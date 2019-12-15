Активисты собрали для Гюльалыева около 8 тысяч долларов

15 декабря 2019, 00:19

В благотворительном марафоне в поддержку находящегося в коме правозащитника Огтая Гюльалыева приняли участие 246 человек и собрано около 13 тысяч манатов (около 8 тысяч долларов). Эти средства будут переданы семье активиста.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 ноября пострадавший в ДТП координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев был перевезен в стамбульскую клинику. Его лечение оплачивает Фонд Гейдара Алиева. 12 декабря супруга Гюльалыева сообщила, что врачи заметили в его состоянии положительную динамику. Следствие ужесточило обвинение водителю, который проходит по делу наезде на Огтая Гюльалыева. 13 декабря в штаб-квартире партии "Мусават" в Баку прошел марафон по сбору средств для помощи Огтаю Гюльалыеву.

29 октября Огтая Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он рассказал о плане кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомашины. Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Правоохранители назвали это случайностью. Член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли подверг сомнению объективность расследования, указав, что следствие поспешило объявить о непреднамеренном наезде, а также не обнародовало запись ДТП с камер видеонаблюдения.

Марафон в поддержку Гюльалыева, который планировалось провести с 11.00 до 17.00 по местному времени (с 10.00 до 16.00 мск), был продлен на два часа из-за большого числа желающих принять в нем участие, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Национального совета демократических сил (НСДС), председатель Объединения интеллигенции Азербайджана Эльданиз Гулиев.

"В связи с большим числом желающих принять участие в акции, было решено продолжить сбор средств до 19.00. Потому что люди, узнав из социальных сетей об акции, звонили и выражали желание принять участие", - сказал Гулиев.

По его словам, в акции участвовали политики, лидеры партий, активисты, журналисты, адвокаты и простые граждане.

"В акции всего приняли участие 246 человек. Было собрано 13 тысяч манатов. Результаты превзошли все наши ожидания, поскольку в Азербайджане слаба традиция сбора пожертвований посредством благотворительных марафонов. Но у нас сильна традиция коллективной помощи человеку, оказавшемуся в беде. Вероятно, с этим и связано большое число желающих оказать содействие Гюльалыеву. С другой стороны, он сам инициировал кампании по сбору средств для оплаты штрафов арестованных активистов. Теперь настал черед помочь самому Огтаю. Активное участие граждан в марафоне является и акцией политической поддержки правозащитнику и его деятельности", - считает Гулиев.

Он отметил, что собранные средства будут переданы семье активиста.

Один из инициаторов марафона, бывший следователь прокуратуры Руфат Сафаров сказал корреспонденту "Кавказского узла", что акции в поддержку Гюльалыева будут продолжены.

"Огтай Гюльалыев является ярким представителем правозащитного движения Азербайджана. Несмотря на сокрушительный удар по этому движению, Гюльалыев неутомимо продолжал борьбу за права человека. Участвуя в различных правозащитных структурах, он везде брал на себя основную работу, систематизировал списки политзаключенных, документировал свидетельства о пытках. Он принципиальный и несгибаемый поборник прав человека и демократии. Поэтому наш моральный долг до восстановления здоровья Огтая Гюльалыева оказывать ему и его семье помощь, насколько мы можем сделать это. Мы призвали общество внести посильный вклад для оказания помощи лечению, поддержке семье Огтая Гюльалыева", - заявил Сафаров.

Супруга правозащитника Фируза Гюльалыева заявила корреспонденту "Кавказского узла", что благодарна всем, кто принял участие в марафоне. "Мы с первых дней ощущали поддержку друзей и близких соратников Огтая. Но сейчас мы почувствовали большую общественную поддержку и солидарность. Это дает нам силы в том испытании, которому нас подвергла судьба. Эта большая моральная поддержка в трудный час", - отметила она.

По ее словам, пока Фонд Гейдара Алиева продолжает финансирование лечения активиста.

"Представители фонда заверили, что каждые 10 дней будут рассматривать вопрос о лечении Огтая в соответствии с заключением врачей. В один момент мы были в отчаянии, поскольку возник вопрос о возвращении Огтая на лечение в Баку. Однако в конечном итоге было решено продолжить лечение в стамбульской клинике "Американский госпиталь". За это время мы получили послания и от международных организаций о готовности помочь в лечении. Сейчас в самом Азербайджане активно пошла кампания по оказанию материальной помощи для лечения Огтая", - сказала супруга правозащитника.

Фируза Гюльалыева отметила, что в последние трое суток продолжается позитивная динамика в состоянии Гюльалыева. "Огтай уже трое суток легче дышит. Температура тела нормализовалась и уже трое суток не повышается. Это обнадеживает врачей и тем более нас. Мы надеемся, что настает поворотный момент и состояние Огтая переходит к стабильному улучшению. Мы очень надеемся, что процесс пойдет еще быстрее, и Огтай в самое ближайшее время выйдет из комы", - заявила Гюльалыева.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".