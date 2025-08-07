Жители Таганрога попросили помощи в связи с разрушением БПЛА спорткомплекса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стоимость восстановления детского спорткомплекса, который был поврежден при атаке беспилотников в июне в Таганроге - более 12 миллионов рублей. Власти отказывают в поддержке, так как не был введен режим чрезвычайной ситуации и помощь НКО в данном случае не предусмотрена, пожаловались авторы петиции.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 июня в Таганроге в результате атаки беспилотников были повреждены здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.

24 июня в 22.24 мск, футбольный зимний манеж Детской футбольной школы (ДФШ) "Авангард" был атакован беспилотным летательным средством. Удар БПЛА привёл к разрушениям основного каркаса комплекса и фронтальной стены, уничтожено покрытие футбольного поля. Боевая часть беспилотного аппарата разорвалась сотнями металлических шариков, что привело к пробитию тентового покрытия манежа и соседних зданий, что требует теперь не ремонта, а замены.

Директор автономной некоммерческой организации "ДФШ "Авангард" Владимир Праченко обратился в местные органы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), в МЧС. Они провели осмотр повреждённого имущества и составили акт обследования. "Официального документа, подтверждающим факт ущерба – нет, так как происшествие было не квалифицировано как чрезвычайная ситуация", - говорится в петиции жителей, которая опубликована 6 августа на сайте Change.Org.

В ней указано, что мэр города Светлана Камбулова в ответ на обращение в администрацию города сообщила, что режим ЧС не вводился, а средства из резервных фондов на аварийно-восстановительные работы и другие мероприятия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств, согласно распоряжениям администраций области и города, не предусматривают "оказание финансовой помощи некоммерческим организациям.”

"АНО ДФШ “АВАНГАРД” некоммерческая организация, живёт на благотворительные пожертвования, и строительство проходило полностью на частные деньги для детей Таганрога. В городе ни когда не было и наверно не будет муниципального комплекса для занятий футболом круглый год на траве, - указано в петиции Зимой в спорткомплексе занимались и участвовали в соревнованиях 1500 человек, а постоянно занимаются в школе 250 детей. "Мы не сможем поднять и восстановить к зиме наш комплекс, без помощи государства. Местные органы власти только разводят руками, что в бюджете города нет статьи расходов в таких случаях <...> Теперь город остался без футбольного зимнего манежа, потому, что без помощи нам его не восстановить, предварительные расчёты показывают стоимость ремонта более 12 миллионов рублей", - говорится в петиции.

Ее авторы попросили жителей города оказать поддержку петиции, чтобы о проблемах детей "услышали". На 17.22 мск под петицией подписались 1299 человек.

