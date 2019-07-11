Правозащитники объявили 10 июля в Азербайджане Днем борьбы с пытками

11 июля 2019, 04:14

Большинство арестованных в связи с беспорядками в Гяндже в июле 2018 года не причастны к этим событиям, признательные показания у них были выбиты под пытками, заявил Комитет против репрессий и пыток. Члены комитета приняли решение объявить 10 июля Днем борьбы с пытками.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста у здания городской администрации в Гяндже. Они потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. Полицейские пресекли митинг, в ходе столкновения с протестующими погибли два офицера полиции. По данным на 30 июля 2018 года, 61 человек, подозреваемый в участии в беспорядках, арестован, еще 13 человек объявлены в розыск. Пятеро были убиты при задержании. 28 августа 2018 года Велиев был освобожден от занимаемой должности.

Комитет против репрессий и пыток (КПРП) 10 июля провел в штаб-квартире партии «Мусават» мероприятие по случаю 1-ой годовщины событий в Гяндже, в котором представил 24-страничный отчет под названием "Гянджинские события 2018 г: террор, провокация или общественные протесты. Реалии и вымыслы", передает корреспондент "Кавказского узла".

Мониторинг судебных процессов, информация от членов семей обвиняемых и адвокатов свидетельствует, что арестованных по Гянджинским событиям преследуют без доказательно, отметили авторы отчета.

"Первопричиной Гянджинских событий является деспотизм и жестокость бывшего главы Гянджи Эльмара Велиева по отношению к местным жителям. Все началось с покушения на него. До сих пор не ясны мотивы стрелявшего в него Юниса Сафарова. Но в глазах многих жителей города он предстал в образе некоего мстителя Робин Гуда. В социальных сетях пошло брожение и стали звучать призывы наказать не только Сафарова, но и Велиева за грубое обращение с жителями и игнорирование их жалоб и проблем", - заявил, представляя отчет, координатор КРПР Огтай Гюльалыев.

Он также отметил, что "масла в огонь подлило" применение физического насилия к Сафарову сотрудников правоохранительных органов, о чем свидетельствуют распространенные в соцсетях фотографии.

"Если в первые два дня официальная пропаганда пыталась свести покушение к обычному криминалу, то потом стала муссироваться версия об "исламском радикализме", "терроре", - сказал Гюльалыев.

При этом он отметил, что те, кто распространял призывы прийти на акцию протеста 10 июля, так и не были выявлены.

"Много вопросов вызывает то, как мог в центре города Рашад Беюккишиев спокойно размахивать кинжалом и убить двух офицеров полиции, ранить еще одного, а потом скрыться?... Почему Беюккишиева не взяли живым, ведь он был ключевой фигурой и мог назвать заказчиков спланированной провокации?", - также задался он вопросом.

Рашад Беюккишиев был объявлен в розыск после событий 10 июля. В ночь с 12 на 13 июля он был убит при задержании.

Гюльалыев подробно рассказал об указанных в отчете фактах применения пыток к арестованными.

"Сегодня (10 июля) скончался в тюремной больнице Айдын Гурбанов. Он подвергался изощренным пыткам, в результате ударов и стресса он получил раковую болезнь. Может быть, если бы ему оказали качественную медпомощь, разрушительных процессов можно было бы избежать при раннем диагностировании. Но это не сделали. Диагноз поставили, когда болезнь была запущена. Несмотря на неминуемость смерти, ему не дали провести последние дни в кругу своей семьи", - в частности, рассказал он.

Супруга Айдына Гурбанова, заявила, что ее муж не получал в тюрьме лечения и впал в кому на последней стадии онкологического заболевания. Следователь отказался изменить Гурбанову меру пресечения. 10 июля Айдын Гурбанов умер в лечебном учреждении. Его жена Махбуба Гурбанова заявила, что будет в суде обжаловать действия силовиков, которые не отпустили Гурбанова из-под ареста в связи с тяжелым заболеванием.

"Арестованных раздевали догола и избивали дубинками, им в тело запускали электроток, морили голодом, не давали воду. Мы составили список силовиков, которые творили этот произвол", - отметил Гюльалыев.

Он от лица авторов отчета призвал власти "сделать правильные выводы, провести объективное, справедливое расследование, освободить невинно арестованных людей и наказать тех, кто творил пытки и беззаконие".

По Гянджинским событиям перед судом предстали семь групп обвиняемых общей численность 56 человек, рассказал Огтай Гюльалыев после представления отчета корреспонденту "Кавказского узла".

"Пять групп (общей) численностью 40 человек уже осуждены на сроки от пяти до восьми лет лишения свободы, их дела рассматриваются в апелляционной инстанции или готовятся к рассмотрению. Этих людей осудили по стандартным обвинениям - «участие в беспорядках» и «применение насилия против сотрудников полиции», хотя достоверных доказательств этого не было представлено. Над двумя группами общей численностью 16 человек судебное следствие продолжается в судах первой инстанции. Над еще двумя группами предварительное следствие продолжается. Общее число их участников мы пока точно не могли установить, потому родные некоторых предпочитают не афишировать дела в надежде на мягкий приговор. Ситуация прояснится, когда дело дойдет до суда. Пока не предстал перед судом стрелявший в главу Гянджи Сафаров. Его плотно изолируют. Не дают встреч с родными, заставили отказаться от независимого адвоката Эльчина Садыгова", - рассказал он.

В сентябре 2018 года мать Юниса Сафарова заявила об отстранении от защиты ее сына адвоката Эльчина Садыгова. По словам матери, на сына оказывается давление, чтобы он дал показания против адвоката.

Участники мероприятия рассказали о целях отчета

Большинство арестованных не имеют никакого отношения к беспорядкам, заявил на мероприятии член КПРП, глава Комитета защиты прав арестованных исламистов Ровшан Ахмедли.

«На днях в суде на процессе очередной группы обвиняемых показали записи с камер видеонаблюдения на площади перед администрацией Гянджи. На кадрах видно, как Рашад Беюккишиев, размахивая кинжалом, спокойно разгуливает по площади. Там было достаточно полицейских, чтобы обезвредить его. Но они ничего не предпринимали. В конечном итоге Беюккишиев убил двух офицеров, ранил еще одного сотрудника и спокойно покинул площадь. Никто ему не помогал. Ни у кого больше оружия на площади не было. Многие из арестованных там случайно мимо проходили», - сказал он.

Отчет создан для того, чтобы пролить свет на правду, которая скрывается от общества, сказал на мероприятии член КПРП, юрист Намизад Сафаров.

"Одним из уроков Гянджинских событий является недопустимость равнодушия общества к происходящим в стране событиям. Ранее, подобные события произошли в Нардаране в 2015 году, последовали массовые аресты. Но общество оставалось безучастным, способствуя расправе над невиновными людьми", - сказал он.

После проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков в Нардаране начались беспорядки. Суд признал виновными в их организации лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и 17 его сторонников. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

По словам Сафарова, "если не будет общественного сопротивления произволу силовиков, то аналогичным образом под предлогом борьбы с религиозным радикализмом будут подавляться любые протесты".

Он также отметил, что отчет переведен на иностранные языки и представлен в международные организации.

По слова Сафарова, власти пытаются представить арестованных как «религиозных радикалов».

«Большинство из них даже не верующие. Но даже если и верующие, то их религиозные убеждения не дают оснований преследовать их без достоверных доказательств вины», - сказал он.

Матери осужденных рассказали о встрече с главой Гянджи и генпрокурором

Мать осужденного на восемь лет Низами Акперова Зоя Акперова рассказала на мероприятии, что днем ранее родителей арестованных принял нынешний глава Гянджи.

«Нам предложили написать обращение к главе государства с просьбой помиловать наших сыновей. Но мой сын не преступник. Я не хочу просить о помиловании, я хочу его оправдания. У него двое малолетних детей. Я не хочу, чтобы они росли с клеймом детей преступника», - сказала она.

Мать другого арестованного по Гянджинским событиям Эльмира Гусейнзаде Севиндж Гусейнова рассказала о приеме группы родителей генеральным прокурором Закиром Гараловым.

«Генеральный прокурор словно заранее подготовился не выслушать нас, а обвинять. Он сразу же заявил нам: «Ваши дети преступники, их не пытали». Если это так, то почему же их одежда была окровавлена. Почему же многократно в управлении полиции к ним вызывали «скорую помощь», почему прокуратура не расследует это… Судебный процесс также ведется предвзято, ходатайства адвокатов не удовлетворяются», - сказала она на мероприятии.

По итогам обсуждений было принято решение объявить 10 июля Днем борьбы с пытками.

«Это решение принято для того, чтобы обратить внимание общества и власти к проблеме пыток в местах заключения. Мы каждый год будем отмечать этот день, пока пытки не будут искоренены из практики силовых ведомств», - сказал Гюльалыев корреспонденту «Кавказского узла».

Число политзаключенных в Азербайджане увеличилось до 107 человек

10 июля союз «За свободу политзаключенных Азербайджана» (ССПЗА) обнародовал обновленный список политзаключенных.

4 мая союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал жертвами политического преследования 11 верующих, осужденных по "гянджинскому делу". По подсчетам организации, число политзаключенных в стране достигло 98.

"Мы включили в список дополнительно фамилии еще девять человек. В их числе главред сайта realliq.info Икрам Рагимов. Ранее он у нас был под мониторингом. Но итоги судебного разбирательства и суровый приговор не оставил у нас сомнений в политической подоплеке дела", - сказал корреспонденту "Кавказского узла координатор союза Эльшан Гасанов.

В июне Икрам Рагимов был признан виновным в вымогательстве и приговорен к 5,5 годам заключения.

"Также мы уверены в политических мотивах преследования журналиста Полада Асланова. Еще семь человек – это арестованные по Гянджинским событиям. Ранее мы включили в список 11 осужденных по Гянджинским событиям. Мы расследуем дела остальных фигурантов «гянджинского дела», и, очевидно, они также пополнят список политзаключенных», - сказал Гасанов.

С учетом добавленных в список девяти человек общее число политзаключенных в списке достигло 107, добавил правозащитник.