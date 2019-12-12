12 декабря 2019, 10:49

Известный правозащитник, глава общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалиев борется за освобождение невинно осужденных, прекращение преследования инакомыслящих и создание условий для свободной деятельности неправительственных организаций в Азербайджане. Он неоднократно подвергался преследованиям за свою правозащитную деятельность, задерживался и находился под следствием. Номинировался на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что добился конкретных результатов, помогая людям. В октябре 2019 года Гюльалиев получил тяжелую травму в ДТП и впал в кому.

Деятельность в 2016 году

Огтай Гюльалиев в 2016 году работал над списком политзаключенных Азербайджана. Вместе с ним над списком работали проживающая в настоящее время за рубежом правозащитница Лейла Юнус и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. До этого в Азербайджане не было единого списка политзаключенных, существовал лишь неполный список Рабочей группы правозащитников, журналистов и юристов.

18 октября 2016 года Институт мира и демократии, общественный альянс "Азербайджан без политзаключенных" и Центр мониторинга политзаключенных представили свой список из 166 человек, которые признаны представителями этих организаций политическими заключенными .

Список политзаключенных был обнародован 11 декабря 2016 года на встрече правозащитников, приуроченной к Международному дню прав человека. Встречу инициировал Общественный альянс "Азербайджан без политзаключенных" под руководством Огтая Гюльалиева, на ней были выдвинуты требования масштабных политических реформ и принято соответствующее заявление к властям Азербайджана. На встречу пришли правозащитники, родственники политзаключенных, независимые журналисты.

"За последний год ситуация с правами человека в Азербайджане ухудшилась. Власти полностью отказались от соблюдения международных обязательств в области прав и свобод человека. Нетерпимость к инакомыслию и политическому плюрализму возведена в ранг государственной политики. Число политзаключенных достигло самого высокого уровня за последние 10 лет и превысило 160 человек. Но это еще не предел. Мы продолжаем исследования поступивших к нам обращений от родственников осужденных. Вероятно, скоро наши списки будут дополнены новыми именами", - сказал, открывая встречу Огтай Гюльалыев .

Биография

Огтай Гюльалиев родился в 1975 году в Баку, Азербайджанской ССР. В 1998 году он закончил Республиканскую Академию президентской службы и работал юристом. В 2010 году, увлекся правозащитным делом, столкнувшись с пострадавшими от крупного наводнения жителями Сабирабадского района. В 2010 году Гюльалиев возглавил гражданское общество "Кура", которое занималось защитой прав населения, пострадавшего от наводнения на реках Кура и Араз в мае-июне 2010 года.

Власти провели мероприятия по ликвидации последствий стихийного бедствия, но местные жители сообщали о проблемах – по их словам, пострадавшие жилые дома были восстановлены не полностью и не выплачены в полном объеме компенсации. В 2012 году Огтай был впервые арестован полицией в связи с правозащитной деятельностью – он был задержан 8 апреля в селе Минбаши Сабирабадского района на встрече с местными жителями. Активист прибыл в регион с целью мониторинга мер по ликвидации последствий наводнения и был задержан за то, что якобы нецензурно бранился в общественном месте. Его приговорили к 12 суткам ареста. Позднее суд изменил меру пресечения в отношении Гюльалиева, но обвинение не снял . Дело против правозащитника было прекращено только четыре года спустя, в декабре 2016 года тем же Сабирабадским районным судом, и активист смог наконец получить заграничный паспорт .

В 2012 году Огтай вместе с группой правозащитников и бывших политзаключенных создали правозащитную организацию "Общественный альянс – Азербайджан без политзаключенных" (ОААПЗ). На презентации новой правозащитной структуры Гюльалиев заявил: "После серии консультаций, состоявшихся на протяжении последних двух месяцев, мы решили создать организацию с целью более системной и последовательной защиты политзаключенных и других невинно осужденных лиц в Азербайджане. Мы решили, что каждый из нас подготовит отчет о ситуации с правами заключенных и условиями содержания в СИЗО и колониях, где они отбывали наказание. На основе этих материалов будет подготовлен отчет, который предполагается направить местной общественности и в международные организации .

Альянс поставил своей целью помощь политзаключенным и их семьям, распространение информации о положении дел с правами человека в Азербайджане. Огтай, в качестве руководителя, принял участие в громком деле по защите заключенных колонии №12, написавших отчаянное письмо президенту Азербайджана об издевательствах, пытках и коррупции .

В 2013 году Гюльалиев стал главой пресс-центра оппозиционного кандидата от Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиля Гасанлы. По странному совпадению, как только Огтай стал работать на кандидата от демократических сил, его 16-летний сын Али был жестоко избит и получил ножевые ранения прямо во дворе дома, где он жил с отцом. Полиция беседовала с подростком в отсутствие отца, пока он был в командировке, мальчик жаловался на давление, но следствие не нашло в преступлении политических мотивов . Несмотря на несчастье с сыном, активист не бросил правозащитную деятельность.

Помилование заключенных, проведенное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 декабря 2015 года подвигло Огтая Гюльалыева написать статью "Распоряжение о помиловании не стоящее слез одного ребенка", в которой он выразил разочарование президентским актом – среди помилованных оказалось всего несколько правозащитников. Он разослал статью в СМИ страны, после чего был вызван в Генпрокуратуру Азербайджана и получил предупреждение .

27 июня 2016 года в Баку в офисе Института свободы и безопасности репортеров Огтай Гюльалиев представил масштабное исследование, которое установило, что условия содержания осужденных в пенитенциарных учреждениях Азербайджана не соответствуют международным стандартам. "Нахождение вместе большого числа осужденных, неадекватное питание, отсутствие отопительной и вентиляционной систем, нехватка воды, слабое медицинское обслуживание создают риск для здоровья и жизни заключенных", – сообщил правозащитник на презентации исследования. Правозащитники во время проведения мониторинга не смогли попасть в ряд учреждений из-за препятствий, созданных руководством Пенитенциарной службы, которая также отказалась предоставлять ответы на информационные запросы, заявил Гюльалыев, и добавил, что Альянс подал иск против начальника Пенитенциарной службы .

Гюльалиев принимает активное участие в защите азербайджанских независимых журналистов, помогает осужденным по нардаранским событиям , участвовал в публичных акциях против назначения жены президента Мехрибан Алиевой вице-президентом, сотрудничает с международными правозащитными организациями. "В последние дни власти освободили Мехмана Алиева, Фаига Амирова, 18 верующих, осужденных по нардаранским событиям. Но в местах заключения остаются еще 140 политзаключенных", – прокомментировал он итоги визита представителей ПАСЕ в тюрьмы Азербайджана.

Тяжелая травма в ДТП

29 октября 2019 года Огтая Гюльалиева после пресс-конференции, на которой он обозначил план кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомобиля. У правозащитника диагностировали перелом черепа и повреждение головного мозга. В первые часы после аварии он находился в сознании, но затем впал в кому. 6 ноября Гюльалиева, по рекомендации турецких врачей, спецбортом перевезли в стамбульскую клинику. Расходы по лечению взял на себя Фонд Гейдара Алиева.

Азербайджанские оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалиева сбили намеренно. При этом член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли подверг сомнению объективность расследования. Он указал, что следствие не обнародовало запись ДТП с камер видеонаблюдения.

11 декабря Платформа гражданской солидарности, объединяющая около 35 правозащитных организаций из различных стран, призвала к международному расследованию обстоятельств ДТП с Огтаем Гюльалиевым. Только в 2019 году Гюльалиева восемь раз вызывали в правоохранительные органы, его незаконно допрашивали и подвергали психологическому давлению, требуя прекратить защиту политзаключенных, отмечается в заявлении.

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