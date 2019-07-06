Следователь по делу Полада Асланова отстранен после жалоб адвоката на давление

06 июля 2019, 07:41

После официального обращения защиты с жалобами на давление и угрозы дело Полада Асланова передано другому следователю, сообщил адвокат журналиста Эльчин Садыгов.

Как писал "Кавказский узел", главред двух азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов был задержан 12 июня по подозрению в шпионаже. Суд в Баку 14 июня принял решение заключить Асланова под стражу сроком на 4 месяца. Адвокат Эльчин Садыгов, защищающий Полада Асланова, заявил 3 июля, что в его адрес стали поступать угрозы.

Полад Асланов, по данным Службы госбезопасности, "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Супруга Полада Асланова связала задержание с профессиональной деятельностью Асланова. Сам журналист отверг обвинение в государственной измене.

Адвокат Эльчин Садыгов сообщил 5 июня о замене следователя, занимающегося делом журналиста Полада Асланова.

"B связи с делом журналиста Полада Асланова я подвергся давлению со стороны следователя. B связи с этим я направил официальное обращение. После этого меня информировали о смене следователя и передаче дела другому", - цитирует заявление Эльчина Садыгова Turan.az .

Коллегия адвокатов никак не отреагировала на опубликованную им ранее информацию об угрозах в свой адрес и оказании на него давления, связанного с профессиональной деятельностью, сообщил Садыгов.

Также Эльчин Садыгов рассказал, что у его подзащитного Полада Асланова есть проблемы со здоровьем, пишет Contact.az, не уточняя деталей.

Ход следствия адвокат не стал комментировать. "С нас взята подписка о неразглашении тайны следствия. По этой причине ничего не могу сказать", - цитирует Эльчина Садыгова издание.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".