Жители Джермука отказались открывать дорогу к Амулсарскому руднику

16 декабря 2019, 04:47

Противники разработки Амулсарского месторождения в курортном городе Джермук заявили, что не откроют дорогу к нему, а в случае попытки прорыва блокады быстро мобилизуются.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста против разработки Амулсарского рудника начались еще в 2014 году. 20 сентября противники разработки Амулсарского месторождения провели шествие в курортном городе Джермук и близлежащих общинах, пригрозив новой волной протеста, если правительство Армении не объявит окончательное решение по вопросу золотодобычи на руднике. 17 ноября горнодобывающая компания Lydian Armenia, которая является разработчиком Амулсарского месторождения, потребовала от властей отменить запреты на пользование ресурсами рек Дарб и Арпа для золотодобычи.

На прошедшем 15 декабря собрании жители города Джермук единогласно проголосовали против открытия дорог к Амулсарскому руднику, пишет news.am со ссылкой на страницу инициативы "Армянский экологический фронт" в соцсети Facebook.

На встрече с местными жителями член инициативной группы Ани Хачатрян отметила, что в случае если в отношении жителей Джермука будет применена сила, нужно быстро мобилизовать женщин и детей, "чтобы стоять без насилия", пока на подмогу не поспеют активисты.

Ранее, 13 декабря, депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что представители власти несколько дней ведут переговоры с жителями Джермука и активистами, которые блокируют подступы к Амулсарскому руднику. По ее словам, люди обеспокоены тем, что в ближайшее время может быть использована сила для прорыва блокады, пишет aysor.am.

"Всем диверсантам, направленным в Джермук и смежные села, был дан один ответ - Джермук не станет Чернобылем. Не делайте ни одного шага, последствия которого могут быть катастрофическими. Ни в каком случае, ни при каких обстоятельствах не должна быть применена сила", - цитирует Зограбян издание.

Напомним также, что в феврале правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков разработки золотоносного месторождения в Амулсаре. Международная экспертная группа сочла минимальными риски для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения, заявил Следком Армении 14 августа. Это заявление вызвало акции протеста жителей города Джермук, расположенного в 10 километрах от месторождения. Они считают, что золотодобыча превратит курортный город в горнодобывающий.