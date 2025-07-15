США намерены взять Зангезурский коридор в аренду на сто лет

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Посол США в Турции Том Баррак заявил, что США предложили Армении и Азербайджану передать Зангезурский коридор на сто лет в аренду.

Как писал "Кавказский узел", Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором, сообщил замглавы МИД страны. Это заявление было сделано на фоне встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби, на которой, по данным источников, обсуждался и вопрос коридора. Достижение договоренностей по коридору без привлечения РФ означает существенное ослабление ее позиций в регионе и свидетельствует о постепенном выдавливании с Южного Кавказа. При этом альтернативных транспортных маршрутов Москва предложить не может, указали российские аналитики.

Соединенные Штаты готовы взять на себя управление Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном, если это поможет продвинуть зашедшие в тупик переговоры между странами, заявил журналистам посол Соединенных Штатов в Турции Том Баррак.

Посол США в Турции заявил, что для содействия переговорам между Арменией и Азербайджаном администрация Дональда Трампа предложила Еревану и Баку передать управление Зангезурским коридором США.

«Они спорят о 32 километрах дороги, но этот вопрос - не пустяк. Вопрос о 32-километровой дороге растянулся на десятилетия/ Так что, Америка говорит: «Хорошо, мы возьмём контроль. Дайте нам 32-километровую дорогу в аренду на 100 лет, и все смогут ею пользоваться»», — отметил посол США в Турции.

Инициатива исходила от Турции, а США согласились с ее предложением, идею поддержали Ереван и Баку, сообщило Middle East Eye со ссылкой на информированный источник.

«Однако армянская сторона потребовала, чтобы компания работала и на нахичеванской стороне коридора, что было неприемлемо для Баку", — приводятся в публикации от 14 июля его слова.

В январе 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал открытие Зангезурского коридора через Армению в Нахичевань условием открытия границы с Арменией. Ереван никогда не обязывался открыть Зангезурский коридор для связи основной части Азербайджана и Нахичевани, возразил премьер-министр Армении Никол Пашинян и назвал речь Алиева "серьезнейшим ударом по мирному процессу".

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