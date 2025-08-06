Бейдемирли пожаловался на отсутствие эффективной медицинской помощи в азербайджанской колонии

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В Азербайджане в тюремном заключении резко ухудшилось состояние здоровья бывшего депутата парламента страны и предпринимателя Назима Бейдемирли. Несмотря на предполагаемую пневмонию, ему отказывают в госпитализации, сообщила супруга осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Верховный суд Азербайджана отказался удовлетворить кассационную жалобу на приговор экономисту и бывшему депутату Назиму Бейдемирли, осужденному на восемь лет лишения свободы по делу о вымогательстве.

Бейдемирли подвергся уголовному преследованию после поддержки протеста сельчан против загрязнения окружающей среды. Он отверг обвинения, его защита обжаловала приговор, но апелляционный суд не смягчил наказание. В мае группа ученых и экспертов попросила президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать Бейдемирли.

У Бейдемирли повысилась температура, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга экс-депутата Фарида Бейдемирли.

«Вчера, 5 августа, я была на встрече с Назимом. Он сильно заболел: ему стало плохо, повысилась температура, возникла сильная одышка, участилось сердцебиение. Его сокамерники вызвали дежурного, после чего Назима перевели в санчасть колонии. С тех пор температура не спадает. Самое удручающее в том, что в санчасти не оказалось врача, помощь оказывал заключенный медик. Поэтому Назим отказался от его лечения. Я потом консультировалась с врачами, и они считают, что у Назима есть признаки пневмонии. Для установления диагноза и лечения его срочно необходимо перевести в госпиталь, делать ему инъекции. Со вчерашнего дня обращаюсь во все возможные инстанции: пенитенциарную службу, главное медуправление минюста, однако пока тщетно», - рассказала Фарида Бейдемирли.

По ее словам, в исправительном учреждении ее мужу «фактически медицинской помощи не оказывается». «Там нет нормального медпункта, врача. Там нет кислородных баллонов, чтобы в случае понижения сатурации подпитывать больного воздухом. По советам знакомых врачей, мы отнесли Назиму инъекции, но там даже нет стерильных условий, чтобы моему мужу ставить капельницы», - продолжила Ф.Бейдемирли.

«Назим ранее перенес COVID-19, повторное воспаление легких может создать реальную угрозу для его жизни», - сказала Ф.Бейдемирли.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Напомним, что Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу, которые в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей".

Подробности их протеста приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".