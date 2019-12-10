Решен вопрос с оплатой лечения Огтая Гюльалыева в Турции

10 декабря 2019, 13:29

Фонд Гейдара Алиева продлил финансирование лечения правозащитника Огтая Гюльалыева в стамбульской клинике. Если фонд перестанет выделять деньги, лечение продолжится за счет международных правозащитных организаций, сообщили в азербайджанском Комитете против пыток. Гюльалыев остается в коме.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября пострадавший в ДТП координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев был перевезен в стамбульскую клинику. Лечение оплачивает Фонд Гейдара Алиева. Фонд предложил перевезти находящегося в коме правозащитника в Азербайджан, где лечение было бы дешевле, но родные Гюльалыева заявили, что не доверяют азербайджанским врачам. Комитет против репрессий и пыток обратился в Госдеп США, Евросоюз, к комиссару Совета Европы по правам человека и в целый ряд международных правозащитных организаций с просьбой помочь лечению Гюльалыева и материально поддержать его семью.

29 октября Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он обозначил план кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомашины. Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли подверг сомнению объективность расследования, указав, что следствие поспешило объявить о непреднамеренном наезде, а также не обнародовало запись ДТП с камер видеонаблюдения.

Огтай Гюльалыев остается в коме, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Фиуза Гюльалыева. "Из-за обнаруженной в легких и крови инфекции в течение месяца Огтаю вводили инъекции антибиотиков. Однако в результате чрезмерного ввода антибиотиков в почках и печени повысился уровень креатина. Поэтому несколько дней назад уколы антибиотиков прекращены, проведены анализы образцов крови. Огтаю теперь стали вводить инъекции лекарств для почек и печени. Врачи пришли к заключению, что Огтай должен оставаться в клинике, пока не нормализуется состояние почек", - рассказала Гюльалыева.

По ее словам, после этого заключения врачей Фонд Гейдара Алиева продлил финансирование лечения активиста еще на 10 дней. "Как будет дальше, мы не знаем. Врачи не делают прогнозов относительно сроков пробуждения Огтая из комы", - отметила его супруга. Она считает, что Гюльалыев впал в кому из-за того, что его слишком поздно прооперировали в Азербайджане после ДТП.

В Фонде Гейдара Алиева корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что продлили финансирование лечение Гюльалыева в Стамбуле. "Каждые 10 дней поступает информация из медучреждения, и на основе этих отчетов принимаются решения о последующих этапах лечения", - пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в Фонде.

Международные структуры, к которым обращался Комитет против репрессий и пыток, пообещали помощь, сообщил член комитета, директор агентства Turan Мехман Алиев. "Мы получили ответы от всех адресатов. Все выразили готовность помочь, если финансирование лечения Огтая Гюльалыева будет приостановлено. Между международными правозащитными организациями есть уже координация по данному вопросу. Пока Фонд Гейдара Алиева продолжает финансирование лечения. Огтай не останется без помощи, и все современные достижения медицинской науки будут использоваться. В мировой практике были случаи, когда подобные пациенты просыпались из комы спустя много месяцев и продолжали жить, хотя и с ограниченными возможностями", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".