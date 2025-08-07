×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:22, 7 августа 2025

Жители Таганрога попросили помощи в связи с разрушением БПЛА спорткомплекса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стоимость восстановления детского спорткомплекса, который был поврежден при атаке беспилотников в июне в Таганроге - более 12 миллионов рублей. Власти отказывают в поддержке, так как не был введен режим чрезвычайной ситуации и помощь НКО в данном случае не предусмотрена, пожаловались авторы петиции.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 июня в Таганроге  в результате атаки беспилотников были повреждены здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.

24 июня в 22.24 мск, футбольный зимний манеж Детской футбольной школы (ДФШ) "Авангард" был атакован беспилотным летательным средством.  Удар БПЛА привёл к разрушениям основного каркаса комплекса и фронтальной стены, уничтожено покрытие футбольного поля. Боевая часть беспилотного аппарата разорвалась сотнями металлических шариков, что привело к пробитию тентового покрытия манежа и соседних зданий, что требует теперь не ремонта, а замены.

 Директор автономной некоммерческой организации "ДФШ "Авангард" Владимир Праченко обратился в местные органы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), в МЧС. Они провели осмотр повреждённого имущества и составили  акт обследования.   "Официального документа, подтверждающим факт ущерба – нет, так как происшествие было не квалифицировано как чрезвычайная ситуация", - говорится в петиции жителей, которая опубликована 6 августа на сайте Change.Org.

В ней указано, что мэр города Светлана Камбулова в ответ на обращение в администрацию города сообщила, что режим ЧС не вводился, а средства из резервных фондов на аварийно-восстановительные работы и другие мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств, согласно распоряжениям администраций области и города, не предусматривают "оказание финансовой помощи некоммерческим организациям.”

"АНО ДФШ “АВАНГАРД” некоммерческая организация, живёт на благотворительные пожертвования, и строительство проходило полностью на частные деньги для детей Таганрога. В городе ни когда не было и наверно не будет муниципального комплекса для занятий футболом круглый год на траве, - указано в петиции Зимой в спорткомплексе занимались и участвовали в соревнованиях 1500 человек, а постоянно занимаются в школе 250 детей. "Мы не сможем поднять и восстановить к зиме наш комплекс, без помощи государства. Местные органы власти только разводят руками, что в бюджете города нет статьи расходов в таких случаях <...> Теперь город остался без футбольного зимнего манежа, потому, что без помощи нам его не восстановить, предварительные расчёты показывают стоимость ремонта более 12 миллионов рублей", - говорится в петиции. 

Ее авторы попросили жителей города оказать поддержку петиции, чтобы о проблемах детей "услышали". На 17.22 мск под петицией подписались 1299 человек.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Женщина в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная с помощью программы Copilot
12:32, 7 августа 2025
Ростовская активистка оштрафована за участие в нежелательной организации
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:50, 7 августа 2025
Минобороны сообщило об атаках беспилотников в трех регионах ЮФО
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
БПЛА на дороге. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:20, 6 августа 2025
Беспилотник упал на дорогу в Ростовской области
03:23, 6 августа 2025
Военный из Украины осужден в Ростове-на-Дону
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Очередь из машин на Крымском мосту. Фото: официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
07 августа 2025, 11:36
Очереди из машин выстроились к Крымскому мосту

Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
06 августа 2025, 18:20
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России
06 августа 2025, 13:09
Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Магомедов и полиция. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 10:16
ФСБ назвала Магомедова причастным к хищению у государства "Дагнефтепродукта"

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше