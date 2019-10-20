Али Керимли заявил об избиении после задержания

20 октября 2019, 01:13

Лидер Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли заявил, что после задержания на митинге его несколько раз избили. В больнице, куда он был доставлен после избиения, ему наложили шесть швов.

Как сообщал "Кавказский узел", власти разрешили Национальному совету демократических сил (НСДС) провести 19 октября митинг в пригороде Баку. Однако активисты решили собраться возле станции метро на одной из бакинских площадей. Полиция предупредила, что разгонит протестующих. 17 октября оппозиционеры сообщили о задержаниях организаторов митинга, а 19 октября были арестованы шесть активистов, против одного из них возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. На митинге оппозиции силовики провели массовые задержания. По оценке оппозиции, было задержано около ста человек.

В связи с акцией оппозиции полиция перекрыла площадь перед станцией метро "28 мая", силовиков свозили в автобусах, снятых с городских маршрутов, и на транспорте МВД. По прилегающим к площади улицам ездили полицейские машины с включенными сиренами. Руководство Бакинского метрополитена на время митинга закрыло три станции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Около 00.00 по местному времени (23.00 мск 19 октября) лидер Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли вышел в эфир вещающего из США интернет-телевидения "Османгызы ТВ".

Он рассказал, что после задержания ему в автобусе надели наручники и дважды избили, его тянули за волосы и били головой о корпус автобуса. "И это все снималось на видео", - отметил оппозиционер.

После этого, по словам Керимли, его привезли в отделение.

"Меня завели в помещение со стенами в кафеле, напоминающее ванную комнату. Там от меня потребовали выступить перед видеокамерой и заявить, что я прекращаю борьбу с властями Азербайджана. Когда я отказался сделать это, меня положили на пол лицом вниз. Там было несколько человек. Они держали меня за руки и ноги, и при этом один из них стал давить ногой меня за шею. Я стал задыхаться", - рассказал он.

По словам Керимли, в целом он находился в указанной комнате около часа.

"После все этого они вымыли комнату от моей крови и через некоторое время отвезли в госпиталь на обследование", - далее рассказал Керимли.

По его словам, после обследования ему заявили, что "серьезных проблем нет" и "внутренние органы не повреждены". При этом на голову ему наложили шесть швов.

Из госпиталя лидера ПНФА, по его словам, привезли домой.

Керимли в прямом эфире интернет-телевидения заявил, что несмотря ни на что продолжит свою политическую борьбу за демократическое будущее Азербайджана и готов в этой борьбе пожертвовать даже своей жизнью. При этом он подчеркнул, что борьба должна быть исключительно мирной.

"Сегодняшние события показали, что режим готов на все. Возможно, в ходе последующих митингов меня могут и физически устранить. Но я надеюсь, что моя гибель не будет напрасной, и народ не простит режиму уничтожение поборников его свободы", - заявил Керимли. Он призвал народ к единству и совместной борьбе.

Лидер ПНФА не смог завершить интервью, поскольку, как сообщила ведущая Севиндж Османгызы, у него "отключили интернет". На видео было видно, что у Керимли на левом виске наложена повязка.

Глава Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что к полуночи в Насиминском районном управлении полиции находились около 50 задержанных, в том числе члены координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу (также член правления партии "Мусават") и Вахид Магеррамли (также глава аграрной комиссии ПНФА). Кроме того, по его словам, за требование освободить задержанных в ходе акции задержали функционера ПНФА Фуада Гахраманлы, которого днем задерживали, но потом отпустили, и советника ПНФА Мамеда Ибрагима.

Какими-либо комментариями сотрудников правоохранительных органов относительно сообщения Али Керимли и Огтая Гюльалыева "Кавказский узел" пока не располагает.