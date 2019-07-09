Жена обвиняемого по «гянджинскому делу» сообщила о тяжелом состоянии супруга

09 июля 2019, 02:24

Айдын Гурбанов, арестованный по делу о беспорядках в Гяндже, не получал в тюрьме лечения и впал в кому на последней стадии онкологического заболевания, заявила его жена. Следователь отказался изменить Гурбанову меру пресечения.

"Кавказский узел" информировал, что задержание подозреваемого в покушении на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева в июле 2018 года спровоцировало массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции, а сам Велиев вскоре был освобожден от должности. По данным Центра защиты политзаключенных, перед судом предстали шесть групп арестованных численностью 51 человек. К 30 марта были осуждены две группы численностью 14 человек. 22 апреля члены семей арестованных активистов провели в Гяндже акцию с требованием их освобождения.

Айдын Гурбанов был арестован в августе 2018 года и обвинен в незаконном обороте оружия в составе вооруженной группы (статья 228.3 УК Азербайджана). Жена арестованного Махбуба Гурбанова настаивает, что ее супруг невиновен.

По словам жены, Гурбанов страдал от онкологического заболевания. «Во время следствия на Айдына оказывалось физическое давление, применялись пытки. В начале весны у него начались внутренние кровотечения, но его в СИЗО не обследовали нормально. Нам говорили, что у него сильная простуда. Когда болезнь обострилась, его наконец перевели в [тюремную больницу], но и там поначалу не проводили тщательного обследования. В середине мая у Айдына диагностировали рак желудка уже поздней стадии, болезнь пустила метастазы и поразила печень. Если бы вовремя [его обследовали], может быть болезнь можно было предотвратить, сделать операцию, или как-то замедлить развитие. С тех пор, мы не раз просили освободить Айдына, потому что он уже неизлечимо болен», - заявила Махбуба Гурбанова корреспонденту "Кавказского узла".

В понедельник, 8 июля, женщина посетила мужа в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. «Во время 15-минутной беседы у Айдына началась рвота с кровью, а потом он потерял сознание и впал в кому. Спасти моего мужа уже не удастся, ему осталось жить считанные дни. Я прямо из тюремной больницы пошла в Генпрокуратуру, там я встретилась с замначальника Следственного управления по тяжким преступлениям Вугаром Насибовым. Я попросила, чтобы бессознательное тело Айдына выдали нам, чтобы он хотя бы ушел из жизни дома. Следователь сказал, что не может этого сделать и надо дождаться суда», - сказала она.

Гурбанова отметила, что их семья после ареста Айдына оказалась в крайней нужде. «Из-за отсутствия средств нас выселили из квартиры, которую мы приобрели пять лет назад в ипотеку. Из-за нехватки денег мой сын вынужден был оставить учебу в Гянджинском университете. По причине финансовых затруднений мы не смогли нанять хорошего адвоката - Айдыну формально дали адвоката за счет государства, но он ничего полезного не делал», - добавила Махбуба Гурбанова.

По соображениям гуманности тяжелобольных заключенных должны освобождать из тюрьмы, отметил координатор общественного Комитета против пыток и репрессий Огтай Гюльалыев. «А в данном случае речь идет о человеке, который явно арестован по сфабрикованному обвинению. Подавляющее большинство арестованных по гянджинским событиям - невиновные люди. Одни пришли на мирную акцию, другие случайно оказались там», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Гюльалыева, на днях на судебном процессе по делу одной из групп обвиняемых были обнародованы записи с камер видеонаблюдения, сделанные 10 июля 2018 года во время митинга у здания городской администрации в Гяндже.

"На кадрах было видно, что вооруженным кинжалом был только Рашад Беюккишиев, который ходил, размахивая оружием, по площади при созерцательной позиции сотрудников полиции. Только после того, как Беюккишиев нанес кинжалом смертельные удары по сотрудникам полиции, на площади прибыли силы ВВ. Не у кого больше на площади не было оружия, никто Беюккишиеву не помогал, самого Беюккишиева через три дня убили во время спецоперации. Никаких доказательств того, что арестованные как-то связаны с Беюккишиевым не было представлено", - сказал правозащитник.

Закон позволяет в связи с состоянием здоровья изменить заключенному меру пресечения или заменить реальный срок условным. Прокуратура может оперативно представить в суд ходатайство об изменении меры пресечения Гурбанову, отметил он.

«К сожалению, по отношению к тяжелобольным проявляется жестокое отношение. Так, прикованного к постели тяжелобольного осужденного по Нардаранским событиям Абульфаза Буньядова также не выпускают из тюрьмы. Содержать в тюрьме людей в таком состоянии по меньшей мере негуманно», - сказал Гюльалыев.

Получить комментарии в Главном медицинском управлении Минюста и Генпрокуратуре Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" также можно ознакомиться с материалом "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".