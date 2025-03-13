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17:49, 13 марта 2025

Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора

Джейхун Байрамов. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/zaversilis-peregovory-po-tekstu-mirnogo-soglaseniya-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-erevan-prinyal-ostayushhiesya-otkrytymi-dva-punkta-605201

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Переговорный процесс по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией завершен, Ереван принял предложения Баку по остававшимся двум не согласованным статьям договора, заявил глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан согласовали преамбулу, а также 15 из 17 статей проекта мирного договора, заявил в декабре 2024 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Новая Конституция закрепит идеологию "Реальной Армении", отождествляющей родину с международно признанным государством, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе. Требование изменить Конституцию Армении, в частности, убрать из нее упоминание о Нагорном Карабахе, является условием Азербайджана для заключения мирного договора. 

Переговорный процесс по тексу мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией завершен, сообщил 13 марта  журналистам глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в кулуарах 12-го XII глобального Бакинского форума.

По его словам, Армения уже "приняла предложения Азербайджана по двум остававшимся открытыми вопросам". "Работа по тексту завершена", - сказал министр, добавив, что "на последующем этапе Армения должна устранить в своей Конституции территориальные притязания к Азербайджану".

МИД Азербайджана выступил с отдельным заявлением. "Еще раз обращаем внимание на последовательную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием для подписания согласованного в ходе переговоров текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения претензий против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана»" - говорится в тексте документа, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Вместе с тем, в заявлении подчеркивается «необходимость упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур». «Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами», - сказано в заключение заявления МИД Азербайджана.

Созданная в 1992 году Минская группа (МГ) ОБСЕ занималась поисками решения карабахского конфликта. Страны-сопредседатели группы – Россия, Франция и США. Группа не смогла предотвратить эскалацию карабахского конфликта в 2016 году и осеннюю войну 2020 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Минская группа ОБСЕ".

О завершении переговоров по согласованию мирного договора сообщило МИД Армении. Армения приняла оставшиеся два несогласованных пункта в рамках договора и готова к его подписанию, отмечено в публикации.

Армянское внешнеполитическое ведомство заявило, что Армения через дипломатические каналы передала МИД Азербайджана, что принимает предложения Азербайджана по двум несогласованным статьям проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.

МИД Армении подчеркнуло, что предложило выступить с совместным заявлением о согласовании текста проекта мирного соглашения и завершении переговоров по его согласованию. Однако официальный Баку предпочел сделать одностороннее заявление, сказано в заявлении.

18 декабря 2024 года в интервью МИА «Россия сегодня» президент Ильхам Алиев заявлял, что одна из остающихся не согласованных статей "касается воздержания (Азербайджаном и Арменией) от международных исков друг к другу". Другая статья, по которой стороны тогда еще не пришли к согласию была о «не размещении представителей» третьих стран на границе. "Почему это важно для нас? Потому что под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО", - говорил Алиев.

Азербайджан не заинтересован в подписании мирного договора с Арменией и поэтому выдвигает все новые требования. Препятствиями для мира выступают военная слабость Армении, отсутствие урегулирования карабахского вопроса и позиция Москвы, указали ранее армянские аналитики.

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Автор: Фаик Меджид, Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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