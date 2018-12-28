Правозащитники заявили о нарушении прав заключенных и пытках в тюрьмах Азербайджана

28 декабря 2018, 06:42

Большинство мест заключения в Азербайджане были построены в советское время и не отвечают современным стандартам. Права арестованных и осужденных нарушаются. В пенитенциарных учреждениях распространены коррупция, произвол администрации, пытки, заявил Центр защиты политзаключенных.

Об ухудшении в последнее время ситуации с обеспечением прав заключенных и условий их содержания заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Совет Европы 4 декабря отметил рост числа заключенных в Азербайджане в своем исследовании "Тюрьмы Европы в 2005-2015 годах".

Презентация Центром защиты политзаключенных (ЦЗПЗ) 32-страничного отчета "Условия в местах заключения и проблема политзаключенных в Азербайджане" прошла 26 декабря.

"Подготовка этого отчета преследовала цели расследования ситуации в тюрьмах, выявления фактов нарушения прав арестантов и осужденных, а также фокусирование внимания общества к проблеме политзаключенных", - рассказала член ЦЗПЗ, писательница Зумруд Ягмур корреспонденту "Кавказского узла".

В настоящее время в стране более 150 политзаключенных, сообщила она.

Список политических заключенных, в который вошли 150 человек, был представлен союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) к Международному дню прав человека, отмечаемому 10 декабря. Эту организацию учредили 2 ноября правозащитники, главред газеты "Толыши садо" и руководитель "Союза интеллигенции Азербайджана".

Отчет составлен на основе информации от семей заключенных и адвокатов, докладов международных организаций, материалов СМИ, рассказов бывших политзаключенных, отметил координатор ЦЗПЗ Огтай Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом сами представители ЦЗПЗ были лишены возможности посещать места заключения.

"К сожалению, Пенитенциарная служба не пропускает нас в колонии, а предпочитает работать с лояльными власти неправительственными структурами. Они (Пенитенциарная служба. - Прим. "Кавказского узла") не отвечают на информационные запросы. Поэтому мы основывались на альтернативных источниках, а также на исследованиях международных структур, которым удалось посетить азербайджанские тюрьмы", - пояснил Гюльалыев.

Азербайджан находится в числе лидеров среди европейских стран по количеству заключенных, сообщил он.

"В Азербайджане на каждые 100 тысяч человек приходятся 248 заключенных. Это третий показатель в Европе. Если в Нидерландах из-за отсутствия заключенных закрывают тюрьмы, то у нас их число увеличивается", - заметил Гюльалыев.

Большое количество заключенных приводит к перенаселенности тюрем. Из-за нехватки мест заключенным порой приходится спать по очереди. "Тюрьмы Азербайджана в основном были построены в середине прошлого века, а некоторые и того раньше. Есть учреждения, которые находятся в пустынных местах близ каменных карьеров, где все время пыль, суровая зима, очень жаркое лето. В тюрьмах не хватает санузлов. Качество медицинского обслуживания очень низкое", - сказал Гюльалыев.

"Качество тюремной пищи крайне плохое. Продукты же в тюремных магазинах продаются в 2-3 раза дороже, чем в гражданской торговой сети", - далее сообщил правозащитник.

Гюльалыев также сфокусировал внимание на распространении практики пыток над заключенными, которые приводят даже к смертельным случаям.

Он, в частности, указал на гибель в Бакинском СИЗО в апреле 2017 года блогера Мехмана Галандарова и жителя Газахского района Эльмира Ахундова осенью этого года в местной полиции.

О смерти участника оппозиционных акций Мехмана Галандарова в бакинском СИЗО-1 стало известно в апреле 2017 года. Прокуратурой было открыто дело о доведении до самоубийства, двоих сотрудников СИЗО уволили. Однако правозащитники потребовали провести независимое расследование.



Близкие Эльмира Ахундова заявили, что 25 сентября он подрался с членом "Общественной поддержки полиции" Керимом Ахмедовым, после чего был задержан силовиками и убит после пыток. МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана опровергли утверждения о пытках. По версии силовиков, смертельные травмы были нанесены Ахундову во время конфликта с Ахмедовым.

B отчете говорится о похищениях людей, когда граждан незаконно задерживают и без решения суда "по многу дней и даже недель содержат в заключении".

Такое имело место с религиозным активистом Ахсаном Нурузаде, активисткой Фатимой Мовламлы и другими людьми.

Ахсан Нурузаде был задержан в Баку 6 октября 2017 года, 6 марта 2018 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к лишению свободы на семь лет. Фатима Мовламлы была задержана полицией 17 ноября в Баку вместе с другими активистами партии Народного фронта Азербайджана, в том числе с лидером партии Али Керимли и главой Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Джамиля Гасанли.

Отдельная глава отчета посвящена фактам коррупции. В нем приводится "прейскурант" расценок на услуги за реализацию прав, гарантированных бесплатно законом, или же за возможность нарушать правила.

Так, получение "передачи" стоит - 5-15 манатов, свидание с заключенным - 20-100 манатов, получение места в нижнем ярусе койки - 150-200 манатов, место в "буржуйской камере" - 500-2000 манатов, разрешение отпускать волосы - 10-20 манатов, тренировка в спортзале - 10-30 манатов, разговоры по телефону - 1-10 манатов, освобождение по УДО - 350-400 манатов за каждый месяц, индивидуальное купание в бане - 5 манатов, пребывание в медсанчасти - 200-500 манатов, длительные свидания - 150-300 манатов, игры в компьютерном центре - 5 манатов за час, использование вентилятора и электроплитки в камере - 10-30 манатов в месяц, и др.

По данным Центрального банк РФ на 28 декабря курс 1 азербайджанского маната составляет 40,60 российских рубля или 0,59 доллара США.

Центр защиты политзаключенных обнародовал в отчете фамилии 100 сотрудников правоохранительных органов, следователей, прокуроров, судей причастных к пыткам, к нарушениям прав подследственных и осужденных, к вынесению заказных приговоров.

В заключение отчета предложены рекомендации по совершенствованию законодательства. Правозащитники призывают к ликвидации всех устаревших СИЗО и колоний, к приведению оставшихся мест заключения в полное соответствие с Европейскими пенитенциарными правилами и ускорению строительства новых учреждений. Они требуют обеспечения прозрачности пенитенциарной службы для общественности, расследования фактов коррупции и пыток в местах заключения, наказания сотрудников, нарушающих закон, прекращения политически мотивированных арестов, освобождения политзаключенных, наказания должностных лиц, причастных к нарушению прав заключенных, включая гособвинителей и судей.

Отбывавший тюремное наказание в колонии в 2014-2016 годах бывший политзаключенный, ныне член Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о ситуации в этом учреждение.

"Заключенных сразу после поступления в колонию избивают, и это называют "профилактическим мероприятием", чтобы он "хорошо" понял куда попал и как надо вести себя. Заключенных содержат в старых бараках, где очень тесно, помещения не проветриваются, постоянно стоит вонь. Расстояние между койками маленькие. Но для "буржуев" (состоятельных заключенных) на неофициальной платной основе существуют относительно чистые помещения. Кухня, где готовят сами осужденные, очень грязная. Ячейки для хранения личных вещей и продуктов также предоставляются за плату. Качестве тюремной пищи очень низкое", - рассказал Ягублу.

Другой бывший политзаключенный, журналист Аваз Зейналов подтверждает положения отчета.

"За все надо платить - телефонные разговоры, свидания, получение передачи и т.д. То, что положено получать государством, не дают или дают за деньги. Первую пару носков я бесплатно получил только через полгода пребывания в заключении", - сказал Зейналов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей пенитенциарной службы Азербайджана относительно данных, содержащихся в отчете.