 сентября заключенные колонии в Цхинвале объявили голодовку, пожаловавшись на ужесточение правил передачи продуктов. Как пояснила правозащитница Фатима Маргиева, проблема возникла из-за введения российских правил, неприменимых в местных условиях. По ее словам, тюремная пища такова, что заключенные зависят от ежедневных передач от родственников.

Колонию посетили депутаты парламента, которые добились улучшения условий содержания. Однако родственники заключенных заявили, что после этого визита шестеро голодавших были избиты силовиками. Видео избиения появилось в соцсетях и впоследствии стало предметом проверки МВД.

Министр юстиции Залина Лалиева и глава МВД Игорь Наниев подтвердили, что к заключенным была применена сила, а зачинщики голодовки изолированы. "Нельзя идти на поводу у опасных преступников", - сказал Наниев на заседании Кабмина. Группа депутатов, возмущенных оправданием насилия, инициировала вотум недоверия обоим министрам, но встретила противодействие спикера и президиума парламента. Глава парламентского комитета по бюджету и налогам Елена Джиоева констатировала, что работа парламента в октябре-ноябре была парализована.

Ситуация на границе осложнила жизнь местным жителям

В конце августа ситуация на линии разграничения с Грузией резко обострилась из-за оборудования нового блокпоста грузинской полиции в районе сел Цнелис и Чорчана. Цхинвал обвинил Тбилиси в «неприкрытом актом агрессии» и заявил об угрозе вооруженного противостояния на границе, однако на деле ограничился рейдами бронетехники и возведением своего блокпоста напротив грузинского. 9 сентября Южная Осетия объявила, что на неопределенное время закрывает два КПП на границе. В конце года КГБ Южной Осетии заявило, что полноценную работу продолжает только пункт пропуска "Карзман".

В Грузии претензии Южной Осетии сочли ответом на критику возведения ограждений на границе.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате бордеризации в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе.

Закрытие пунктов пропуска, по мнению грузинских властей, особенно тяжело отразилось на жителях Ленингорского района Южной Осетии. Двое местных жительниц, как считают их родные, умерли, поскольку не смогли получить квалифицированную медицинскую помощь в Грузии. После этого Совбез Южной Осетии разрешил жителям района выезжать из страны через для получения медицинской помощи и пенсий.

В течение года на линии разграничения продолжались задержания жителей пограничных грузинских сел. Так, в декабре подвергся задержанию 96-летний житель села Квемо Чала Гора Гарибашвили. Но наиболее резонансным стало уголовное преследование тбилисского врача Важи Гаприндашвили, приговоренного в Южной Осетии к году и девяти месяцам заключения, а затем помилованного 27 декабря. На освобождении Гаприндашвили настаивала на только Грузия, но и власти США и Евросоюза.

Протесты автовладельцев на российской таможне

15-16 сентября владельцы автомобилей с южноосетинскими номерами проводили акции протеста на КПП "Нижний Зарамаг". Они заявили, что из-за ужесточения правил их автомобили не пропускают в Россию. В октябре контроль на таможне стал менее строгим, а водители, со своей стороны, нашли способы обходить правила.

Абхазия: выборы президента на фоне протестов, церковный конфликт и отставки

Внутренняя политика: протесты оппозиции, болезнь Бжании, выборы президента

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания 18 апреля в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы. Врачи поставили диагноз "вирусная пневмония", однако широкое распространение получила версия об отравлении Бжании, о чем свидетельствовали схожие симптомы болезни у одного из его охранников. Эту версию озвучивали, в том числе, и близкие политика.

Непосредственно перед президентской кампанией в Сухуме прошли акции протеста. Сторонники Аслана Бжании требовали перенести голосование с 21 июля на осень, чтобы оппозиционер, находящийся на лечении в Германии, смог восстановиться и принять участие в кампании. Протест привел к тому, что выборы перенесли на 25 августа. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах в президенты, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" разместил на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".

За пост президента Абхазии в первом туре боролись девять кандидатов, во второй тур вышли двое. Во втором туре выборов президента Абхазии за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Квициния в Верховном суде добивается признания недействительными итоги второго тура президентских выборов.

Отношения с соседями: суицид или пытки гражданина Грузии?

Гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия 10 марта погиб после задержания во время попытки пересечь границу с Абхазией. Очевидцы сообщили об избиении Кварацхелии после задержания. Грузинские медэксперты обнаружили следы от веревки на теле задержанного в Абхазии Кварацхелии, а родственники заявили, что обнаружили синяки на его теле. Кварацхелия был очень религиозным и вряд ли мог пойти на самоубийство, заявили его родственники в Грузии и Абхазии.

Конфликт вокруг Нового Афона и обстрел ресторана, который обернулся отставкой главы МВД

15 мая Новоафонский мужской монастырь в Абхазии был на неопределенный срок закрыт для туристов из-за внутрицерковного конфликта. Руководство монастыря обвинило враждующую церковную группу в попытке захвата обители и призвало власти Абхазии вмешаться, чтобы не допустить столкновений между верующими. Решение закрыть для посещения один из наиболее популярных туристических объектов нанесет серьезный урон отрасли, заявила глава "Абхазского союза туризма".



Конфликтующие из-за монастыря церковные группы нелегитимны, и для решения конфликта нужен достойный посредник, сообщил абхазский журналист Ахра Смыр. Однако власти заявили, что не могут вмешиваться в конфликт.

22 ноября в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо". Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. У ресторана погибли два человека, еще четверо получили ранения. Одна из них, официантка Доминика Акиртава, скончалась в больнице. После этого президент Абхазии отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу после отчета силовиков о ходе расследования совершенных в ноябре преступлений. Уволен и глава прокуратуры. Отставки произошли на фоне митингов с такими требованиями, однако президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что эти решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества.