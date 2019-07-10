Жена арестованного за беспорядки обвинила азербайджанских силовиков в смерти мужа

10 июля 2019, 16:27

Супруга Айдына Гурбанова, арестованного по делу о беспорядках в азербайджанском городе Гянджа, будет в суде обжаловать действия силовиков, не отпустивших ее мужа из-под ареста в связи с тяжелым заболеванием. Если погибший не получал качественного лечения в заключение, родственники могут обратиться в Европейский суд, заявил юрист Ялчин Иманов.

"Кавказский узел" информировал, что Айдын Гурбанов, арестованный по делу о беспорядках в Гяндже, не получал в тюрьме лечения и впал в кому на последней стадии онкологического заболевания, заявила его жена. Следователь отказался изменить Гурбанову меру пресечения.

3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста у здания городской администрации в Гяндже. Они потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. Полицейские пресекли митинг, в ходе столкновения с протестующими погибли два офицера полиции. 28 августа 2018 года Велиев был освобожден от занимаемой должности.

Айдын Гурбанов скончался в лечебном учреждении Пенитенциарной службы сегодня около 11.00 по местному времени (10.00 мск), сообщила его супруга Махбуба Гурбанова. «Айдын сегодня скончался в тюремной больнице, так и не придя в сознание. Мы приехали уже в морг, где нам отдадут его тело. Айдыну не дали закрыть глаза навеки у себя дома», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Гурбанова.

По ее словам, дело в отношении ее мужа было выделено в отдельное производство, и суд должен был начаться до конца июля. «Айдыну оставалось жить всего несколько дней, а следователь говорил, что ждите суда, который должен был начаться через две-три недели. Это просто бесчеловечно», - считает женщина.

Гурбанова также отметила, что после поминок и 40-дневного траура займется вопросом обжалования действия правоохранительных органов.

Члены семьи погибшего арестованного могут обращаться в суд и довести дело до Европейского суда по правам человека, считает эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов, из которой исключен за правозащитную работу и предание огласке пыток над заключенными, Ялчин Иманов. По его словам, в ЕСПЧ можно поставить вопрос о нарушении статьи «право на жизнь» Европейской конвенции, если родственники погибшего считают, что он подорвал здоровье в заключение и не получил качественного лечения. Иманов также отметил, что подобное решении было принято Европейским судом по делу Новрузали Мамедова, скончавшегося в тюремной больнице в 2009 году.

В феврале Европейский суд по правам человека признал нарушение прав умершего в азербайджанской тюрьме главного редактора газеты "Толыши садо" Новрузали Мамедова и постановил выплатить вдове 20 тысяч евро за моральный ущерб и 4 тысячи евро на возмещение судебных расходов.

Координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев возложил ответственность за смерть Гурбанова на власти страны. «О том, что Гурбанов тяжело заболел было известно еще весной.. Руководству страны направлялись обращения с просьбой оказания содействия в качественном лечении больного. Но этого не произошло, и болезнь была запущена. Потом были обращения о том, чтобы хотя бы его отпустили для проведения остатка жизни в кругу семьи. Но ему даже не позволили провести со своей семьей последние дни своей жизни. Считаю, что произошедшее с Айдыном Гурбановым является показателем необъяснимой жестокости против него», - сказал Гюльалыев корреспонденту «Кавказского узла».

Получить комментарии в главном медицинском управлении Минюста, Генпрокуратуре Азербайджана, а также в Пенитенциарной службе республике корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. В Пенитенциарной службе, а также замначальника главного медуправления Минюста Ифтихар Гурбанов лишь подтвердили факт смерти Айдына Гурбанова от онкологического заболевания.

Напомним, что по данным Центра защиты политзаключенных, перед судом по «гянджинскому делу» предстали шесть групп арестованных численностью 51 человек. К 30 марта были осуждены две группы численностью 14 человек. 22 апреля члены семей арестованных активистов провели в Гяндже акцию с требованием их освобождения.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" также можно ознакомиться с материалом "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".