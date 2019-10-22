Европа и США раскритиковали Баку за разгон акций протеста

22 октября 2019, 04:03

Представители партии Народного фронта Азербайджана и "Мусават" сообщили о задержании около 30 активистов в связи с несанкционированным митингом в Баку 19 октября. Действия полиции во время акции и властей осудили Совет Европы, Европейская служба внешних связей, ПАСЕ и посольство США в Азербайджане.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции протеста, объявленной Национальным советом демократических сил и партией Народного фронта Азербайджана. С применением силы были задержаны лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, другие оппозиционные политики Тофиг Ягублу, Вахид Магеррамли и др. Столичная полиция сообщила о 60 задержанных 42 из которых были отпущены после предупреждения. Материалы в отношении 18 были направлены в суды. Поздно вечером был освобожден лидер ПНФА Али Керимли, который рассказал о жестоком обращении.

В связи с акцией оппозиции полиция перекрыла площадь перед станцией метро "28 мая", силовиков свозили в автобусах, снятых с городских маршрутов, и на транспорте МВД. По прилегающим к площади улицам ездили полицейские машины с включенными сиренами. Руководство бакинского метрополитена на время митинга закрыло три станции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Массовые задержания и аресты активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) начались сразу же после объявления о проведении митинга в центре Баку 19 октября, рассказала 21 октября корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя партии Гезяль Байрамлы.

Так, по ее словам, 14 октября на 30 суток были арестованы Алиага Мамедов и Сагиф Гурбанов, 15 октября задержаны и арестованы на 15 суток Ниджат Низамов, Ялчин Абдуллаев и Мурад Султанов, 16 октября был арестован на 60 суток член президиума Высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн. Кроме того, по слова Байрамлы, 17 октября 15 суток ареста получил зампред ПНФА Сеймур Хази , по пять суток ареста - Алигулу Гахраманова и Шаига Алекперова, а глава молодежного комитета ПНФА Эмиль Салимов был арестован на 30 суток.

«Около 70 членов партии в Баку и регионах подвергались кратковременным задержаниям и вызовам в полиции, где им угрожали недопустимостью участия в протестной акции. Многие, чтобы избежать арестов, оставались у родственников», - рассказала Байрамлы.

По ее словам, массовые задержания продолжились и 19 октября.

«В ходе акции были задержаны сотни человек - точное число назвать трудно. По крайней мере, пять автобусов заполнили людьми. Большинство высадили за городом, бросив на автомобильной магистрали», - рассказала Байрамлы.

При этом добавила, что оппозиционных лидеров и активистов подвергли административным арестам.

«Был задержан и зверски избит лидер ПНФА Али Керимли. Его сами вынуждены были госпитализировать в больницу и оттуда отпустить. Другим назначили административные аресты», - отметила Байрамлы.

По ее словам, 19 октября на 30 суток был арестован Абдулла Махмудов и Баба Сулейманов, по 20 суток получили Джаббар Саваланлы и Рамид Нагиев, по 15 суток - Рашад Гасанов, Бахтияр Юсубов, Ращад Гадиров и Орхан Салимзаде, по десять суток - Ниджат Абдуллаев, Субхи Гасанов, Абыш Астанов, Натиг Эфенлиев, Идрак Ширалиев, Альзамин Гасанов. Кроме того, 30 суток ареста получили член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу и бывший следователь Зардобской прокуратуры Руфат Сафаров - оба бывшие политзаключенные.

По ее словам, арестованным предъявлены обвинения в неподчинении требованиям полиции.

Она также рассказала, что по уголовному обвинению в незаконном обороте наркотиков 15 октября был арестован активист ПНФА Паша Умудов.

Партия «Мусават» сообщила об аресте двух ее активистов. 18 октября на 15 суток был арестован глава Кюрдамирской организации партии База Микаилов, другой активист Гошгар Нуралиев получил десять суток в день проведения акции. Десятки активистов партии в Баку и регионах были вызваны в органы полиции или подверглись кратковременным задержаниям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь партии Мусафа Гаджибейли.

Совет Европы осудил применение силы в отношении протестующих в Баку

Представители Европы и Евросоюза осудили применение насилия против мирных протестующих в Баку.

"События, которые произошли в выходные дни в Баку, где полиция жестоко разогнала несанкционированные митинги, вызывают серьезную обеспокоенность относительно поведения полиции и права людей на мирный протест в Азербайджане", - говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, которое было опубликовано 21 октября на сайте Совета Европы.

Она отметила, что "людям было не позволено присоединиться к мирной демонстрации, так как три станции метро были закрыты, а главные улицы заблокированы полицией".

Миятович также напомнила, что 20 октября была разогнана мирная акция протеста против насилия в семье.

20 октября около полусотни человек провели акцию в центре Баку против насилия над женщинами. Протестующие озвучили требования о присоединении Азербайджана к конвенции Совета Европы против насилия над женщинами (Стамбульская конвенция), расследовании всех убийств и избиений женщин, ужесточении наказания за бытовое насилие, ранние браки, селективные аборты и лишение девочек доступа к образованию. Правоохранители силой увели с места событий около десяти девушек. Участники акции согласились завершить ее лишь после того, как были удовлетворены требования освободить задержанных.

«Видеозапись протеста вызывает глубокую тревогу, особенно с учетом цели протеста, а именно призыва к ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы. Я осуждаю несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов и настоятельно призываю власти обеспечить незамедлительное проведение эффективных расследований сообщений о жестоком обращении», - подчеркнула Миятович.

Она призвала власти принять меры для предотвращения чрезмерного применения силы против мирных демонстрантов со стороны сотрудников правоохранительных органов и обеспечить полное соблюдение права на свободу собраний. По словам Миятович, процедура уведомления о проведении публичных акций в Азербайджане должна применяться с учетом европейских стандартов, и для их проведения не требуется разрешение.

«Я призываю власти уделять больше внимания праву на свободу выражения мнений. Я понимаю, что большинство задержанных были освобождены, и призываю власти освободить мирных демонстрантов, которые все еще находятся под стражей ", - отметила Миятович в заключение.

Евросоюз напомнил властям Азербайджана о праве человека на свободу собраний

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич также раскритиковала власти Азербайджана за применением насилия в отношении участников мирных акций протеста.

"Сообщалось о применении чрезмерной и неспровоцированной силы для разгона и задержаний участников акции. Такие инциденты должны быть расследованы. Мы также призываем власти освободить мирных демонстрантов, остающихся в заключении", - говорится в ее заявлении, опубликованном 19 октября на сайте Европейской службы внешних связей.

Косьянчич отметила, что "свобода собраний является фундаментальным правом человека".

"Мы ожидаем, что Азербайджан обеспечит его полное осуществление в соответствии с международными обязательствами страны", - резюмировала представитель ЕС.

ПАСЕ назвало события в Баку "печальными"

Осудили насилие против мирных демонстрантов содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннах и Роджер Гейл. Они выразили обеспокоенность в связи с задержанием участников акций и применением насилия в отношении них.

«Эти печальные события следует рассматривать в контексте продолжающихся нарушений свободы собраний и, в более общем плане, ограничительной среды, препятствующей деятельности критиков и оппонентов правительства», - говорится в заявлении содокладчиков.

По словам Шеннаха и Гейла, власти Азербайджана "злоупотребляют оговоркой в законе о собраниях, которая требует от организаторов предварительного уведомления, и систематически предотвращают собрания независимых групп в городе". Реакцию полиции они назвали "чрезмерной и непропорциональной.

Содокладчики отметили, что, по их информации, по меньшей мере десять членов оппозиционной партии Народного фронта были задержаны накануне митинга, пятеро из них были приговорены к 60 дням административного ареста. «Многие другие были арестованы во время митинга, а некоторые из них, в том числе Али Керимли, лидер Партии Народного фронта, как сообщается, подвергались пыткам и были лишены доступа к адвокатам. Местонахождение некоторых остается неизвестным», - добавили Шеннах и Гейл.

Они призвали власти Азербайджана "снять ограничения на мирные митинги, освободить всех незаконно задержанных и расследовать случаи предполагаемых пыток и жестокого обращения.

США требует, чтобы арестованные на митинге были отпущены

Посольство США в Азербайджане выступило с заявлением в связи с протестной акцией в Баку 19 октября. В частности, в заявлении ведомство осудило насилие, совершенное полицией для разгона мирной акции протеста, а также задержания ее участников.

«Мы призываем правительство расследовать сообщения о насилии со стороны полиции, привлечь виновных к ответственности и обеспечить, чтобы арестованные были освобождены как можно скорее», - говорится в заявлении американского посольства.

Сотрудники ведомства напомнили, что "свобода собраний и свобода слова являются фундаментальными свободами, закрепленными в Конституции Азербайджана".

«Соединенные Штаты ценят свое партнерство с правительством и народом Азербайджана и рассчитывают на углубление диалога по вопросам, которые пойдут на пользу нашим народам », - говорится в заключение заявления.

Официальный Баку отверг критику действий полиции

Информация в заявлении Европейского союза о задержании десятков людей не соответствует действительности, заявила 20 октября глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Большинство людей, проводящих незаконную акцию, были освобождены после официального предупреждения. В Азербайджане обеспечена свобода собрания», - цитируются ее слова в пресс-релизе.

По утверждению азербайджанского дипломата, «сотрудники полиции относились к участникам вежливо и культурно, никто не пострадал».

«Было бы хорошо, если бы ЕС обратил внимание на события в Барселоне, включая использование резиновых пуль полицейскими против мирных демонстрантов, избиения представителей средств массовой информации и чрезмерное применение насилия», - также отметила Абдуллаева.

В Каталонии 14 октября начались митинги после того, как Верховный суд Испании вынес приговор 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В ходе столкновений в разных городах Каталонии за неделю пострадали несколько сотен человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. Около 200 человек были задержаны, пишет РИА "Новости".

«ЕС закрывает глаза на события, которые происходят у него под носом. Недопустимо говорить с Азербайджаном на таком языке и в такой форме», - заключила Абдуллаева.