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00:18, 1 марта 2025

Армянские политологи указали на незаинтересованность Баку в мирном договоре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан не заинтересован в подписании мирного договора с Арменией и поэтому выдвигает все новые требования. Препятствиями для мира выступают военная слабость Армении, отсутствие урегулирования карабахского вопроса и позиция Москвы.

Как писал "Кавказский узел", новая Конституция закрепит идеологию "Реальной Армении", отождествляющей родину с международно признанным государством, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе. Требование изменить Конституцию Армении, в частности, убрать из нее упоминание о Нагорном Карабахе, является условием Азербайджана для заключения мирного договора. 

Политолог Армен Варданян и политический обозреватель Акоп Бадалян и политолог Андриас Гукасян прокомментировали "Кавказскому узлу" перспективы заключения мирного договора с Азербайджаном.

Армяно-азербайджанские мирные переговоры зашли в тупик, считает Армен Варданян.

"Азербайджан изначально не планировал заключить мирное соглашение. Именно поэтому выдвигает изначально нереализуемые требования, в том числе изменить преамбулу Конституции со ссылкой на Декларацию независимости", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, Азербайджан занял выжидательную позицию.

"Баку следит за развитием международной ситуации, политикой Трампа, и не исключено, что какой-то момент Азербайджан пойдет на эскалацию на границе. Выдвигая требования, Азербайджан пытается затянуть время", - полагает Варданян.

Он напомнил срыв переговоров в Казани в 2011 году. "В Казани Алиев в последний момент отказался подписывать соглашение, несмотря на колоссальное давление международного сообщества. А сегодня он действует с позиции победителя, выдвигая свои условия. Мирный договор обеспечит Армении экономическое развитие, чего Азербайджан не желает допустить", - отметил политолог.

Помимо этого, есть закулисные договоренности между Баку и Москвой не подписывать мирное соглашение, добавил Варданян.

"Мирный договор исключил бы реваншистские настроения в Армении. И логичней было бы подписать мирный договор, закрыв тему конфликта. Однако в Москве опасаются, что, подписав мир, Армения выпадет из орбиты влияния Кремля, учитывая недовольство в обществе политикой России, которая помогла Азербайджану захватить Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") ", - пояснил он.

Акоп Бадалян разделяет мнение, что Азербайджан не хочет заключить мир с Арменией.

"В Баку видят, что в мире сохраняется ситуация, когда споры решаются силой. И пока эта ситуация сохраняется, Азербайджан не пойдет на заключение мирного договора, который свяжет ему руки. Когда Азербайджан столкнется с иной реальностью, что отказ от мира может иметь для него последствия, возможно, что пойдет на компромисс. Но на данный момент не вижу перспективы заключения мирного договора", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, перед Азербайджаном стоит задача создать у международного сообщества впечатление конструктивной стороны, добавил Бадалян.

"Выдвигая условия, Баку получает возможность обвинять Армению в нежелании идти на компромисс. Но даже если Армения удовлетворит все требования, Баку придумает что-то новое, чтобы представить Армению в нелицеприятном свете. Армянские же власти, чтобы доказать обратное, на требования Азербайджана высказывают, как минимум, лояльность, в том числе в вопросе Конституции", - считает обозреватель.

Кроме того, Баку, выдвигая условия, получает возможность выиграть время, полагает он.

"Основная цель Азербайджана – демонтаж армянской правовой идентичности. Вынудить Армению отказаться от всех правовых оснований, возможностей, которые формируют армянскую государственность", - пояснил Бадалян.

По его словам, мирное соглашение станет реальностью в случае восстановления военного баланса между Арменией и Азербайджаном.

«Без этого Баку каждый раз будет выдвигать новые требования. Зачем ему подписывать мирный договор, если баланс сил в его пользу и, если всегда можно получить от что-то Армении? Возможно, если будет сформирован баланс, Азербайджан сам найдет способ отказаться от предусловий и подпишет мирный договор», - предположил обозреватель.

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном без учета Мадридских принципов нереалистичен, заявил корреспонденту «Кавказского узла» Андриас Гукасян.

По его словам, без учета будущего Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном не может быть содержательного мирного договора.

"Баку должен дать согласие на ввод международного миротворческого контингента сил в Арцах и передачу региона под управления ООН или ЕС. Должны быть созданы условия для возвращения беженцев и проведения референдума. Арцах – спорная территория, и предмет спора – право на самоопределение", - подчеркнул он.

Азербайджан выдвигает предусловия, чтобы оправдать, почему он не отдает Арцах под между контроль и не дает согласие на ввод миротворческих сил, добавил политолог. "Все эти требования по мнению азербайджанских властей, дают возможность оттягивать урегулирование. Но такой статус-кво не может долго продолжаться, и Баку вынужден будет пойти на выполнение требований Запада", - считает Гукасян.

Азербайджан может заключить мирное соглашение в любой момент, учитывая готовность Пашиняна пойти на любые уступки, однако в Баку понимают, что это не даст никаких преимуществ, сказал он.

"Пашинян и его команда поддерживают статус-кво, образовавшийся после этнической чистки в Арцахе. Азербайджан рассчитывает, что поддержка армянских властей позволит избежать ответственности за грубейшее нарушение прав человека и международного права. И в свое оправдание Баку выдвигает условия, пытаясь обвинить Армению в срыве мирного договора. Однако для западных партнеров таких аргументов недостаточно. Пока, благодаря позиции Пашиняна, Баку удается избежать ответственности. Но он не всегда будет у власти. Однако нет какого-либо способа избежать от ответственности. Если бы правящая сила выступала в поддержку армянского населения Арцаха, то уже сегодня положение Азербайджана было бы сложное", - уверен политолог.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян раскрыл детали проекта мирного договора с Азербайджаном. Он подтвердил, что из 17 статей проекта сторонам удалось согласовать 15. "По двум вопросам разногласия остаются. Один из них касается присутствия третьих сторон на границе, другой – прекращения, так скажем, дипломатической войны", - заявил сегодня секретарь Совбеза на брифинге, прямой эфир которого транслировал портал 168.am.

Григорян отметил, что в проекте соглашения нет упоминания о наблюдательной миссии ЕС. "Речь о присутствии третьих сил, под которыми может подразумеваться и Евросоюз", - пояснил он.

Секретарь Совбеза также отметил, что армянская сторона направила предложение по деблокаде коммуникаций. «Прежде этот вопрос был включен в проект мирного договора, но на определенном этапе был исключен из проекта. Тем не менее, армянская сторона использует любую возможность для решения этого вопроса с Азербайджаном», - сказал Григорян.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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