×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:08, 6 августа 2025

Бейдемирли пожаловался на отсутствие эффективной медицинской помощи в азербайджанской колонии

Назим Бейдемирли. Фото: Report https://report.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане в тюремном заключении резко ухудшилось состояние здоровья бывшего депутата парламента страны и предпринимателя Назима Бейдемирли. Несмотря на предполагаемую пневмонию, ему отказывают в госпитализации, сообщила супруга осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Верховный суд Азербайджана отказался удовлетворить кассационную жалобу на приговор экономисту и бывшему депутату Назиму Бейдемирли, осужденному на восемь лет лишения свободы по делу о вымогательстве.

Бейдемирли подвергся уголовному преследованию после поддержки протеста сельчан против загрязнения окружающей среды. Он отверг обвинения, его защита обжаловала приговор, но апелляционный суд не смягчил наказание. В мае группа ученых и экспертов попросила президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать Бейдемирли.

У Бейдемирли повысилась температура, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга экс-депутата Фарида Бейдемирли.

«Вчера, 5 августа, я была на встрече с Назимом. Он сильно заболел: ему стало плохо, повысилась температура, возникла сильная одышка, участилось сердцебиение. Его сокамерники вызвали дежурного, после чего Назима перевели в санчасть колонии. С тех пор температура не спадает. Самое удручающее в том, что в санчасти не оказалось врача, помощь оказывал заключенный медик. Поэтому Назим отказался от его лечения. Я потом консультировалась с врачами, и они считают, что у Назима есть признаки пневмонии. Для установления диагноза и лечения его срочно необходимо перевести в госпиталь, делать ему инъекции. Со вчерашнего дня обращаюсь во все возможные инстанции: пенитенциарную службу, главное медуправление минюста, однако пока тщетно», - рассказала Фарида Бейдемирли.

По ее словам, в исправительном учреждении ее мужу «фактически медицинской помощи не оказывается». «Там нет нормального медпункта, врача. Там нет кислородных баллонов, чтобы в случае понижения сатурации подпитывать больного воздухом. По советам знакомых врачей, мы отнесли Назиму инъекции, но там даже нет стерильных условий, чтобы моему мужу ставить капельницы», - продолжила Ф.Бейдемирли.

«Назим ранее перенес COVID-19, повторное воспаление легких может создать реальную угрозу для его жизни», - сказала Ф.Бейдемирли.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Напомним, что Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу, которые в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей".

Подробности их протеста приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Взрыв мины. Фото: https://musavat.ru/
12:12, 6 августа 2025
Четыре азербайджанских военных были ранены при подрыве мины
Анар Абдулла. Фото: https://toplummedia.tv/
16:59, 5 августа 2025
Журналист Анар Абдулла взят под стражу по уголовному делу о контрабанде
Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.info/
14:03, 5 августа 2025
Ульви Гасанли прекратил голодовку
Пулевое ответстие на корпусе экскаватора. Фото: пресс-служба Минобороны Армении.
16:57, 4 августа 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле экскаватора на границе
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1189306369884517&set=a.484466570368504 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:01, 4 августа 2025
Бакинские аналитики сочли доминирующей политическую подоплеку в деле Шахина Шихлински
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
12:45, 26 июля 2025
Ветер с Апшерона
Доверительная Европа
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Фото
13:26, 11 июля 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему враждебность назначена на сейчас?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России
06 августа 2025, 13:09
Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Магомедов и полиция. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 10:16
ФСБ назвала Магомедова причастным к хищению у государства "Дагнефтепродукта"

Мастер восстанавливает памятник Сталину. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 09:18
Памятник Сталину отремонтирован в Цхинвале

БПЛА на дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 07:20
Беспилотник упал на дорогу в Ростовской области

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше