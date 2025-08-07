Бахруз Самедов выразил протест рассмотрению его апелляции в закрытом режиме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане по обвинению в госизмене аспирант Карлова университета в Чехии Бахруз Самедов, выразил протест против проведения закрытого разбирательства по его апелляционной жалобе.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний Бахруз Самедов был приговорён бакинским судом к 15 годам лишения свободы.

Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Обвинение основывается на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении, отметила защита. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Самедов известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, которую он высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

В Бакинском апелляционном суде 6 августа началось предварительное заседание по жалобе Самедова. Однако, как сообщила бабушка исследователя Зибейда Османова, пришедших наблюдать за процессом, в том числе сотрудников посольств США и Франции, вывели из зала. По ее словам, председательствующий судья Эльмар Рагимов в начала заседания объявил, что весь процесс по рассмотрению апелляционной жалобы, начиная от предварительного заседания до объявления решения будет закрытым.

«Несмотря на то, что я единственный член семьи Бахруза, мне также не позволили присутствовать на процессе», - рассказала бабушка исследователя корреспонденту «Кавказского узла». Сам Самедов выразил протест решению судьи, добавила она.

В свою очередь, адвокат Самедова Зибейда Садыгова сообщила, что рассмотрение жалобы по существу может быть закрытым с учетом расследования делами спецслужбами. Однако, предварительное заседание и объявление в итоге решения должны быть открытыми, пояснила она корреспонденту «Кавказского узла».

По просьбе прокурора, который заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела, предварительное заседание было отложено на 13 августа.

Напомним, что 21 июня Самедов совершил в следственном изоляторе попытку самоубийства в знак протеста против озвученного прокурором срока по делу о госизмене Тогда обвинение запросило для него 16 лет лишения свободы.

"Бахруз, будучи политологом, занимался исследованиями, в том числе связанными с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, изучал мнения разных сторон. Бахруз сейчас учится в докторантуре чешского университета Карлова. Он приехал на каникулы и должен был уехать обратно на учебу", – рассказала ранее бабушка Самедова.