Азербайджанские активисты заявили о начале кампании против пыток

29 октября 2019, 07:49

Комитет против репрессий и пыток объявил о начале в Азербайджане 10-дневной общественной кампании под лозунгом "Конец пыткам!".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста, объявленной Национальным советом демократических сил и партией Народного фронта Азербайджана. С применением силы были задержаны лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, оппозиционеры Тофиг Ягублу, Вахид Магеррамли и другие оппозиционные политики. Столичная полиция сообщила о 60 задержанных, 42 из которых были отпущены после предупреждения. Действия силовиков и властей Азербайджана раскритиковали Совет Европы, Европейская служба внешних связей, ПАСЕ и посольство США.

В Азербайджане комитет против репрессий и пыток заявил, что общественная кампания пройдет под лозунгом "Конец пыткам!", сообщило 28 октября со ссылкой на координатора комитета Огтая Гюлалыева агентство "Туран".

Для ведения кампании создан оргкомитет, в который вошли известные в Азербайджане активисты - Эльданиз Гулиев, Намизад Сафаров, Аловсат Садыглы, Огтай Гюлалыев, Нигяр Хази, Ровшан Ахмедли, Ирады Нариман, Зафар Ахмедов и Насир Алиев.

Кампания против пыток начата в связи с поступающими обращениями граждан и с учетом остроты проблемы, передает слова Гюлалыева 28 октября "Эхо Кавказа".

Оргкомитет сообщил, что пресс-конференция, на которой будет официально рассказано о начале кампании и намеченных в рамках нее мерах, намечена на 29 октября.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".