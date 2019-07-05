Петиция в защиту азербайджанского активиста Буньядова собрала 65 подписей

05 июля 2019, 14:02

Азербайджанские активисты начали кампанию в защиту прикованного к постели Абульфаза Буньядова. Петиция на платформе Change.org с требованием освободить его сегодня к 14.00 мск собрала 65 подписей.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2018 года парализованный после ранения силовиками в ходе спецоперации в Нардаране Абульфаз Буньядов, а также Эльхан Искендеров были признаны виновными в терроризме и других тяжких преступлениях. Бакинский суд приговорил Буньядова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в закрытой Гобустанской тюрьме. 8 июня Центр защиты политзаключенных обратился к руководству Азербайджана с просьбой обеспечить освобождение Абульфаза Буньядова от тюремного заключения в связи с резким ухудшением состоянием его здоровья. Однако 12 июня Верховный суд оставил в силе приговор.

26 ноября 2015 года в ходе спецоперации, проведенной в Нардаране в доме религиозного активиста Абульфаза Буньядова, были убиты семь человек, в том числе двое силовиков. После спецоперации Буньядов, парализованный из-за ранения, был задержан. В ночь на 16 марта 2017 года силовики ворвались в дом активиста "Мусульманского единства" Эльхана Искендерова и силой увезли его, впоследствии он был арестован по обвинению в причастности к событиям в Нардаране. Суд приговорил Искендерова к 14 годам тюрьмы.

Петицию под названием "Освободите, парализованного Абульфаза Буньядова!" разместила на платформе Change.org группа "За Родину" 4 июля. Сегодня к 14.00 мск документ собрал 65 подписей.

Авторы петиции призывают пользователей поддержать обращение матери Буньядова Хейрии Буньядовой к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

"Абульфаз содержится в лечебном учреждении Пенитенциарной службы и за ним ухаживают другие заключенные. B последнее время его состояние еще больше ухудшилось. Другие заключенные сами больны и не могут уже ухаживать за ним. Мы также не может посещать его. У меня отнялись ноги. Супруга Абульфаза также не может ходить, поскольку у нее старший сын инвалид, двое других детей в малолетнем возрасте и она не может оставлять их. Я как мать прошу, учитывая тяжелое положение нашей семьи, чтобы Абульфазу заменили тюремное наказание на условное, и он находился бы дома", - сказано в обращении Буньядовой, приведенном в петиции в защиту ее сына (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Хейрия Буньядова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее сын тяжело болен и за ним нужен уход. "Мы хотим сами смотреть за ним. Какая разница, где он будет находиться в тюремной больнице или дома, все равно он внутри четырех стен и за их пределы не сможет выходить", - сказала она.

Супруга осужденного Лейла Буньядова надеется, что власти удовлетворят просьбу семьи.

"Мы и раньше обращались к руководству страны. После первого обращения Абульфаза освободили из-под стражи и передали под полицейский надзор. Он оставался дома полтора года. Потом начался суд. Абульфаза возили в суд на носилках. В конечном итоге суд приговорил человека, который был в лежачем положении, к 15 годам лишения свободы и его увезли в тюрьму на носилках. Но там его не могли содержать, и поэтому перевели в тюремную больницу. Абульфаз сейчас может двигать головой и руками. Он не может даже самостоятельно переворачиваться на кровати. Мы все время беспокоимся за него. Если он будет дома, то мы будем сами смотреть за ним. Его присутствие хотя бы будет для нас моральной поддержкой, поскольку малолетние дети будут видеть, что отец рядом с ними", - рассказала Лейла Буньядова корреспонденту "Кавказского узла".

Член группы "За Родину", организовавшей кампанию в поддержку Абульфаза Буньядова, Арзу Абдулла сказала, что активисты решили поддержать семью осужденного и потому организовали сбор подписей под петицией.

"Мы считаем, что нет смысла содержать тяжело больного человека в тюрьме. Освобождение его из тюрьмы не сильно улучшит его участь. Ведь он лишен уже самого ценного в жизни - здоровья. Его освобождение хотя бы будет моральным утешением для его семьи - пожилой матери, супруги, вынужденной по сути самостоятельно растить четверых детей", - заявила Абдулла корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что петицию поддержат многие граждане. "Мы через СМИ также информируем о кампании", - сообщила Абдулла.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что освобождение осужденных не относится к их компетенции и решения по этим вопросам принимают судебные органы.

Адвокат Буньядова Бахруз Байрамов отметил, что, несмотря на то, что Верховный суд уже принял решение по делу Буньядова, "внутринациональные правовые возможности его освобождения остаются".

"Пленум Верховного суда может рассмотреть и удовлетворить прошение о смягчении наказания в порядке дополнительной кассации. Тяжелое состояние здоровья является основанием для смягчения наказания. Антигуманно содержать парализованного человека в тюрьме", - заявил Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

После проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков в Нардаране начались беспорядки. Суд признал виновными в их организации лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и 17 его сторонников. В справочном материале "Нардаран" "Кавказский узел" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и столкновениями.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".