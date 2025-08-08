×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
07:56, 8 августа 2025

Трамп анонсировал встречу с Алиевым и Пашиняном

Пашинян, Трамп, Алиев. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По словам американского президента, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подпишут документы о мире между Азербайджаном и Арменией и ряд экономических соглашений.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта МИД Азербайджана объявил о том, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными. МИД Армении подтвердил, что Ереван принял оставшиеся пункты договора и готов к его подписанию. К декабрю 2024 года Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора. Несогласованными оставались пункты относительно воздержания сторон от международных исков друг к другу и отказа от размещения представителей третьих стран на границе.

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором, сообщил замглавы МИД страны. Это заявление было сделано на фоне встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби, на которой, по данным источников, обсуждался и вопрос коридора. Достижение договоренностей по коридору без привлечения РФ означает существенное ослабление ее позиций в регионе и свидетельствует о постепенном выдавливании с Южного Кавказа. При этом альтернативных транспортных маршрутов Москва предложить не может, указали российские аналитики. Посол США в Турции Том Баррак заявил, что США предложили Армении и Азербайджану передать Зангезурский коридор на сто лет в аренду.

Президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме "Эти две страны много лет находятся в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец этой войне, но безуспешно. Моя администрация уже довольно давно взаимодействует с обеими сторонами. Завтра (8 августа - прим. "Кавказского узла") президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного договора. Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами о совместном развитии экономических возможностей, чтобы мы могли в полной мере раскрыть потенциал региона Южного Кавказа", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Согласно документам, которые лидеры подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить США исключительные права на развитие транзитного коридора, который будет называться «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а США передадут маршрут в субаренду консорциуму по инфраструктуре и управлению. Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия", - пишет Reuters со ссылкой на официальные источники.

Также агентство сообщило, что в ходе встречи планируется подписать рамочное мирное соглашение, которое включает исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

Напомним, в январе 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора через Армению в Нахичевань условием открытия границы с Арменией. Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, возразил премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

Автор: "Кавказский узел"

